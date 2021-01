Vinieron de vacaciones a Mendoza, se les perdió el perro y piden ayuda para encontrarlo antes de irse

Una familia de Buenos Aires eligió nuestra provincia como destino para pasar las vacaciones de verano, sin embargo, el domingo vivieron un hecho de suma angustia luego de que su perro Coco, quien cuidan desde hace casi 7 años, misteriosamente desapareció del domicilio donde se hospedan. Ahora lo buscan con desesperación porque no quieren volverse sin él.

El triste suceso ocurrió en la mañana del pasado 10 de enero, cuando la familia de Paola Victorio, quien es mamá adoptiva del can desde 2014 salió de la casa en la que se hospedan momentáneamente en el barrio Altas Torres, ubicado en la ciudad lujanina de Chacras de Coria.

Qué pasó con Coco

La familia abandonó el domicilio unas horas para ir a realizar compras, pero al volver se encontraron con una triste incógnita. El lugar no estaba tal cual lo dejaron al irse, ya que cuando regresaron su estimada mascota no estaba en la vivienda.

A partir de ese momento comenzaron a buscarlo con desesperación y con la enorme esperanza de dar con él antes de tener que partir de regreso a Buenos Aires.

Desafortunadamente desde el domingo que lo buscan, no han tenido noticias ni rastros de Coco. Los vecinos de la zona aseguran no haberlo visto y la familia descarta la pérdida de objetos materiales, es decir, que no fueron víctimas de un robo.

“Cuando volvimos del centro, Coco ya no estaba. Creemos que alguien lo ha visto desorientado y se lo ha llevado. Como él es muy sociable responde a cualquier nombre corto y siempre es cariñoso con la gente. No es un perro malo”, detalló Paola en diálogo con Los Andes.

El lunes los dueños de Coco decidieron extender la búsqueda hacia Facebook y sin perder las esperanzas compartieron un mensaje a todo público, con la intención de viralizar el pedido de búsqueda. Además dejaron plasmados sus números de celular para poder recibir cualquier novedad al respecto.

“Coco mama te ama y te necesita, mi vida sin vos no va hacer la misma (no es de raza es un callejerito) pero lo amamos y lo extrañamos ayúdenos xfavor!”, publicó Paola en el grupo de Facebook “Perros y gatos perdidos y encontrados en el gran Mendoza” el lunes en la tarde.

Para quienes tengan algún dato que ayude a dar con el paradero de Coco, pueden comunicarse a los teléfonos 1125002091 y 1126221184.

La familia debe volver a Buenos Aires

La gran angustia y desesperación de esta familia bonarense es que los días de ocio ya llegaron a su fin, debían volver este martes a Buenos Aires, pero decidieron quedarse un día más para seguirlo buscando. Lógicamente no quieren volver a su hogar natal sin su amado integrante, a quien adoptaron en 2014 y que el 4 de febrero cumplirá 7 años.

Paola y su marido vinieron desde Buenos Aires para pasar unos días de vacaciones con los primos de ella, quienes viven en una casa quinta en Chacras de Coria. El matrimonio aseguró además que algunos ciudadanos, que ya vieron la publicación de Facebook, les han dado algunas esperanzas.

Sin embargo, Paola explicó que aunque mañana miércoles deberán volver, no significa que dejaran de buscarlo. La búsqueda continuará y si Coco aparece serán sus familiares de Luján, Fabricio y Georgina, quienes lo hospedarán hasta que puedan volver sus dueños a buscarlo.