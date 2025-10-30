El lanzamiento de un robot humanoide que hace tareas domésticas desató una ola de memes

Los expertos siempre han asegurado que en el futuro los robots sustituirán a los humanos en la mayoría de las tareas diarias . Pese a que aún no lo estamos sintiendo, este momento se encuentra cada vez más cerca.

Así lo demuestra la compañía 1X Technologies que causó revuelo esta semana luego de presentar su más reciente innovación: Neo, un robot humanoide con un precio de 20.000 dólares, capaz de realizar tareas domésticas, limpiar la casa e incluso abrirte la puerta al llegar.

Aunque muchos se muestran fascinados por este avance tecnológico, otros sienten cierta inquietud, y no faltaron quienes optaron por tomárselo con humor y generar memes .

Las redes sociales se llenaron rápidamente de chistes y memes en torno a este lanzamiento futurista. Los usuarios han ironizado sobre su alto costo y sobre lo que podría ocurrir si se deja de pagar la suscripción.

"Buenos días. Su pago ha sido rechazado por tercera vez y este es su último recordatorio para que actualice la tarjeta de crédito registrada" , escribió un internauta, acompañando su mensaje con una imagen de Neo que parece estar a punto de revelarse contra su dueño.

When I stay out a little too late with the boys and try to make it up to my wife by doing the dishes before she wakes up pic.twitter.com/VWWiQuVrYf — Packy McCormick (@packyM) October 29, 2025

Otro usuario comentó en tono de broma: "Cuando salgo hasta tarde con los amigos e intento compensárselo a mi mujer lavando los platos antes de que se despierte", junto a un video que muestra las torpes maniobras del robot al intentar colocar los platos dentro del lavavajillas.

Algunos han especulado con la idea de que, más que una inteligencia artificial autónoma, Neo podría estar siendo manejado a distancia por una persona real. Otros han aprovechado herramientas de IA para crear montajes divertidos, como uno que muestra que bajo su apariencia inocente se esconde nada menos que Terminator.

uhm NEO?? what are you doing pic.twitter.com/8su35AaJsi — djcows (@djcows) October 28, 2025

También abundan las bromas sobre posibles usos más subidos de tono. Muchos usuarios han imaginado versiones de Neo con lencería, uniforme de sirvienta o incluso una cola de gato, e insinuado que el robot podría volverse "de forma demasiado amigable" con las parejas de sus propietarios. "Dales unos meses antes de que alguien abra un OnlyFans de Neo", comentó un tuitero entre risas.