Video: pitbull atacó a un cachorro de lobo marino y buscan al dueño para que se haga cargo

El episodio, acontecido en Chubut, fue grabado por personas que caminaban en el lugar y lograron espantar al perro tirándole piedras.

Un pitbull atacó a un cachorro de lobo marino y buscan al dueño.

Un violento ataque ocurrido en Playa Unión, provincia de Chubut, generó conmoción e indignación por la presencia de perros sueltos en la costa. Un pitbull agredió brutalmente a un cachorro de lobo marino que descansaba en la arena, dejándolo con múltiples heridas en todo el cuerpo.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde, a la altura de un restaurante ubicado cerca del casino. El perro, que estaba solo en la playa, se abalanzó sobre el pequeño lobo marino. Dos personas que caminaban por el lugar advirtieron la escena y lograron espantar al pitbull tirándole piedras, acción que permitió que el animal marino escapara hacia el mar, aunque malherido.

La fiscalía abrió una causa de oficio La situación fue grabada y tras la viralización del video, la fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, informó que se inició una investigación para identificar al dueño del pitbull, a quien calificó como “el irresponsable cuidador de ese animal”.

Embed Gómez remarcó que "hay ordenanzas que se incumplen porque no están permitidos los animales sueltos. El perro sin supervisión ataca a la fauna que está descansando en la costa".

“Playa Unión está lleno de animales; la gente baja con tres o cuatro perros sin control. Quien debe controlar es la Municipalidad, porque hay ordenanzas que se incumplen”, señaló.