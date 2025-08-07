Vuelve el agua en CABA y Buenos Aires: el SMN anticipó cuándo llegan las tormentas

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense anticipa varios días con buen tiempo, pero también advierte por el regreso de las lluvias hacia el inicio de la próxima semana.

Para este jueves 7 de agosto, se espera una jornada fresca y mayormente nublada, con temperaturas entre los 9°C y los 15°C. Los vientos serán leves del sector este y no se esperan precipitaciones.

El viernes 8 se presentará con poca nubosidad y descenso de temperatura, sobre todo en las primeras horas del día. Se prevén mínimas de 6°C y máximas de 14°C, con cielo algo a parcialmente nublado.

Durante el sábado 9 y domingo 10, el clima continuará estable, con cielo mayormente despejado o algo nublado, vientos leves del noreste y un leve aumento en las marcas térmicas. Las máximas rondarán los 17°C a 18°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7°C y 9°C.

Las lluvias regresarían el lunes 11 de agosto, con condiciones inestables desde la madrugada y posibles precipitaciones aisladas a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde o noche. Se espera un leve aumento de la temperatura, con una máxima cercana a los 20°C.