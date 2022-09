Volvieron a tapar dos murales de caricaturas clásicas en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos

“Ojalá se entienda que el arte no es vandalismo y no pinten más encima de mis trabajos para taparlos, sobre todo si los dueños del lugar donde están quieren que sigan ahí. Es algo triste, pero como que ya estoy acostumbrado a que tapen mis murales. El tema es que hay mucha gente que los ve y a quienes les gustan, y esa gente está muy enojada y viraliza lo que está pasando en las redes sociales. Después de que compartí las fotos de los dos murales que habían tapado, leí muchas críticas. Ojalá que dejen de tapar los murales; más por esa gente que está triste y se está quejando que por mí”. Kevin Suárez (34) -conocido popular y mundialmente por su nombre artístico-, “ReSinFiltro” es quien lamenta la situación. Ese es también su nombre de usuario en las redes sociales, y con esa firma -acompañada de la cara de un cerdito, su marca personal- se hizo conocido en las calles de Mendoza, ya que es la identificación que acompaña a todos sus dibujos temáticos y que involucran a “Hey , Arnold!”, “Rugrats”, “Ren & Stimpy”, “El Laboratorio de Dexter” y otros dibujitos animados emblemáticos de los ‘90.

En la zona del centro mendocino, ReSinFiltro ha pintado más de 20 murales, aunque más alejados de ese epicentro, sus obras superan las 150. Sin embargo, y al igual que hace exactamente 3 años, en las últimas horas alguien -desconocido, hasta el momento- tomó una decisión que resultó un tanto antipática y no fue muy bien recibida por el artista ni por sus fans, aquellos que lo siguen dibujo a dibujo y aquellos ocasionales, que se topan con sus dibujos cuando van caminando. Y es que un grupo de trabajadores que estaba haciendo obras en la vereda de calle Colón tapó con una pintura oscura y sobria, por lo menos, dos de sus trabajos. En pocas palabras, repintó encima de los trabajos.

Vuelven a tapar los murales de dibujitos animados en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Me llegó un mensaje en TikTok antes de ayer (por el lunes) donde me contaban que habían tapado dos de mis murales en el kiosco de flores que está en Colón y Mitre. Lo primero en que pensé fue: ‘¿otra vez?’, porque ya pasó hace unos años cuando la Municipalidad de Ciudad tomó esa decisión, aunque después parece que se arrepintieron. Y ayer a la mañana, como trabajo en una mensajería desde hace varios años, pasé por el lugar y efectivamente vi que los habían tapado”, destaca el artista.

Concretamente, las obras que fueron cubiertas con pintura oscura -y que intentó “emprolijar” la casucha- son dos dibujos: uno de Angélica Pickles y Carlitos Baldosa (de “Rugrats”, vestidos con traje) y otro de “El Chico del Pórtico”, protagonista de uno de los episodios de “Hey, Arnold!”.

“Las chicas del puesto de flores, a quienes conozco de cuando les pedí autorización para hacer los dibujos en el lugar, me contaron que quien pintó el puesto de la Municipalidad fue uno de los trabajadores que están haciendo arreglos en la vereda de la zona. De acuerdo a lo que le relataron, hace unos días les avisaron que iban a pintar el puesto y hasta les pidieron que cerraran para poder pintar el frente también. Pero ellas les dijeron que no porque estaban trabajando”, rememora.

Sin embargo y más allá de esta versión que le llegó a ReSinFiltro, desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza aclararon a Los Andes que la decisión no se tomó desde la comuna. Incluso, aclararon que ni las direcciones de Obras ni de Comercio habían dado esa directiva, ni tenían tampoco intención de tapar los trabajos del artista. De hecho, vía redes sociales, desde la comuna le pidieron disculpas al autor de los murales y le aclararon que probablemente se haya tratado de un mal entendido y de alguien que tomó la decisión por motus propio.

“Pasar otra vez por esto no está bueno. Sinceramente, yo ya estoy acostumbrado a que me tapen murales, pero a la gente le duele y le molesta más que a mí. Incluso, mucha gente me escribió en TikTok triste y enojada porque, entre otras cosas, me decían que usaban mis murales como referencia para encontrarse con alguien o para ubicarse. Yo no sé si lo hacen por desconocimiento o por qué. Pero una cosa es que el que decida taparlo sea el dueño del local o de la casa donde está la pared, ahí tiene sentido. Porque, si bien yo siempre he pedido permiso antes de pintar y lo he hecho con autorización, entiendo que la persona haya cambiado su forma de pensar. Pero lo que no entiendo es que esto lo esté haciendo gente que nada que ver, y menos si ni siquiera lo ordenó la Municipalidad”, se sincera el artista mendocino.

