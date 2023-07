Ya son cinco los detenidos en Mendoza por vender “lotes virtuales” e investigan fraude por U$S 800 mil

El de hoy pareciera no ser el mejor día para la familia Caroglio. Luego de que a primera hora de esta mañana detuvieran a Giovanni Caroglio (28), un joven empresario mendocino denunciado e investigado por estafar a -al menos- 30 personas con un fondo de inversión y con la venta de lotes virtuales en el metaverso (NFT), durante las últimas horas fueron detenidos -además- los hermanos de Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio. Junto a los 3 hermanos, también han sido detenidos -todos por disposición del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos- Ignacio Manduca y Hans Breuer, todos como autores y coautores de los delitos.

Giovanni Caroglio (28) -registrado en la AFIP simplemente como vendedor de indumentaria-, Manduca y Breuer fueron detenidos en simultáneo a la realización de varios allanamientos registrados a primera hora de la mañana de hoy, mientras que los otros dos hermanos Caroglio (Gitan y Genaro) eran buscados por la Justicia desde esta mañana también. Los 5 detenidos y denunciados han sido señalados por gente de Mendoza y de otras provincias como autores de reiteradas estafas, quienes confiaron sus inversiones en ellos.

Estafas en el metaverso y con lotes virtuales en Mendoza: ya son 5 los detenidos e investigan fraude por 800 mil dólares. Foto: Captura Web

Los hoy detenidos habían sido denunciados hace ya varios meses por un grupo de inversores particulares y por estafas con dos firmas distintas. La primera de ellas, “We Are Capital” (WAC), ofrecía inversiones en commodities vinculados al campo, así como también en la Bolsa (concretamente en los mercados Nasdaq). Aquí las promesas llegaban a ofrecerles ganancias de hasta 8% mensuales y en dólares.

En tanto, la segunda empresa denunciada (”Cripto Country”), también encabezada por los imputados y detenidos, se ubica en el plano de lo virtual y tiene que ver con la compra – venta de loteos virtuales y en metaverso, un espacio que no existe en la vida real (aunque se cotiza como tal).

Los denunciantes reclaman una cifra cercana a los 800.000 dólares, dato que fue confirmado por la Justicia a primera hora de este jueves.

Lo llamativo de los episodios –plasmados en la denuncia del expediente identificado con el número P-116.995/22-, tienen similitudes con otros tantos episodios de los catalogados como estafas piramidales -o esquema Ponzi- registrados en Mendoza y en el país en los últimos años, muchos de ellos relacionados a las criptomonedas (el más resonante de ellos fue el caso que involucró a Leonardo Cositorto y su holding Generación Zoe).

No obstante, el caso de los mendocinos no está relacionado a las criptomonedas directamente. Hace unos días, Giovanni Caroglio se defendió de las acusaciones al ser consultado por Los Andes y en una primera nota donde algunas de las víctimas dieron detalles de las estafas. Allí insistió una y otra vez en que era “deudor y no estafador”, e insistió en que su intención era saldar la deuda devolviéndoles el capital de inversión inicial a quienes habían participado del primer fondo de inversión y los habian denunciado. Incluso, hasta habló de devolverles ese dinero en lotes en “Cripto Country”, una de las empresas hoy investigada.

Dos modalidades de estafa

Según confirmaron a Los Andes fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza a primera hora de la mañana de hoy, los allanamientos y las primeras detenciones de Giovanni Caroglio, Manduca y Breuer se dieron como parte de la investigación que inició la Fiscalía de Delitos Económicos ante la denuncia de las víctimas.

En ese sentido, dieron detalles de las dos modalidades con que, se presume, habrían cometido las estafas. La primera de ellas es por medio de la firma “We Are Capital” (WAC), que se presentaba como una firma de inversiones y prometían gran eficiencia a través de agentes bursátiles. Sin embargo, según destacaron fuentes judiciales, en todo este mecanismo no se cumplía con la ley que regula los fondos de inversión.

Según le explicaban los responsables de WAC a los inversores -hoy, denunciantes- para obtener estas ganancias desorbitantes se dedicaban a la compra de contratos de Nasdaq con criptomoneda. “Prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores, y los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban”, explicaron los investigadores a Los Andes.

“En 2021 hicimos un primer contacto con él a través de un vendedor. Caroglio tenía una Fintech y ofrecía hacerte un contrato por un monto determinado que vos querías invertir. Además, para atraerte, te ofrecía un reintegro de 8% en dólares, mensual”, destacó a Los Andes y a fines de junio Hernán Suárez, uno de los damnificados y organizados en esta denuncia.

“Al principio cumplió, los primeros meses. Pero en febrero de 2022 empezó con demoras en los pagos. Lo empecé a presionar para que devolviera el capital inicial, y en ese momento empezó el problema con cientos de personas. Se puso en contacto con nosotros, nos explicó que iba a devolvernos el dinero, que había tenido unos problemas. Pero acá seguimos esperando”, describió oportunamente el denunciante, quien vive en Santa Fe y aclara que hay gente de todo el país involucrada.

