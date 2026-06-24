Cambio en WhatsApp: qué significa cuando un punto verde es visible en la foto de tu perfil

WhatsApp trabaja en una nueva función que busca facilitar la identificación de los contactos que se encuentran activos dentro de la aplicación. La plataforma de mensajería comenzó a probar un indicador visual en Android que muestra un punto verde sobre la foto de perfil de los usuarios conectados, una novedad que apunta a simplificar la visualización del estado de actividad.

Nación también habilitó denuncias de infracciones de tránsito por WhatsApp: en qué se diferencia de Mendoza

Polémico cambio en WhatsApp: la controvertida función del chat que se activará en las cuentas

Hasta ahora, WhatsApp informaba que un contacto estaba conectado mediante la leyenda “en línea” , ubicada debajo de su nombre dentro de la conversación. Con esta nueva propuesta, la aplicación incorpora un elemento gráfico que permite detectar la disponibilidad de una persona de manera inmediata.

WhatsApp prueba un punto verde al lado de la foto de perfil para ver quién está en línea

WhatsApp prueba un punto verde al lado de la foto de perfil para ver quién está en línea

La característica fue descubierta en la versión Beta para Android y se encuentra en fase de pruebas. Según los reportes especializados, el punto verde aparece directamente sobre la imagen de perfil cuando el usuario está utilizando la aplicación en ese momento.

Por el momento, el indicador verde solo aparece dentro de la sección de información del chat. Cuando un usuario abre el perfil de un contacto que se encuentra conectado, el nuevo icono señala de forma instantánea su estado de actividad.

WhatsApp permite tener dos cuentas en un mismo teléfono con Android.

Sin embargo, los planes de WhatsApp irían más allá de este pequeño ajuste visual . La compañía trabaja en una actualización más profunda del área de contactos, donde la información relacionada con la conexión de los usuarios tendría una presencia más destacada dentro de la interfaz.

Esta estrategia también busca unificar la experiencia entre dispositivos Android y iPhone, ofreciendo elementos visuales similares en ambos sistemas operativos.

El punto verde respetará la configuración de privacidad

La nueva herramienta no modificará las opciones de privacidad que ya existen en la aplicación. Los usuarios que decidan ocultar su estado “en línea” continuarán sin aparecer como activos ante otros contactos.

De esta manera, el punto verde solo será visible para quienes tengan habilitada la visualización de su estado de conexión, manteniendo el funcionamiento actual de las configuraciones de privacidad.

WhatsApp abandona a varios modelos con iOS de Apple y Android de Google.

Cómo ocultar el indicador en iPhone

Los usuarios de iOS que no quieran mostrar cuándo están conectados pueden realizar el ajuste desde la configuración de WhatsApp.

- Para hacerlo deben ingresar en Configuración.

- Seleccionar Privacidad.

- Acceder a la sección Última vez y En línea.

- Allí es necesario elegir la opción “Nadie” en el apartado relacionado con la última conexión y luego configurar “Igual que la última vez” en la visibilidad del estado en línea.

Cómo desactivar la visibilidad del estado en Android

En teléfonos Android, el procedimiento es similar.

- Primero hay que pulsar el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y entrar en Ajustes.

- Luego se debe acceder a Privacidad y abrir la sección Última vez y En línea.

- Dentro de ese menú, la opción “Nadie” permite ocultar la última conexión, mientras que “Igual que la última vez” evita que otros usuarios puedan ver cuándo se está utilizando la aplicación.

WhatsApp dejará de funcionar en algunas versiones de Android.

Cuándo llegará la función a todos los usuarios

Actualmente, el punto verde se encuentra disponible únicamente en la versión Beta 2.26.19.9 de WhatsApp para Android. La compañía continúa evaluando su funcionamiento antes de decidir una implementación más amplia.