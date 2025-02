Vendimia 2025: La Ciudad de Mendoza celebró su Fiesta Departamental con la elección de su nueva reina

Me encuentro con el corazón lleno de orgullo. Ser reina de la Ciudad de Mendoza es un gran honor para mí y me llena de mucha responsabilidad. Gracias por darme la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de caminar Vendimia junto con ustedes. Prometo, desde lo más profundo de mi corazón, llevar estos atributos a lo más alto como se lo merecen Me encuentro con el corazón lleno de orgullo. Ser reina de la Ciudad de Mendoza es un gran honor para mí y me llena de mucha responsabilidad. Gracias por darme la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de caminar Vendimia junto con ustedes. Prometo, desde lo más profundo de mi corazón, llevar estos atributos a lo más alto como se lo merecen