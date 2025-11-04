El Polo TIC Mendoza impulsa a los jóvenes en la Experiencia Endeavor Cuyo 2025

Junto a Endeavor Cuyo, el Polo TIC promueve la participación gratuita de estudiantes mendocinos en una jornada que celebra la innovación y el espíritu emprendedor.

Con el objetivo de seguir promoviendo la cultura emprendedora y tecnológica, Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Experiencia Endeavor Cuyo 2025, el encuentro que reúne a emprendedores, estudiantes y referentes del mundo empresarial y tecnológico. El evento se realizará este miércoles 5 de noviembre, de 8 a 20 h, en el Complejo Nave Cultural, y promete ser uno de los puntos de encuentro más relevantes del año para el ecosistema innovador local.

Polo TIC y Endeavor: una alianza que impulsa a las nuevas generaciones En esta edición, Endeavor Cuyo y el Polo TIC Mendoza se unieron para impulsar la participación de jóvenes mendocinos, ofreciendo entradas 100% bonificadas para estudiantes de 4° y 5° año del nivel secundario y universitario. La iniciativa busca acercar el espíritu emprendedor y tecnológico a las nuevas generaciones, fortaleciendo los vínculos entre la educación, la innovación y el desarrollo productivo de la provincia.

“Queremos que los jóvenes vivan la experiencia desde adentro, que escuchen historias reales y se animen a proyectar sus propias ideas. Mendoza tiene un enorme potencial emprendedor, y espacios como este ayudan a potenciarlo”, destacaron desde el Polo TIC Mendoza.

Innovación, aprendizaje y networking Durante toda la jornada habrá charlas inspiracionales, paneles de innovación, mentorías, masterclass y espacios de networking, con la participación de reconocidos referentes regionales y nacionales que compartirán sus experiencias y aprendizajes.

La Experiencia Endeavor Cuyo 2025 es abierta a todo público. Las entradas generales pueden adquirirse a través de la web oficial de Endeavor, donde también se encuentra disponible la agenda completa del evento.