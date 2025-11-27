Automatización legal: cómo Mendoza impulsa soluciones que alivian el trabajo jurídico diario

Hasta hace no tanto, la rutina diaria de muchos abogados en Mendoza incluía empujar un carrito repleto de expedientes por los pasillos de Tribunales para revisar, uno por uno, el estado de cada causa. Era un trabajo minucioso, repetitivo y físicamente agotador, indispensable para no perder plazos pero alejado del razonamiento jurídico que define la profesión. Con el paso del tiempo esos carritos fueron reemplazados por portales digitales, pero la lógica de fondo (horas invertidas en tareas operativas) cambió poco.

Innovación en la justicia mendocina: cuando la tecnología se convierte en aliada

En ese contexto global de automatización y eficiencia, Mendoza empezó a convertirse en un territorio fértil para soluciones tecnológicas aplicadas (entre otras) al mundo legal. La provincia ya venía mostrando experiencias innovadoras , como el desarrollo de entornos de realidad virtual para juicios por jurados creado por el Ministerio de Justicia de la Provincia y la empresa local InterBrain, que ubican a la región en el mapa nacional de la Legaltech y la innovación aplicada.

Dentro de este movimiento aparece Meta Jurídico , una plataforma nacida en Mendoza y creada por el abogado Mariano Jaramillo . La idea surgió de una experiencia común: el agotamiento profesional.

“MetaJurídico surgió de una necesidad personal: combatir el agotamiento que, en mis inicios como abogado junior, generaban las tareas rutinarias y repetitivas, y la complejidad de los cálculos indemnizatorios”, cuenta Jaramillo. “Eran labores que consumían tiempo sin aportar valor estratégico”.

Lo que empezó como una solución creada “para uno mismo” terminó transformándose en un asistente integral para estudios jurídicos. Hoy más de 1600 abogados utilizan la herramienta , que opera en tres países y está próxima a firmar un convenio con el Colegio de Abogados de Mendoza.

Las funcionalidades responden a problemas muy concretos:

Cálculos indemnizatorios en segundos

Reportes automáticos

Recordatorios y comunicaciones por WhatsApp

Seguimiento de expedientes

Modelos de escritos y organización de honorarios

Y, desde hace un tiempo, una capa más compleja: el uso de inteligencia artificial para tareas operativas como procuración robótica, auto agendamiento basado en lectura de providencias, traducción de lenguaje judicial técnico y validación biométrica para firma electrónica.

Aun así, Jaramillo subraya el equilibrio: “La tecnología no piensa como un abogado. Complementa, colabora y libera tiempo, pero la estrategia y el análisis profundo siguen siendo humanos”.

Un ecosistema que empuja: Mendoza como territorio de innovación aplicada

El desarrollo de Meta Jurídico no se explica solo por la herramienta en sí, sino por el contexto donde nació. Jaramillo lo resume así: “MetaJurídico es una plataforma Legaltech de origen 100% mendocino. La alta exigencia del mercado local impulsó el desarrollo de una solución robusta que luego fue adoptada en otras provincias”.

Ese entorno incluye a empresas tecnológicas, profesionales y espacios de articulación como el Polo TIC Mendoza, del que Meta Jurídico forma parte. Sobre ese vínculo, Jaramillo destaca: “El trabajo colaborativo, la capacitación y el acompañamiento del Polo son claves para que Mendoza se consolide como un referente nacional en la Industria del Conocimiento”.

El crecimiento de estas soluciones muestra que la provincia no solo exporta talento técnico, sino también criterio profesional, conocimiento sectorial y productos capaces de modernizar prácticas históricas sin perder su esencia profesional.

El futuro cercano: menos tedio, más estrategia

La tendencia es clara: automatizar lo repetitivo para que el trabajo jurídico vuelva a concentrarse en lo que realmente requiere criterio, experiencia y sensibilidad profesional.

Las herramientas mendocinas, desarrolladas por equipos locales, ya están demostrando que esa transformación no es ajena al país ni mucho menos: está ocurriendo desde acá.