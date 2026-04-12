Volver al futuro: los cibers regresan, pero apuntan a los gamers y suman comida

Un salón cerrado, 20 computadoras , todas ocupadas por chicos –y no tan chicos– jugando en red . Grupos de amigos que llegaron juntos para pasar una noche especial, personas solas que también decidieron sumarse para disfrutar y -por qué no- hacer amigos. Otro salón con 13 pantallas de 43" dispuestas como los eternos "Arcades" -o fichines - de barrio, a las que se suman otras más grandes, además de ocho simuladores de F1 para sentirse un piloto profesional por unas horas.

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Las escenas descriptas bien podrían ser un extracto tomado de comienzos de los 2000 -¡tan cercanos que parecen y tan lejanos que están!-. Pero no lo son: son postales actuales que, en Mendoza, se observan y vivencian en pleno 2026 . Y confirman el regresaron los “cibers” .

Ya no con aquel espíritu en que proliferaron y se multiplicaron a comienzos del siglo XXI y que pretendía universalizar el acceso a internet por banda ancha, sino con una función más definida: un punto de encuentro gamer . Y que, en ocasiones, llega a combinar opciones gastronómicas (snacks, hamburguesas, lomos, piezas de pollo y aros de cebolla, entre otros).

Volver al futuro: los cibers regresan, pero apuntan a los gamers y combinados con la comida

"Las especificaciones técnicas recontra cambiaron. Antes los juegos estaban preparados con recursos más bajos y ahora son más exigentes. De hecho, cuando esto de los recursos empezó a evidenciarse, se abrió una brecha gigante entre cibers , y allí empezaron a desaparecer. Porque la gente empezó a tener sus propias computadoras", resume Sebastián López (30), encargado de marketing de GG Arena , un rincón gamer ubicado en calle Catamarca (Ciudad de Mendoza), donde se reviven aquellas escenas de comienzos de siglo.

"Estamos ante la vuelta de los cibers . Hay mucha gente que viene y llegó a conocer los antiguos . Incluso, hay muchos chicos de 11 hasta 15 años , pero también hay de 30, y acá han festejado hasta cumpleaños de 40 ", acota a su turno Agustín Espejo (30), socio y responsable de Burgame , un local en el Mendoza Shopping que, aunque no tiene computadoras, recrea lo mejor de los fichines de los 80 y 90 con pantallas conectadas a consolas de PS5 y simuladores de F1 .

La máquina del tiempo: así son los "cibers" de 2026

A fines de los 90, en épocas en queinternet era prácticamente un servicio de lujo, la conexión más común era la de dial up. Aquella que, por medio de la red telefónica, permitía conectar las computadoras domésticas a internet -no sin antes un concierto de sonidos metalizados y pitidos-. Eso sí, un simple llamado a la línea telefónica fija (QEPD) podía desbaratar toda esa conexión que había demandado tantos minutos en establecerse.

Así, con la llegada de la banda ancha, llegaron los cibers (o “cibercafés”, como se les llamaba por entonces, ya que algunos ofrecían la posibilidad de consumir una infusión mientras se enviaban mails, se trabajaba o, simplemente, se chateaba).

Cibers 5 Volver al futuro: los cibers regresan, pero apuntan a los gamers y combinados con la comida Ramiro Gómez / Los Andes

Luego la banda ancha perdió su estatus de “exclusiva”, se masificó en los hogares. Y así fue como los cibers mutaron a un espacio casi exclusivo de encuentro para gamers que se ponían de acuerdo para ir a jugar a una determinada hora (incluso, durante noches enteras, en las conocidas LAN Party).

Este es el espíritu del ciber que está volviendo, incluso con uno de los grandes protagonistas de aquellos años que se mantiene en el estrellato: el CS (Counter Strike), lanzado en 1999 y que sigue siendo el favorito para gran parte de los gamers.

"Hace un tiempo empezamos a hacer eventos para juntar a la comunidad, reunir gente. Hasta que nos dimos cuenta de que esa comunidad necesitaba un espacio que casi había desaparecido, y surgió la idea de retomar este clásico de hace 20 años. Todos alguna vez llegamos a juntarnos en el ciber; incluso hay parejas que nacieron allí, amigos que se conocieron. Y por eso decidimos retomar el concepto", agrega el responsable de GG Arena, que abrió sus puertas en marzo.

En ese sentido, indicó que buscan romper ese concepto de que la comunidad gamer se mantiene encerrada en un espacio limitado -espacial e interpersonalmente hablando- y ofrecer un sitio para compartir.

Este "templo gamer" cuenta con 20 estaciones de juegos con placas potentes. Algunas de ellas están pensadas para usos profesionales, como edición de videos, trabajos de arquitectura y transmisión de streaming. Además, hay un sector de PS5 con monitores de altos hercios, de 27".

