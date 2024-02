Vendimia 2024: San Martín coronó a Candela Magistretti

Rocío Scerca es la nueva representante del departamento, quien ganó con 26 votos. La joven estudia el profesorado de Geografía y también es profesora de danzas árabes. Mientras, la sonrisa de Rocio Belén Scerca iluminó la noche y logró quedarse con la corona de Virreina tras recibir 21 votos.

“No me quedan mas palabras que agradecer a todas las personas que fueron incondicionales como mi familia, amigos y a todas mis compañeras, que sin ellas la experiencia no hubiera sido de la misma manera y tan bonita como fue, agradecer a los viñateros y productores que la pelean cada día para seguir adelante. Es un honor para mi representarlos en la Vendimia nacional y espero hacerlo de la mejor manera, gracias San Martín”, fueron las primeras palabras de la soberana 2024.

En la celebración, también se coronó a la nueva Reina departamental del Bonarda, Sofía Agostina Gimenez Lucentini (19) proveniente de Buen Orden y que quedó en tercer lugar, por último se coronó a Camila Gómez Simionato (23), como la nueva Reina departamental del Turismo por 16 votos, quien es también representante de Nueva California, luego de un desempate con la representante de Alto Salvador.

Candela, la flamante soberana fue coronada en el predio del museo Las Bóvedas cerca de las 12 de la noche, en una noche con temperaturas ideales. La fiesta debía realizarse el pasado jueves pero ante los pronósticos de tormenta para jueves y viernes, hubo un cambio de fecha. Además, el evento se realizó junto con la Bendición de los Frutos, entre otras de las medidas de ajuste municipal.

En el evento, la soberana saliente entregó sus atributos reales con gran emoción: “Gracias a todos los que me acompañaron porque me permitió conocer a mi departamento con un trasfondo que no conocía y bendiciones para las nuevas Reinas, para los productores y el pueblo de San Martín, fue un honor enorme”, fueron las palabras de despedida de Milagros Roldán.

El sábado al caer el sol, los vecinos y asistentes comenzaron a copar el predio del museo, en donde no faltaron las reposeras, el mate y las grandes hinchadas de las candidatas, quienes acudieron al sitio con bombos, trompetas y grandes carteles. Entre las que destacaron los vitoreos de los que apoyaban a las candidatas de Tres Porteñas, El Espino, Ingeniero Giagnoni y El Ramblón.

La celebración contó con la impecable participación del Ballet Municipal, la Compañía de Danza “Panteras” y el cierre con un impresionante show liderado por Federico Sosa, ganador del Pre Cosquín 2024 en la categoría solista de malambo.

Luego de las 22.30, un revitalizador show de rock de la mano de “Santos Guayama”, puso a bailar a todos los espectadores y a su término, se realizó la elección de la nueva soberana.

“No es el formato de una Vendimia tradicional con guión, es un espectáculo artístico con diferentes artistas sanmartinianos y diferentes géneros, pero sí con mucha calidad artística”, había adelantado Laura Uano, Cultura del departamento.

Sin embargo, desde el municipio hicieron todo lo posible para no perder sus íconos de la Vendimia. “A mí me gusta trabajar sobre historias, aunque sea con un mini guión es un espectáculo con sentido y argumento”, adelantó Néstor Alberto “Beto” Gimenez, el director de esta historia y del ballet municipal.

La puesta en escena

El corto pero poderoso argumento, trató de un contratista llamado Rogelio que luego de atravesar muchas dificultades llega al pueblo por primera vez y se encuentra la bandera argentina, ubicada en el Paseo de la Patria, donde el hombre, desesperado, le empieza a pedir a la bandera para mejorar su situación, lo que para su sorpresa le responde y le da ánimos para seguir adelante.

A lo que le siguió una emotiva charla con el cura del pueblo, quien es realmente un Sacerdote muy querido del departamento y le da su bendición, dándole pie a la Bendición de los Frutos también realizada por el versátil cura sanmartiniano.

Raúl Rufeil, el jefe comunal y la Reina del 2023 dieron el tradicional golpe de reja al terminar el espectáculo artístico, y también el brindis al vino nuevo, dándole pie a una verdadera fiesta vecinal, con una bella performance de una cueca de las reinas departamentales.

“CON OTRO FORMATO Y MÁS AUSTERO”

Desde el municipio explicaron que este año por cuestiones de presupuesto, el festejo de este año fue acotado y “casi sin guión”. “Una fiesta con otro formato y más austero, desde el recorte en algunos costos como en el escenario y la duración”, confesó Laura Uano, la Directora de Cultura del departamento a este diario. Entre otras decisiones, este año, la Bendición de Frutos, Elección, Coronación y Fiesta Vendimial de San Martín se unificaron en un mismo lugar y día.

A pesar de la situación económica, el departamento celebró la coronación de la Reina: “Es un marco de Vendimia austero, pero estamos muy contentos y la gente lo apoya. Son 16 hermosas mujeres que representan a sus distritos de la mejor manera”, cerró Laura.