En ese sentido, desde la Fiscalía de Delitos Económicos del MPF de Mendoza confirmaron hoy que fue en febrero del año pasado cuando Caroglio y sus socios comenzaron con los incumplimientos. A partir de estos problemas, entonces, les dieron la opción a los inversores de pasar a otro fondo, comprar con el crédito terrenos virtuales de “Cripto Country” o recibir el efectivo. “Nadie recuperó el efectivo”, aclararon.

Martín Pérez Millán es mendocino y en junio de 2021, vía Instagram, tomó conocimiento de la posibilidad de ser parte de un fondo común de inversión que ofrecía varios paquetes y con distintas promesas de ganancias (siempre más ventajosas que el sistema tradicional y nacional).

“Hablé con uno de los representantes que trabajaba con el responsable y me contó todo. Me convenció, avanzamos y firmamos un contrato de mutuo”, agregó a fines de junio este mendocino, quien invirtió un capital inicial de 2.500 dólares, en billetes.

Desde julio de 2021, y durante esos primeros 9 meses, Martín contó que el movimiento del dinero coincidió con lo que se le había ofrecido. Aclaró, además, que algunas veces se retrasaban los pagos, pero que de igual modo se cumplía. Al principio le depositaban el dinero en las cuentas y, luego, se lo citaba en la oficina (en la Quinta Sección) para entregárselo en efectivo.

No obstante, y luego de algunos inconvenientes en febrero, en marzo de 2022 se lo citó para comunicarle que el fondo de inversión había sido vendido a otra persona del exterior (aunque tampoco se le dio en ese momento información sobre el comprador).

“Caroglio nos citó a un grupo de los que teníamos dinero invertido y nos recomendó que no siguiéramos, que retiráramos la inversión inicial. Él garantizó que devolvería la plata y hasta nos explicó el procedimiento de cómo recuperarlo”, siguió con su relato el denunciante hace poco más de una semana.

Ya el hecho de que les ofreciera devolverlo en USDT (dólar cripto) no convenció a muchos de los involucrados, puesto que ellos habían entregado los billetes de los dólares. No obstante, al ver que no había otra alternativa, Martín contó que aceptaron a regañadientes.

Sin embargo, y según denunciaron, entre marzo y octubre de 2022 continuó una peregrinación que no los llevó a ningún lado, ni tampoco recuperaron el dinero invertido inicialmente en formato USDT.

Qué es “Cripto Country”, la promesa de terrenos en un videojuego

Luego de los problemas con WAC y de las infinitas vueltas y excusas para no devolverles el monto de la inversión inicial, en octubre del año pasado Giovanni Caroglio llamó individualmente a todos los inversores, los citó en su oficina y les hizo una innovadora propuesta para arreglar: que se pasaran con ese capital inicial a trabajar en el nuevo emprendimiento de loteo virtual, “Cripto Country”.

En ese sentido, les ofrecía a los hoy denunciantes comprar terrenos en una especie de barrio virtual. “La mayoría de los afectados no aceptamos, veíamos que era otra estafa y era seguir con algo que no íbamos a ver nunca”, agregó Martín Pérez Millán en la primera nota de Los Andes.

Ante este rechazo, los inversores continuaron persiguiendo al empresario y la promesa de que les devolvería el capital inicial se renovaba una y otra vez. Martín, por ejemplo, necesitaba el dinero en billetes por un asunto relacionado a su salud. Y había otros inversores que, por su cuenta –y junto a su familia- habían llegado a invertir hasta 70.000 dólares.

Antes de que terminara el 2022, en diciembre, los denunciantes –que ya se habían conocido entre sí- se organizaron para hacer la denuncia unificada. Y encontraron en el abogado Federico Colonnese (de la ONG Bitcoin) a su patrocinante.

“En mayo hubo un intento de arreglo, Caroglio amagó con pagar algo con unos terrenos y otros bienes. Pero los abogados, haciendo algunas averiguaciones, notaron que lo que ofrecía ni siquiera estaba a su nombre, por lo que iba a ser difícil cobrarlo”, resumió Martín.

“Nos sentimos estafados, la plata no está. Él se comprometió en algo que no hizo. La cláusula de la que habla y que tiene que ver con riesgos del mercado existe, pero son riesgos propios de él. Acá lo que pasó es que él vendió el fondo de inversión y nosotros no recuperamos la inversión inicial. Él se había comprometido a que lo íbamos a recuperar”, cierra Pérez Millán.

Al respecto, fuentes judiciales confirmaron que aquellas personas que se pasaron a CC (”Cripto Country”) tampoco recibieron nada.

“La otra modalidad de estafa era el emprendimiento de CC, donde aparentaban la creación de un videojuego en el metaverso. Vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa prometiendo que utilizarían la tecnología NFT. Pero nunca transfirieron los NFT ni lanzaron el videojuego”, explica una fuente judicial.

En pocas palabras, los hoy imputados y arrestados prometían que con los NFT la gente podría luego venderlos y recuperar la inversión, con el plus de la promesa de que, una vez que lanzaran el juego, el valor se dispararía.

Mientras los 5 (los tres hermanos Caroglio, Manduca y Breuer) están detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, la investigación a cargo del fiscal Ríos continúa su rumbo.