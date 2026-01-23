23 de enero de 2026 - 08:24

Ya colocaron los dos nuevos caudalímetros: cuándo regresará el agua en el Gran Mendoza

Aguas Mendocinas informó que finalizaron las tareas de instalación de los dos nuevos caudalímetros.

Finalizaron los trabajos de Aysam

Foto:

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Aguas Mendocinas informó que el operativo de infraestructura previsto para este viernes 23 de enero concluyó de manera exitosa y antes de lo programado. Los trabajos, que comenzaron a las 5 de la mañana, se completaron en apenas 4 horas, logrando una reducción de 2 horas respecto al tiempo inicialmente estimado.

El personal operativo de AYSAM, junto a la empresa contratista, finalizó la instalación de dos nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 mm y 450 mm de diámetro a la salida del establecimiento potabilizador Luján II.

Estos dispositivos se integran a una red de 10 macromedidores ya colocados, como parte del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana. Esta iniciativa representa una inversión superior a los USD 5.1 millones, destinada a mejorar la calidad del servicio para 1.100.000 mendocinos.

Recuperación del servicio

A partir de las 9.30, se inicio el proceso de recuperación paulatina del sistema y la purga de los acueductos. Debido a que el restablecimiento del flujo normal de agua llevará tiempo, las autoridades solicitan a la población extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias durante el resto de la jornada.

Recomendaciones fundamentales para los usuarios

Para asegurar que el agua llegue a todos los sectores sin inconvenientes, se solicita:

  • Priorizar el consumo: Utilizar el agua del tanque domiciliario solo para necesidades básicas y con moderación durante el fin de semana.

  • Reservas: Mantener al menos 2 litros de agua embotellada por persona en recipientes limpios.

  • Restricciones de uso: Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines mientras se estabiliza la presión.

  • Regulación: Controlar la intensidad del caudal en las canillas y verificar que no existan goteras o pérdidas en inodoros.

  • Prohibiciones vigentes: Se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

Se espera que la presión en la red se normalice totalmente hacia el final del día en los sectores afectados del Área Metropolitana.

