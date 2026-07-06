La batería de tu teléfono puede durar mucho más si desactivas esta función que casi nadie conoce

Desactivar las conexiones inalámbricas no detiene el escaneo en segundo plano para la ubicación, un proceso que consume más energía que el uso activo del Wi-Fi.

Timea Endresz publicó el 6 de julio de 2026 una investigación sobre los factores técnicos que reducen la autonomía de los teléfonos inteligentes. El análisis determinó que el escaneo constante de redes y dispositivos para servicios de geolocalización consume batería de forma ininterrumpida, incluso cuando el usuario cree haber apagado las conexiones principales.

El informe detalló que la búsqueda de redes en segundo plano es una de las causas principales de la descarga acelerada de la batería. Muchos dispositivos mantienen activos los receptores de Wi-Fi y Bluetooth para mejorar la precisión de la ubicación geográfica, lo que obliga al hardware a realizar procesos constantes sin que el usuario lo note en la pantalla.

El control del escaneo independiente en sistemas Android e iPhone En los dispositivos Android, existe una configuración específica para gestionar este comportamiento de manera autónoma. Los usuarios pueden desactivar la búsqueda de redes únicamente para fines de ubicación, evitando que el terminal rastree señales externas cuando no hay aplicaciones en uso que lo requieran. Esta opción se mantiene encendida por defecto en la mayoría de los modelos actuales.

Para los usuarios de iPhone, el estudio aclaró que el Centro de Control no ofrece una desconexión total de las frecuencias inalámbricas. Al pulsar los iconos en ese menú, el sistema solo interrumpe el vínculo con los accesorios conectados, pero mantiene los chips internos en funcionamiento. La desactivación completa de estas funciones solo se logra a través del menú de Ajustes generales del equipo.

¿Cómo cuidar la batería en zonas de poca señal? El impacto en la carga diaria aumentó considerablemente cuando diversas aplicaciones accedieron a la ubicación de forma simultánea. Este drenaje resultó más evidente en zonas de poca cobertura móvil, donde el dispositivo incrementó su potencia para intentar establecer una conexión estable con las torres de telefonía. El esfuerzo de búsqueda de señal en áreas críticas generó un gasto energético superior al promedio.

La investigación recomendó reducir el brillo de la pantalla y activar el modo de ahorro de energía para complementar la limitación de los procesos de red. También se sugirió mantener el sistema operativo actualizado para aprovechar las optimizaciones de software en la gestión de actividades en segundo plano. El texto subrayó que una señal débil es un factor determinante en el agotamiento rápido de las celdas de energía. El informe de Blikk Rúzs concluyó que la configuración de los servicios de ubicación es el elemento más ignorado por los usuarios al intentar extender la duración de su carga. Limitar el acceso de las aplicaciones a la posición del equipo y cerrar los escaneos invisibles permitió prolongar la operatividad del terminal sin sacrificar sus funciones de comunicación esenciales.