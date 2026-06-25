Apple subió sus precios en dólares y hasta la MacBook "barata" ahora es cara: ¿cómo impacta en Argentina?

Apple ha sacudido el mercado tecnológico internacional con una suba generalizada en los precios de gran parte de su catálogo , impulsada por un incremento sin precedentes en los costos de memoria y almacenamiento.

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Tras un breve cierre de su tienda online para actualizar valores, la compañía confirmó incrementos que, en algunos modelos, alcanzan hasta un 20%, aunque por el momento quedaron exceptuados de la suba algunos de sus prodcutos más populares como el iPhone, el Apple Watch y los AirPods.

El ajuste responde a un fenómeno sectorial crítico: la explosión de la demanda de chips para centros de datos de inteligencia artificial ha generado un desbalance que encarece los suministros para dispositivos de consumo masivo. Fabricantes como Samsung y SK Hynix han priorizado a clientes como Nvidia , creando un "cuello de botella" en la disponibilidad de memoria RAM.

El CEO de Apple, Tim Cook , describió el escenario como una “inundación centenaria” , asegurando que en cuatro décadas de carrera jamás vio un aumento de costos de tal magnitud y velocidad. Cook explicó que, aunque la empresa intentó absorber las subas de los proveedores durante meses, la situación se volvió insostenible.

El ajuste impacta principalmente en computadoras, tabletas y equipos para el hogar, mientras que el iPhone, el Apple Watch y los AirPods mantienen sus precios actuales por el momento. Los nuevos valores de referencia en dólares son:

MacBook Pro: de 1.699 a 1.999 dólares

de 1.699 a MacBook Air: de 1.099 a 1.299 dólares

de 1.099 a MacBook Neo: de 599 a 699 dólares

de 599 a iPad Air: de 599 a 749 dólares

de 599 a iPad Pro: de 999 a 1.199 dólares

de 999 a HomePod mini: de 99 a 129 dólares

de 99 a Apple TV: de 129 a 199 dólares

de 129 a Apple Vision Pro: de 3.499 a 3.699 dólares

iPad 11 El iPad es otro de los productos de Apple que sufrió un alza de precios.

En casos extremos, como el Mac Studio con chip M3 Ultra, el precio saltó de 3.999 a 5.299 dólares, un incremento de 1.300 dólares. Pero incluso antes de esta subida, uno de los productos más económicos de Apple había dejado de serlo. En los primeros días de mayo, el Mac Mini, la famosa PC de escritorio de Apple, había abandonado su precio inicial de 599 dólares para pasar a costar 799 dólares. En rigor de verdad, no es que fuese una subida de precio, sino más bien la eliminación de la versión más básica y económica del producto.

El escenario en Argentina

En Argentina, los precios de los productos de Apple ya son muy altos y con esta subida de precios en Estados Unidos, muchos de los dispositivos se dispararán aún más en costos.

Actualmente la famosa MacBook Neo "barata", que en Estados Unidos pasó a costar 699 dólares, se consigue en Argentina entre $1.450.000 y $1.610.000, lo que equivale a unos 973 dólares y 1.080 dólares respectivamente al cambio de hoy de $ 1.490 por cada dólar. O sea, un valor entre 40% y 55% más alto que en Estados Unidos.

MacBook Neo desde 599 dólares: nueva opción accesible MacBook Neo paso de costar 599 dólares a 699 dólares en la subida precio que hizo Apple Apple

Incluso comparando con países vecinos, Argentina resulta más costosa. En Chile, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB -que en Estados Unidos cuesta 1.199 dólares- se consigue por unos 1.5 millones de pesos chilenos (cerca de 1.630 dólares), una opción más económica que comprar en Argentina a pesar de los impuestos y el tipo de cambio. En nuestro país el mismo equipo se consigue por $3.400.000 en oferta (unos 2.280 dólares), que al cambio cuesta un millón de pesos argentinos más que en Chile y casi el doble que en Estados Unidos.

Muchos se esperanzaron en que el Decreto 333/2025 que establece una reducción de aranceles de importación bajaría los precios, pero en la práctica no sucedió y cuando Apple anunció nuevos iPhone en septiembre, lo más probable es que se registren una suba de precios, algo que se reflejará también en Argentina.