Vuelven a tapar los murales de dibujitos animados en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos. Fuente: TikTok @resinfiltro_

Como él mismo aclara, siempre hizo los dibujos en el centro mendocino con previa autorización de los propietarios del inmueble o del espacio que quería intervenir. Y es que, detrás de cada obra, no solamente hay horas y horas de trabajo y dedicación, sino también pintura, aerosoles e infinidad de materiales. “Imaginate si me voy a poner a hacer tremendo mural en pleno centro, ante la vista de todos, y sin autorización”, agrega.

Vuelven a tapar los murales de dibujitos animados en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos. Fuente: TikTok @resinfiltro_

“El Hombre Paloma”, otra obra que desapareció y “duele en el alma”

El primer mural con “Nicktoons” -así se llama la serie de personajes y caricaturas, ya que se emitieron en la señal Nickelodeon durante la década de 1990- que realizó ReSinFiltro fue el del “Hombre Paloma”, otro personaje específico de un único episodio de “Hey, Arnold!”. Acompañado de su piloto, sus gafas, su sombrero de aviador y de su compañero incondicional -el palomo Chester-, el artista dio vida a esta obra en agosto de 2018 en el paredón de una playa de estacionamiento, también en la vereda de calle Colón.

Vuelven a tapar los murales de dibujitos animados en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos. Fuente: TikTok @resinfiltro_

“El Hombre Palomo” fue el pionero, quien marcó el rumbo de los personajes pintados de esta serie de protagonistas de Nickelodeon y de Cartoon Network. Y, desde entonces, todos estos personajes comenzaron a ganar las calles del centro -en paredes y escaparates-, siempre con la autorización correspondiente. Y se convirtieron en transeúntes del montón, en parte del paisaje urbano que se perdían entre tantos otros caminantes diario por las calles céntricas. Pero que, a la vez, despertaron la nostalgia y el recuerdo de los más melancólicos.

Vuelven a tapar los murales de dibujitos animados en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos. Foto: Instagram @resinfiltro

Esta obra también fue tapada y cubierta con una pintura más “sobria” durante los últimos días. “No sé si ahí fue la misma gente que tapó los de Colón y Mitre o si fue el dueño, ya que no he podido hablar con la gente de la playa de estacionamiento todavía. Pero ver que habían tapado también a ‘El Hombre Paloma’ me dolió en el alma, porque fue el primero que pinté y le tenía un cariño muy grande. ‘El Hombre Paloma’ tiene que estar en Mendoza, así que seguro lo haré en otro lado”, destaca.

Una rápida inspección ocular le permitió confirmar al muralista que, al menos por el momento, sus otras creaciones situadas en calle Colón siguen en pie.

ReSinFiltro, el muralista que trascendió las paredes y tiene hasta su propia marca de ropa

Desde siempre, Kevin Suárez ha trabajado por la mañana en la mensajería familiar. Eso le permite conocer el centro y cada uno de sus rincones como pocas personas lo hacen. Por la tarde y noche, en tanto, llega el momento de darle rienda suelta a la creatividad con sus murales y su arte. Pero desde hace ya varios meses, ReSinFiltro -tal y como es su nombre artístico- dio marcha a un nuevo emprendimiento: su propia marca de ropa, donde los protagonistas son estos personajes populares. Pero no se los ve en su estado normal y tradicional, sino que el mendocino les aporta su propio sello distintivo, esa vuelta de tuerca que nos permite toparnos con aquellos personajes que nos acompañaron en el crecimiento, aunque con un detalle inesperado.

Vuelven a tapar los murales de dibujitos animados en Ciudad y hay enojo entre los fanáticos. Foto: Instagram @resinfiltro

“Estoy a full con mi marca de ropa. Hago remeras, buzos, gorras y stickers. Y hace poco, el creador de ‘Hey, Arnold!’, en una entrevista que le hicieron, reconoció y destacó mi laburo. Para mí fue como tocar el cielo con las manos”, describe.

ReSinFiltro y su arte en las redes

Instagram: instagram.com/resinfiltro

TikTok: tiktok.com/@resinfiltro_

Facebook: facebook.com/sinfiltro.arte

Cafecito (para colaborar): cafecito.app/resinfiltro