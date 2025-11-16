16 de noviembre de 2025 - 15:58

TC: Julián Santero luchó, pero el 7º puesto lo dejó fuera de la pelea por el título

El mendocino quedó sin chances en la Copa de Oro y el campeonato quedó prácticamente en manos de Agustín Canapino, que volvió a sumar fuerte en Toay, donde Chevrolet volvió al podio.

El piloto mendocino, que viene de consagrarse campeón en TN Clase 3, estuvo lejos del clasificador con su Ford Mustang y finalizó en 7mo.  

El mendocino Julián Santero fue en uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Toay, La Pampa, aunque no por el motivo que esperaba, porque el piloto de Guaymallén finalizó 7º y quedó afuera de la pelea por el título del Turismo Carretera 2025, una definición que quedó prácticamente en manos de Agustín Canapino, firme líder de la Copa de Oro. El rendimiento de Santero fue sólido, pero insuficiente para sostener sus chances en un certamen que el “Titán” tiene casi sentenciado de cara al cierre en La Plata.

La jornada, sin embargo, terminó siendo una fiesta para Chevrolet, que celebró por partida doble. Por un lado, el histórico Christian Ledesma (Camaro) volvió a la victoria tras cuatro años de sequía, y por el otro, Canapino dio un paso casi definitivo hacia su quinto campeonato al cruzar la meta en el 5º puesto, delante de sus tres rivales directos.

image
Christian Lambiris volvió al triunfo después de un año y medio.

Ledesma largó desde la segunda colocación y heredó la punta en la vuelta 14, cuando Mariano Werner (Mustang) abandonó por sexta vez en el año debido a la rotura del motor preparado por Guillermo “Rulo” Pianca. Desde ese momento, el marplatense controló la carrera hasta la bandera a cuadros, mientras detrás suyo Mauricio Lambiris (Mustang), Valentín Aguirre (Camaro) y Germán Todino (Mustang) luchaban por los puestos del podio.

A sus 49 años, Ledesma cortó una racha de 61 competencias sin triunfos y alcanzó su victoria número 27 en la categoría, igualando a referentes como Oscar Castellano y Emilio Satriano en el listado histórico. Además, consiguió su segundo éxito en Toay y le entregó a Chevrolet su sexta celebración de la temporada.

Canapino, por su parte, supo capitalizar un fin de semana difícil, ya que largó 7º y terminó 5º, sumando puntos vitales para llegar al “Roberto Mouras” con una ventaja casi decisiva. El arrecifeño domina la tabla con 57,5 puntos de diferencia sobre Mangoni, 63 sobre Rossi y 64,5 sobre Landa. Con 70,5 puntos en juego en la última fecha, le alcanza con sumar 13 puntos para ser campeón, o incluso menos si ninguno de sus rivales gana, requisito que aún no han cumplido.

image
Christian Lambiris, el gran protagonista de la jornada, que le dio el mejor lugar del podio a Chevrolet, después de 11 años.

La lucha por la victoria quedó entre pilotos que ya no tienen chances de título. Lambiris terminó segundo y logró su 20º podio; Aguirre fue tercero, su 15º en la categoría; y Todino cerró un sólido 4º puesto, su cuarto “top 5” del año.

Mientras el TC se encamina al coronación en La Plata, la fecha de Toay dejó una certeza, es que el actual campeón, Julián Santero ya no podrá pelear por la corona, y Canapino tiene ante sí un camino casi despejado hacia su quinto título, en un cierre que volverá a tener a Chevrolet como protagonista absoluto.

