Viven y recorren Argentina en un Onix 1.0: así financian su vida nómade

Evelyn Klimas y Eduard Cifuentes llevan una muy distinta a la de todos. Su casa es un Chevrolet Onix , desde donde, hace cuatro meses, recorren la Argentina y distintos puntos de la región, combinando viaje, trabajo y una experiencia de vida que eligieron construir lejos de la comodidad.

Evelyn es uruguaya, de Montevideo, Eduard, colombiano, oriundo de Cúcuta. Se conocieron en octubre de 2024 mientras trabajaban en una fábrica de alimentos en Uruguay. Ella tenía una carrera consolidada como ingeniera química , pero sentía que algo le faltaba. El deseo de viajar, que siempre había postergado, terminó de tomar forma junto a Eduard, quien ya seguía el estilo de vida nómade a través de redes sociales.

En marzo de 2025 formalizaron su relación y, pocos meses después, tomaron la decisión: renunciaron a sus empleos, vendieron lo que no podían llevar y en septiembre salieron a la ruta. "Mi idea ya estaba, pero terminé de afianzarme y de darme ese empujoncito que me faltaba con la compañía de él", explicó la joven a TN.

Evelyn Klimas y Eduard Cifuentes, la pareja que recorre América del Sur en un Chevrolet Onix.

A diferencia de otros viajeros, descartaron camionetas o motorhomes por una razón clave: economía y practicidad . El Onix, con motor 1.0, les rinde cerca de 17,5 kilómetros por litro y les permite estacionar en cualquier lugar. Para dormir, adaptaron el interior con un colchón inflable a medida y una base plegable de MDF. En menos de cinco minutos arman y desarman la cama.

Según contaron al medio antes mencionado, para higienizarse y cargar equipos, utilizan campings y paradores. La comida también es parte de la experiencia compartida: desayunos colombianos con "perico de huevo", arepas o pan, acompañados por el mate uruguayo.

Aunque partieron con algunos ahorros, pronto entendieron que generar ingresos en el camino era fundamental. Tras probar sin éxito la venta de comida, Eduard decidió aplicar su experiencia previa en detailing. Hoy ofrecen limpieza profunda de interiores y tapizados de autos a domicilio, con una aspiradora de litio y difusión por redes sociales y volantes.

"Hacemos las limpiezas a domicilio y la gente queda muy conforme; es una buena opción de generar ingresos", contó la pareja. Además, complementan el presupuesto con voluntariados, intercambiando trabajo por hospedaje y comida.

Del sur al norte, con destino final en Colombia

Desde que cruzaron la frontera el 22 de septiembre de 2025, recorrieron la Patagonia, Ushuaia, El Chaltén y la Carretera Austral en Chile. Actualmente, se encuentran en Tafí del Valle, camino a Salta y Jujuy. El objetivo final es claro: cruzar Bolivia, Perú y Ecuador para llegar a Cúcuta, donde Eduard no ve a su familia desde hace cinco años.

Más allá del recorrido, ambos coinciden en que el viaje es profundamente personal. "Este viaje tiene mucha introspección, hace que uno se cuestione muchas cosas de lo cotidiano, de lo material", reflexionó Eduard.

Por su parte, Evelyn no duda: dejar por un tiempo su carrera profesional fue una ganancia. "Si me tengo que volver, igual esto va a ser ganar porque no me quedé con las ganas, lo intenté", aseguró.