Video: gauchos sanjuaninos se agarraron a rebencazos en la Cabalgata a la Difunta Correa

Dos agrupaciones gauchas terminaron a los rebencazos en la 32° edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, celebrada en San Juan el fin de semana pasado. A raíz del ataque en las calles, dos personas tuvieron que ser hospitalizadas. El video del ataque se volvió viral en las redes y desató polémica.

El hecho sucedió el sábado en medio de la Diagonal Sarmiento. En el camino, algunos de los jinetes empezaron a discutir acaloradamente, lo que derivó en una pelea entre las agrupaciones Cencerro y Martina Chapanay. Incluso, un gaucho cayó a la acequia.

“Esta gente ha estado molestando toda la cabalgata. No son todos los de la agrupación, 4 o 5, que iban atropellando a la gente, la gente nuestra venía con los niños y venían molestando. Les han parado el carro y se ve que no les ha gustado”, dijo uno de los miembros de Cencerro, según reportó Diario de Cuyo.

“Nos han esperado a la salida de la vuelta del boulevard y nos han patoteado. Sí, ha habido rebencazos y palos. Primero de parte de ellos. Gracias a Dios que no iba uno solo de nosotros, iban cuatro, y se han podido defender. Los nuestros han terminado en el hospital. Hemos tenido dos en el hospital. Uno con cortes en la cabeza y el otro sumamente golpeado, que es el muchacho que cae a la acequia. Pero no ha sido culpa nuestra. Estos chicos ya tienen antecedentes de ser molestos”, manifestó.

En tanto, el jinete que le pegó al gaucho -que terminó en la acequia- se defendió de la siguiente manera: “Nosotros -integrantes de la agrupación Martina Chapanay- íbamos jugando después del puente de Caucete y empezaron los del Cencerro a insultar, a decir cosas. Entonces, nos pusimos a discutir. Nosotros les dijimos que veníamos jugando con el niño de nosotros, que no se metieran. Y empezaron a decir que íbamos a golpear a una nena que iba atrás, que dejemos de jugar así. Les dijimos ‘bueno, chau’”.

“Uno agarró un rebenque y uno de ellos le empezó a pegar a uno de nosotros. Entonces lo agarré a rebencazos yo, si no le iba a seguir pegando. Y ahí lo bajaron a otro del caballo a rebencazos. Y cuando yo le he pegado al tipo con el rebenque, uno de ellos se bajó del caballo con un cuchillo y el rebenque. Yo no iba a dejar que le diera con el cuchillo. Fui, le pegué y lo tiré a la cuneta. Ellos tenían ganas de pelear”, agregó sobre la agresión filmada en video.

En el material grabado se oye cómo la situación causó preocupación entre los sanjuaninos que estaban a los costados de la calle viendo pasar la cabalgata y hasta se puede ver a otros jinetes tratando de parar a los protagonistas de la pelea.