Dos flechas en el ícono del WiFi: qué significa este símbolo oculto en los celulares Samsung

En algunos celulares Samsung , el ícono de WiFi puede aparecer acompañado por dos flechas pequeñas. Una apunta hacia arriba y otra hacia abajo. Aunque muchas personas lo descubren por casualidad, no se trata de un símbolo peligroso ni de una configuración secreta.

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Ese indicador muestra que el teléfono está enviando y recibiendo datos a través de la red WiFi . En otras palabras, el celular no solo está conectado al router: también está usando esa conexión para cargar contenido, descargar información o comunicarse con internet.

La imagen suele verse en la parte superior derecha de la pantalla, junto a la señal móvil, la batería y otros íconos del sistema.

La flecha hacia abajo indica que el celular está recibiendo datos. Puede aparecer cuando se abre una página web, se reproduce un video, se descargan mensajes o una aplicación actualiza información.

La flecha hacia arriba señala el envío de datos. Puede activarse al mandar una foto por WhatsApp, subir una historia, hacer una copia de seguridad o enviar información desde una app.

Cuando las dos aparecen o parpadean, el teléfono está realizando tráfico en ambos sentidos. Esto es normal: casi cualquier actividad online implica recibir y enviar pequeños paquetes de datos.

No significa que alguien esté robando tu internet

Ver las flechas no indica por sí solo que otra persona esté usando la red ni que el teléfono haya sido hackeado. El símbolo refleja la actividad del propio dispositivo conectado al WiFi.

Incluso si no se abrió ninguna aplicación manualmente, algunas funciones pueden trabajar en segundo plano. El sistema puede sincronizar correos, actualizar el clima, cargar notificaciones o hacer respaldos automáticos.

Si las flechas aparecen constantemente y la conexión se vuelve lenta, conviene revisar qué aplicaciones consumen datos. En Samsung, esa información puede consultarse desde los ajustes de conexiones o desde el apartado de uso de datos.

Con qué símbolos suele confundirse

El indicador de flechas puede confundirse con WiFi Calling, una función que permite realizar llamadas usando una red WiFi cuando la señal móvil es débil. Sin embargo, ese servicio suele mostrarse con un ícono diferente, asociado a llamadas o a una red telefónica.

También puede confundirse con WiFi 6 o WiFi 7, que son estándares de conexión inalámbrica. En esos casos, el teléfono puede mostrar un número junto al símbolo de WiFi cuando está conectado a una red compatible.

Las flechas, en cambio, no describen el tipo de router ni la velocidad máxima. Solo muestran que hay transferencia de datos en ese momento.

Por qué aparece en algunos Samsung y en otros no

Los íconos de la barra superior pueden variar según el modelo, la versión de One UI, el país, la operadora y las opciones de visualización activadas.

Samsung aclara que los indicadores del sistema pueden verse de manera diferente según el equipo y el proveedor del servicio. Por eso, dos celulares de la misma marca no siempre muestran exactamente los mismos detalles en la barra de estado.

En algunos modelos, las flechas se ven de forma permanente durante la actividad. En otros, pueden aparecer solo al desplegar el panel de notificaciones o directamente no mostrarse.