9 de junio de 2026 - 09:40

Auriculares con cable en lugar de Bluetooth: por qué cada vez más personas vuelven a usar auriculares con cable

Los auriculares con cable eliminan el retraso de 200 milisegundos y la pérdida de calidad por compresión, convirtiéndose en el accesorio favorito de las celebridades actuales.

Auriculares con cable: por qué son tendencia.

Auriculares con cable: por qué son tendencia.

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

El regreso de los auriculares con cable no es solo una moda estética impulsada por celebridades. Cada vez más usuarios abandonan el Bluetooth buscando una experiencia sin estrés: sin procesos de emparejamiento fallidos, sin agotamiento de batería y, sobre todo, con una fidelidad de audio que la tecnología inalámbrica aún no logra igualar.

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Los cables blancos vuelven a verse en metros, cafeterías y gimnasios. Más allá de la estética retro que lucen artistas como Harry Styles, la migración masiva hacia lo analógico responde a una fatiga tecnológica real. La dependencia de la batería de litio y los constantes fallos de conexión han convertido al Bluetooth en una fuente de estrés cotidiano que el cable elimina por completo: se enchufa y funciona al instante.

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¿Por qué los auriculares con cable ofrecen mejor calidad de audio que el Bluetooth?

La razón técnica fundamental reside en la transmisión de datos. Mientras que el Bluetooth utiliza un ancho de banda limitado que obliga a comprimir la señal, produciendo pérdidas inevitables en la codificación, el cable entrega el sonido exactamente como se reproduce. Para quienes escuchan música con atención a los detalles, esta diferencia en los matices sonoros es determinante frente a la comodidad de lo inalámbrico.

Otro factor crítico es la latencia. Las conexiones inalámbricas suelen presentar un retraso de hasta 200 milisegundos, lo que genera una desincronización entre la imagen y el sonido al ver vídeos o jugar. El cable elimina este retardo al transmitir la señal de forma directa. Además, la estabilidad del micrófono integrado en los modelos con cable garantiza una voz más clara en llamadas, ya que no existe una señal de radio que interfiera entre la boca y el receptor.

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Auriculares con cable y sostenibilidad: una ventaja frente a los modelos inalámbricos

La sostenibilidad también inclina la balanza en esta tendencia. Los auriculares inalámbricos suelen quedar inutilizables tras dos o tres años cuando su batería interna deja de retener carga, convirtiéndose en residuos electrónicos. En contraste, un modelo con cable carece de estos componentes químicos y puede durar muchos años si el conector físico se mantiene íntegro. Esta vuelta a lo básico demuestra que la fiabilidad técnica y la calidad sonora están recuperando su lugar frente a la conveniencia de lo inalámbrico.

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