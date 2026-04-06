Europa elimina cargadores: comprar una notebook será distinto desde mayo

Las marcas estarán obligadas a ofrecer versiones sin fuente de alimentación y a estandarizar el puerto USB-C para reducir la basura electrónica en el continente.

A partir del 28 de abril de 2026, todas las computadoras portátiles vendidas en Europa deberán contar obligatoriamente con un puerto de carga USB-C. Esta medida marca el fin definitivo de los cargadores incluidos por defecto en la caja, transformando este accesorio en un posible costo adicional para el consumidor.

La normativa se basa en la Directiva 2022/2380, que busca simplificar la vida de los usuarios y reducir los desechos tecnológicos. Mientras que los celulares tuvieron hasta finales de 2024 para adaptarse, las laptops recibieron una prórroga mayor debido a la complejidad técnica que implica el estándar de carga rápida.

image El estándar USB Power Delivery y los nuevos costos El núcleo de la ley exige un estándar técnico común: el USB Power Delivery. Cualquier dispositivo que requiera más de 15 vatios deberá ser compatible con esta tecnología para asegurar que cargadores de distintas marcas funcionen entre sí sin inconvenientes. Esto permite que un solo transformador potente sirva para el teléfono, la tableta y la computadora.

Sin embargo, esta unificación tiene un impacto directo en el bolsillo. La mayoría de las notebooks modernas necesitan entre 65 y 100 vatios para operar correctamente. Estos cargadores de alta potencia suelen costar entre 40 y 50 euros por separado. Para quienes ya poseen un equipo de calidad, representará un ahorro, pero para el resto será un gasto imprevisto al renovar su hardware.

image Excepciones para el mundo del gaming Las empresas ahora deben informar con claridad en el embalaje si el producto incluye o no el cargador y cuál es su potencia máxima. Es poco probable que las marcas mantengan dos versiones del mismo modelo por los costos logísticos que implica el doble empaquetado; la tendencia indica que el cargador pasará a ser un accesorio de venta separada.