Ya no son válidas las fotos de recetas de medicamentos en las farmacias

A partir de ahora, las fotografías de recetas para comprar medicamentos enviadas por Whatsapp o por correo dejarán de tener validez. Es que se trató de una estrategia implementada en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento que se generó con el Covid en 2020, pero que el Ministerio de Salud de la Nación ahora derogó. Esto dado que por un lado, considera que han cambiado las condiciones epidemiológicas y, aunque resultara cómodo, lo que se señala es que tal mecanismo atenta contra la seguridad y control de las prescripciones.

De este modo, ante la necesidad de adquirir medicamentos, deberá presentarse en la farmacia la receta física en papel, como antaño. Pero hay otra opción: está vigente la receta electrónica, una deuda de muchos años que tuvo grandes avances “gracias” a la pandemia, como tantos otros postergados de índole digital. De este modo, aquellas obras sociales y entidades que cuenten con un sistema de firma electrónica certificada o algún otro mecanismo oficial que ya estén utilizando, no sufrirán cambios. Tal es el caso en Mendoza del Pami y Osep, que reúnen a una gran proporción de beneficiarios locales. Pero hay otras, fundamentalmente prepagas, que ya tienen incorporado el mecanismo y tampoco se verán afectados.

En las farmacias explicaron que desde el lunes ya no reciben el formato en fotos e incluso algunas desde antes.

La farmacéutica Nélida Maldonado de la Farmacia Coquimbito explicó: “Desde hace unos días ya no las recibimos, nos llegó una comunicado antes y por las dudas no la estamos recibiendo”.

Explicó que con la novedad ya no se ven obligados a transcribir las recetas e imprimirlas y que es más confiable que presenten los resúmenes a las obras sociales con las recetas como lo hacían antes de la pandemia.

En la farmacia Unimev se está aplicando desde ayer mismo y señalaron que en general las prepagas cuentan con sistemas digitales, incluso algunas desde antes de la pandemia, como Sancor o Swiss Medical. Muchas tienen una plataforma desde la que los pacientes pueden descargar sus recetas certificadas y esas mismas pueden ser enviadas a la farmacia sin necesidad de llevar de manera presencial el papel.

Explicaron que no es tanto lo que cambia, que no debe generarse inquietud y que son algunas obras sociales las que no tienen estos sistemas incorporados. El resto deberá volver a la receta papel pero seguramente se verán empujados a aggiornarse.

Los cambios con las recetas

La resolución 3622/2022 del Ministerio de Salud de la Nación entró en vigencia este lunes, tras su publicación en el Boletín Oficial.

Lo que hace es derogar la resolución Nº 696/20 del 31 de marzo de 2020 (además de otras dos sobre otros temas) . Allí se autorizaban modificaciones en la prescripción y dispensa de medicamentos psicotrópicos u otros para la atención de patologías crónicas y eventualmente agudas mientras durase la emergencia sanitaria. Así, se introducían modificaciones a los procedimientos previstos en varias leyes y disposiciones respecto de los pacientes con tratamientos crónicos o agudos y habilitaba “la presentación de prescripciones en formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax y a su vez, pueda presentarla en la farmacia, a fin de que el paciente no deba presentarse al centro de salud u hospital para que le sea renovada la receta de medicamentos crónicos y/o cualquier otro medicamento que utilice habitualmente”.

El texto advierte que tal decisión se tomó en el marco de las facultades atribuidas a la cartera en un contexto de emergencia sanitaria que luego fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022. Señala que esas medidas apuntaron a mitigar el impacto sanitario de la pandemia por Covid-19 pero ahora la situación es otra. Las últimas semanas se aparecia un incremento de los contagios pero la autoridad sanitaria advierte que están dadas las condiciones en tanto se ha logrado bajar la circulación (respecto de aquel entonces) y hay alta cobertura de vacunación.

“Resulta pertinente actualizar y reordenar la normativa de este Ministerio de conformidad a la situación epidemiológica actual, los avances alcanzados con el plan estratégico de vacunación contra la Covid-19 y la alta inmunidad con que cuenta la población”, afirma.

Ante cierta confusión generada, a media mañana de ayer, el Ministerio de Salud salió a aclarar que la resolución firmada “de ninguna manera anula el uso de recetas electrónicas y/o digitales con firma electrónica y/o digital, que siguen plenamente vigentes”.

En otro plano, se deroga el artículo 4 de la resolución N°705/22 que disponía recomendaciones respecto de la modalidad de prestación de servicios laborales y el uso adecuado del barbijo en espacios interiores.

Recetas de Pami y Osep

Si bien el sector de las prestadoras de servicios de salud es muy amplio en el país, las dos que más beneficiarios reúnen en Mendoza no registrarán cambios. Desde Pami y Osep, la Obra Social de los Empleados Públicos locales, informaron que mantendrán los mismos procedimientos utilizados hasta ahora.

“Para los afiliados y afiliadas del Pami no cambia nada”, aseguró Martín Sevilla, el titular de la sede local. “Lo que hace la nueva normativa es tratar de eliminar las situaciones de excepción que en su oportunidad fueron autorizadas en un contexto de pandemia

que la verdad impiden poder acreditar con certeza la identidad, la matrícula y la firma del médico que emite la receta”, detalló. Pero sostuvo que para Pami no modifica nada porque cada uno de los prestadores, fundamentalmente los médicos de cabecera y especialistas, tienen certificada la firma digital.

Dijo que es algo que se logró en el contexto de pandemia por lo que, ya con su firma digital, pueden seguir haciendo receta electrónica. “Esta aparece por sistema en todas las farmacias, por lo tanto el afiliado sigue yendo simplemente con su carnet de afiliado o su número”, informó.

Desde Osep señalaron que a sus afiliados no se les va a modificar el procedimiento que seguirá como hasta ahora a través de los mismos canales.

En la obra social cuenta con una buena proporción de médicos con firma digital y en el caso de aquellos que no la tienen, hay un sistema a través del cual se transcribe.

La doctora Adriana Castagnolo, jefa de la sección de Receta Digital de Osep explicó que su área está a cargo de transcribir las indicaciones del médico de cabecera o tratante de cada paciente. Las recetas que se requieren son solicitadas por los afiliados por mail institucional o a través de la página de Osep. Otro medio es Whatsapp (al 2612058800) al que el afiliado puede solicitar las recetas que necesita y adjuntar la prescripción del médico.

“Solicitamos que esté con fecha actualizada en los últimos 6 meses, los psicofármacos cada 3 meses, con firma y sello del médico tratante”, aclaró. Las solicitudes se recepcionan de 8 a 16 horas.