Cibers 6 Volver al futuro: los cibers regresan, pero apuntan a los gamers y combinados con la comida Ramiro Gómez / Los Andes

"Tengo un grupo de amigos con el que, en 2003-2004, nos juntábamos a jugar Half-Life en el ciber del barrio. Y ahora, de a poquito (cada uno con sus vidas, sus trabajos y sus familias), intentamos hacernos un espacio para ir a jugar, ¡por los viejos tiempos!", cuenta Alberto (39), uno de los mendocinos que celebra el regreso de los cibers.

Los juegos que todos quieren jugar y la vuelta de las LAN Party

Una LAN party es una reunión de gamers que conectan sus computadoras o consolas a una red de área local en un mismo espacio físico para jugar, compartir información y socializar. A fines de los 90 y comienzos de los 2000, estos eventos se limitaban a los viejos y queridos cibers o, en el caso de quienes podían, a reuniones en una casa particular donde cada jugador llevaba su propia computadora.

Y, como no podía ser de otra manera, el regreso de los cibers 2026 viene con este resurgir. "Nuestra idea es hacer LAN party los fines de semana, de 22 a 6", agregó el responsable de GG Arena.

Si de juegos preferidos hay que hablar, no hay uno solo; pero tampoco son demasiados. El CS2 es el más elegido por los chicos de entre 12 y 15 años, pero también por los "+40". Y es el juego elegido para torneos periódicos. A este clásico se suman Fortnite, Valorant, Call of Duty y LOL. Y los fanáticos de los e-Sports tienen su infaltable FIFA, rebautizado EA Sports FC.

En el caso de Burgame (donde no hay computadoras, los dispositivos que son furor son los simuladores de F1 que permiten a los jugadores sentirse -por unas horas- Franco Colapinto, Max Verstappen o Charles Leclerc.

El Regreso de los Cibers. Burgame Muchos optan por vivir la experiencia de conducir un auto de F1 en un simulador Ramiro Gomez / Los Andes

"La F1 hoy es furor, y los simuladores son los que más se piden. Todos los días, de 11 a 23, siempre están reservados. Los chicos salen de la escuela y se vienen a jugar, y también viene gente de más de 60 años, ¡incluso con su chomba de Ferrari, por ejemplo!", agrega Agustín Espejo, de este local ubicado al lado de los cines del Mendoza Shopping y que abrió sus puertas el 7 de febrero.

En el lugar cuentan con ocho simuladores: dos con movimiento, dos inmersivos y cuatro fijos (tradicionales). En otra parte del salón están las 13 PS5 de última generación conectadas a televisores y dispuestas igual que los tradicionales fichines. Además, hay un espacio de "TikTok" con recursos para crear la ambientación deseada.

Las pantallas, en tanto, son de 44", 65", 86", 98"-y para alguna acción han montado un proyector de 120"-, y también en este espacio han vuelto a pisar fuerte las LAN party.Juegos + gastronomía, la combinación que va.

Otra de las grandes diferencias con el concepto de los cibers de hace más de 20 años se observa en el protagonismo de las alternativas gastronómicas en este resurgir.

Ya desde el nombre, Burgame propone ese blend entre “juegos” y “hamburguesas”. "Surgió como una extensión de un local de comida que tenemos con otros socios (Bendito Rufián) y, como vimos que el ciber se prestaba para ir y estar diez horas en la consola, se nos ocurrió sumarle la alternativa de hamburguesas", cuenta Espejo.

El fuerte del local es esa combinación entre el circuito gamer y el de las hamburguesas, y es lo que buscan quienes eligen festejar su cumpleaños en el lugar.

El Regreso de los Cibers. Burgame La opción de jugar y comer una deliciosa hamburguesa tienta a más de uno. Ramiro Gomez / Los Andes

En el caso de GG Arena (Ciudad), no tienen cocina incorporada en el lugar, pero tienen convenio con TBT Hamburguesas. Y, por medio de la misma app con la que se registran para jugar, se puede encargar la comida para recibirla en el salón.

Tarifas

Al igual que en aquellas grandes cadenas de antaño (como Web House, por ejemplo), los cibers actuales ofrecen la posibilidad de que cada jugador haga una carga de crédito prepago para disponer de ese dinero para su disfrute 2.0.

Cibers 3 Volver al futuro: los cibers regresan, pero apuntan a los gamers y combinados con la comida Ramiro Gómez / Los Andes

Pero esta vez no se hace con un cartoncito de colores identificado con letras y números, sino con una cuenta digital personalizada que centraliza todo. Hay combos de horas de juego y opciones para almorzar o cenar.

En GG Arena, la hora de juego está en $5.000, aunque si se compran tres horas, el combo cuesta $13.500. Y hay otras promociones y combinaciones con comida.

En Burgame, la tarifa depende del tamaño del televisor o el tipo de simulador de F1. La hora, por televisor -y con la PS5 de dos joystick-, arranca a partir de $20.000. También hay promos con comida y para grupos numerosos, al igual que para torneos.