Violencia de género: "El día que reaccioné fue cuando me liberé", la historia de Silvina en Aconcagua Radio

“Todavía se sigue utilizando la palabra ‘crimen pasional’. Todavía hay gente que dice ‘yo no me meto, es cosa de pareja’”, dice Silvina González, con voz firme pero con la carga de quien ha vivido el horror. A 10 años del primer grito colectivo de "Ni una menos", su historia resuena como testimonio y llamado a la acción.

Silvina es la fundadora de la organización Mujeres al Frente, pero antes fue una de tantas mujeres atrapadas en un ciclo de violencia. “Sufrí un poco de casi todas: física, psicológica, sexual. Pero la que más me impactaba era la violencia económica, porque no me permitía estabilizarme ni salir de ese círculo”, cuenta. La suya es una historia marcada por el miedo, la dependencia, el aislamiento y la manipulación. “Cuando estás en una situación así, el agresor te aísla para tener control sobre tu persona, tus pensamientos, tus decisiones”, explica.

Silvina detalla que su historia comenzó desde muy joven, siguiendo un patrón aprendido en su propio hogar. “Venía de una casa donde no había violencia física, pero sí psicológica. Y uno, por querer huir de eso, se sube al primer micro que pasa pensando que va a estar mejor”, recuerda. A los seis meses de conocer a su pareja, se fue a vivir con él. A los tres, ya estaba embarazada. Y a partir de ahí comenzó el infierno.

“Al principio fue violencia psicológica, te van trabajando la cabeza, te sumergen tanto que no podés reaccionar cuando viene la física”, dice. Como tantas otras mujeres, fue culpada por su entorno. “Los vecinos decían ‘le encanta que le peguen’. Mi familia me preguntaba por qué volvía. Pero yo estaba completamente manipulada. Me amenazaba con matarme, con sacarme los chicos, y yo no tenía casa, ni trabajo, ni podía estudiar”.

En ese contexto, encontrar un trabajo se convirtió en el primer paso hacia la libertad. “Ese fue uno de los primeros ladrillos. Aunque fuera golpeada, yo iba a trabajar, a vender lo que fuera. Sabía que eso me iba a ayudar a salir”, recuerda.