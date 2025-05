Vuelven los shows al Malvinas: Sting, Luis Miguel, una Vendimia y un show de caballos, los que pasaron por el estadio

Extraoficialmente, uno de los primeros nombres que surgió entre las artistas que podrían presentarse en el Malvinas es el de Tini Stoessel. Pero no es más que un rumor, ya que -oficialmente- no hay nada confirmado. "Vamos a retomar conversaciones con productores, luego de que en 2015 esta gestión decidiera no hacer más shows en el Malvinas para priorizar el cuidado del césped", destacó Chiapetta.