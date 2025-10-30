El nuevo truco para disminuir el uso de los celulares: una funda de casi 3 kilos

Con el objetivo de limitar el tiempo que la mayoría de las personas pasa frente a la pantalla del celular, una empresa de neurociencia ha diseñado una funda de 2,7 kg. Esta carcasa es tan pesada y engorrosa que podría ser el truco para limitar el uso de los dispositivos celulares .

A pesar de la variedad de estilos y alternativas que existen en el mercado de carcasas externas, donde la mayoría son consideradas prácticas y ligeras, Matter Neuroscience optó por el enfoque opuesto, creando quizás el accesorio más pesado y voluminoso del mercado.

Inspirada en el icónico teléfono Black Diamond de los años 80, esta funda está fabricada de acero inoxidable. No cabe en el bolsillo y se vuelve realmente difícil de sostener cuanto más se usa el dispositivo.

Esto se debe a que según los creadores: "Tus manos y brazos se cansarán cada vez que la uses. Esa fatiga te recuerda que debes dejar el teléfono. Es un ciclo de retroalimentación física contra el sobreesfuerzo".

Además, quitar la funda no es una tarea fácil. Se necesita una llave Allen para separar las dos piezas metálicas. Este proceso es suficientemente molesto y lento como para disuadir al comprador de hacerlo, de esa manera se cumple el propósito del producto.

Beneficios de disminuir el consumo frente a pantallas

A pesar de que esta idea puede parecer alocada y extrema, es importante destacar que el uso constante de pantallas puede ser perjudicial e incluso desplazar momentos valiosos de conexión interpersonal.

Reducir el tiempo frente a los dispositivos puede liberar espacio para compartir con la familia, conversar con amigos, realizar ejercicio o dedicarse a actividades creativas. Estar verdaderamente presente en esos momentos ayuda a aliviar síntomas de estrés, ansiedad e incluso depresión.

nomofobia La nomofobia es una tendencia actual que se metió de lleno en la vida cotidiana, y por lo tanto, en el uso frecuente del celular.

Beneficios de reducir el tiempo frente a las pantallas:

1-Mejora la salud física: El uso excesivo de dispositivos puede reducir su tiempo de ejercicio. Mantener hábitos saludables puede ser difícil cuando se pasa mucho tiempo frente a las pantallas.

2-Tener tiempo libre para divertirse jugando y explorando: En lugar de pasar tiempo frente a los dispositivos, las personas pueden probar nuevas actividades. Las actividades que no involucran el uso de pantallas pueden ser tan emocionantes como las que aparecen en ellas.

3-Establecer conexiones sociales: Conectarse con otras personas es esencial para sentir que somos atendidos. Los dispositivos pueden dañar estas relaciones.

4. Mejora el estado de ánimo: Dejar el teléfono y salir al aire libre o hacer una actividad placentera puede mejorar el estado de ánimo. La participación en actividades sociales ayuda a redicir os síntomas de depresión y la ansiedad pueden llevar a una persona a alejarse y aislarse de los demás.

Aunque la tecnología es una excelente herramienta, su uso excesivo puede perjudicar el bienestar y generar una sensación de desconexión. Tomar un descanso de los dispositivos libera más tiempo para mantenerse activo y disfrutar de momentos con los seres queridos.