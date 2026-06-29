Andá ya a WhatsApp y reservá tu nombre de usuario: cómo se hace y para qué sirve

A partir de hoy, WhatsApp ha iniciado el despliegue global de una de sus funciones más esperadas : la posibilidad de reservar un nombre de usuario único .

Cómo desactivar el asistente de IA de tu cuenta de Whatsapp y qué ventajas podría traer a tu teléfono

Cambio en WhatsApp: qué significa cuando un punto verde es visible en la foto de tu perfil

Esta herramienta permitirá a los más de tres mil millones de usuarios de la aplicación comunicarse con otros sin necesidad de revelar su número de teléfono personal, marcando un hito en la evolución de la privacidad de la plataforma.

El objetivo principal es el control de la privacidad . Hasta ahora, el número de celular era el identificador obligatorio, lo que podía resultar excesivo al contactar a desconocidos, como en grupos escolares o eventos sociales. Ahora la nueva opción -que existe hace años en Telegram, el gran competidor de WhatsApp- da un paso más para la personalización de cada cuenta.

Con el nuevo sistema, los usuarios podrán compartir un identificador único precedido por el símbolo @ (por ejemplo, @Nombre123), manteniendo su número oculto para quienes no lo tengan guardado en sus contactos.

Alice Newton-Rex , vicepresidenta de Producto de WhatsApp, destacó: "La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas".

Una vez que la función esté activa, cuando se envíe un mensaje a alguien por primera vez, el destinatario verá el nombre de usuario en lugar del número telefónico.

Nombre de usuario WhatsApp Ya se puede reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Guía paso a paso para reservar un nombre de usuario

El proceso de reserva ya está habilitado para asegurar el identificador antes del lanzamiento oficial de la función, previsto para finales de 2026. Para realizarlo, sigue estos pasos:

Asegurate de tener instalada la última versión de WhatsApp en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Ingresá a la aplicación y andá a la sección de Ajustes o Configuración.

o Configuración. Seleccioná la opción de Cuenta .

. Hacé clic en Nombre de usuario .

. Escribí el nombre de tu preferencia y confirmá la reserva.

Es importante tener en cuenta que el despliegue es gradual, por lo que si la opción aún no aparece, es posible que tarde unos días o semanas en llegar a todos los países y usuarios.

Reglas y seguridad del nuevo sistema

Para que la reserva sea válida, el nombre debe cumplir con ciertos requisitos:

Formato: Puede incluir letras latinas, números, puntos y guiones bajos.

Puede incluir letras latinas, números, puntos y guiones bajos. Unicidad: Cada nombre es exclusivo; si ya ha sido reclamado por otro usuario, no podrá ser utilizado.

Cada nombre es exclusivo; si ya ha sido reclamado por otro usuario, no podrá ser utilizado. Protección de identidad: WhatsApp ha bloqueado nombres de "alto valor" (como celebridades o figuras gubernamentales) para evitar la suplantación de identidad. Por ejemplo, nombres como Lionel Messi no están disponibles en la reserva abierta.

WhatsApp ha bloqueado nombres de (como celebridades o figuras gubernamentales) para evitar la suplantación de identidad. Por ejemplo, nombres como Lionel Messi no están disponibles en la reserva abierta. Integración con Meta: Los creadores de contenido y empresas podrán reclamar el mismo nombre que ya utilizan en Instagram o Facebook a través del Centro de Cuentas de Meta.

Capa extra de protección: El PIN de contacto

Para maximizar la seguridad, WhatsApp ha introducido una "clave de nombre de usuario" o PIN opcional de al menos cuatro dígitos. Si se activa esta función, incluso si alguien conoce tu nombre de usuario exacto, no podrá iniciarte una conversación por primera vez a menos que también conozca esta clave.

La compañía aclaró que el uso de nombres de usuario es completamente opcional. Aquellos que prefieran seguir utilizando su número de teléfono como método de contacto principal podrán hacerlo sin que su experiencia en la aplicación cambie en absoluto.