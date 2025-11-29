Zona de Juegos: nueva sección de Los Andes para que disfrute a pleno toda la familia

A partir del 1 de diciembre se lanzará la nueva sección Zona de Juegos en el diario papel y muy pronto en el online . Los lectores podrán entretenerse resolviendo juegos de primer nivel en la nueva sección.

Conexia: el famoso juego estadounidense que entretiene a millones llega a Los Andes

PlayStation Plus despide el 2025 con LEGO Horizon, una lluvia de disparos y terror cooperativo

Se incluirán clásicos como el Sudoku, Crucigramas, Sopa de Letras , pero también nuevos títulos (y muy exitosos) como Conexia , un desafío que es furor en Estados Unidos y que apunta a mejorar nuestras condiciones de memoria y razonamiento.

Cada juego estimula habilidades distintas. En el caso del Sudoku , un estudio publicado en 2020 analizó el rol de la corteza prefrontal durante su resolución y confirmó que este pasatiempo activa de manera significativa zonas del cerebro vinculadas con la planificación, la atención y la resolución de problemas, lo que lo convierte en un ejercicio mental accesible y eficaz.

La investigación mostró una fuerte participación de la corteza prefrontal, especialmente en áreas mediales y laterales. Las regiones mediales (clave para procesar y mantener las reglas de filas y columnas) se activaron de forma diferencial, lo que sugiere que el Sudoku puede ser útil como herramienta de entrenamiento cognitivo en trastornos neuropsiquiátricos que afectan estas funciones.

Pero los beneficios no terminan ahí. Los crucigramas y juegos de palabras fortalecen el lenguaje, la memoria semántica y la velocidad de recuperación de vocabulario. Algunos estudios los han asociado a un menor declive cognitivo en adultos mayores.

Diseño sin título (1) Imagen realizada con IA

Las sopas de letras trabajan la atención selectiva, la percepción visual, la búsqueda estratégica y la concentración sostenida. Conexia y juegos de asociación estimulan la flexibilidad cognitiva, la agrupación conceptual, la memoria de trabajo y la creatividad para detectar patrones.

En general, los juegos que requieren razonar, comparar opciones y monitorear errores activan los circuitos ejecutivos del cerebro, los mismos que intervienen en la toma de decisiones y en la regulación de la conducta.

Los desarrolladores de estos juegos explicaron que: "no son solo un pasatiempo divertido, también ejercitan el cerebro de forma demostrada. Aunque no sustituyen tratamientos médicos ni terapias clínicas, la neurociencia y la psicología cognitiva llevan décadas mostrando que actividades que requieren atención sostenida, memoria de trabajo, flexibilidad mental y razonamiento verbal ayudan a mantener la mente ágil y refuerzan las funciones ejecutivas”.

Cómo se juegan

El Sudoku consiste en completar un tablero de 9×9 casillas con los números del 1 al 9, evitando repetirlos en la misma fila, columna o cuadrante.

El crucigrama se juega completando una cuadrícula con palabras que responden a definiciones horizontales y verticales, de modo que las letras coincidan correctamente en los cruces.

La sopa de letras propone encontrar palabras escondidas dentro de una matriz de letras, ubicadas en distintas direcciones, ya sea de manera horizontal, vertical o diagonal.

En Conexia, se presentan 16 palabras y el desafío es agruparlas en cuatro conjuntos de cuatro según el vínculo o la categoría que comparten, que puede ser directa o más abstracta.