Por otra parte “Beto” Gimenez, el director del ballet municipal, quien lleva años participando en vendimias nacionales y departamentales, lleva su séptima fiesta formando parte de la dirección, aunque esta vez será por el Ballet Municipal. “Es un mini argumento con una varieté de artistas, donde el mensaje es lo que más vale y llega en estos momentos complicados, espero que se entienda y ya vendrá el momento para demostrarlo a lo grande”, comentó Beto, quien también formará parte de la Bendición de Frutos a nivel provincial, el domingo 25 de febrero.

“Empecé en 1991 participando como bailarín de folclore y después como puestista, con otros directores, después de tanto, me alegra seguir en la fiesta en San Martín”, recordó el artista con emoción. “Claramente es bueno tener mega producciones, pero hay muchas que así y todo no dejan un verdadero mensaje, nosotros ya tendremos tiempo para mostrarnos”, agregó el experimentado director.

DOS ARTISTAS: LAS CORONADOS DE HISTORIA Y FUTURO

Diario Los Andes reunió a dos personajes que destacaron en el festejo que emocionó a todos los espectadores, entre las cuales podemos encontrar a Valentina Gratton, es una cantante con una gran carrera y una hermosa voz, oriunda de San Martín, pero que nunca tuvo la posibilidad de participar de una Vendimia de su pueblo, por lo que en esta oportunidad saltó de alegría a volver a sus pagos “Para mí es algo muy importante porque me lleva a mis raíces y precisamente a mi infancia, donde empecé a cantar y lo primero que hice fue folclore a los 12 años, cuando una profesora me convocó a una banda de folclore donde participamos de varias peñas y participamos de la Vendimia de Junín. Me despierta muchos recuerdos de la niñez y de la pre-adolescecia”.

Valentina Gratton, es una cantante de San Martín que volvió a sus raíces

Por años, la cantante se dedicó a otros géneros, entre ellos swing, soul y rock. “Para mi es algo muy emotivo, porque es volver a conectar con mis raíces y que sea en San Martín le da un plus. He estado en muchas departamentales y también nacionales, pero que sea en mi pueblo para mí es doblemente gratificante, estoy muy agradecida por la oportunidad y me siento como si recién empezara a cantar”, cerró emocionada.

En la otra vereda, Solange Elizabeth Suarez cuenta con 20 de sus 35 años de experiencia participando en la fiesta departamental y 15 años en Vendimias Nacionales. Solange es una apasionada bailarina folclórica y también profesora de la escuela Municipal Raíces Huarpes de la Municipalidad de General San Martín.

“Este año tuve el agrado de ser la primera bailarina folclórica entre ciento de bailarinas de la provincia que se presentaron a adicionar”, agregó orgullosa.

Solange lleva unos 20 años bailando folclores en Vendimia

“Esta vez, es un espectáculo diferente, no es como una vendimia tradicional, se realizó una muestra, por los ajustes y situación que vive el país, pero celebro que podemos vivir Vendimia en este formato nuevo con la mejor energía y con un mensaje motivador para todo el pueblo de San Martín, por mi experiencia a lo largo de estos años, puedo decir que siempre he vivido Vendimia como un espacio de arte, amistad, alegría y mucho amor por nuestro trabajo”, cerró la experimentada artista.

ESTAS FUERON LAS REPRESENTANTES DISTRITALES

Ana Paula Funes

Alto Salvador

Distrito: Alto Salvador

● Edad: 21 años

● Estatura: 1.67

● Ojos: marrones

● Cabellos: castaño claro

● Estudios: Técnica en industria del proceso, auxiliar farmacéutico y estudiante de tecnicatura en psicomotricidad

● Ocupación actual: estudiante

● Le gusta: compartir tiempo en familia y con amigos, conocer nuevos lugares y escuchar música con un buen vino.

Moreno Brisa Ailin

Alto Verde

Distrito: Alto Verde

● Edad: 18 años

● Estatura: 1.60

● Ojos: Color verde

● Cabellos: Color Rubios

● Estudios: Secundario completo y estudia la licenciatura en producción de bioimágenes

● Ocupación actual: Estudiante

● Le gusta: Bailar, escribir y hacer deporte

Sofía Agostina Gimenez Lucentini

Buen orden

Distrito: Buen Orden

● Edad: 19 años

● Estatura: 1.65

● Ojos: color del tiempo

● Cabello: Color rubio

● Estudios Cursados: Sec. Completo y estudia el 3er año de abogacía en la UNC

● Ocupación actual: estudiante

● Le gusta: Diseñar su propia ropa y realizar equitación como hobbies

Candela Díaz Magistretti

Ciudad San Martin

Distrito: Ciudad

● Edad: 23 años

● Estatura: 1.67

● Ojos: color miel

● Cabellos: rubios oscuro

● Estudios: secundario completo y es médica general

● Ocupación actual: medica general

● Le gusta: hacer deporte, correr y cocinar

Giuliana Sandovares

Chapanay 2024

Distrito: Chapanay

● Edad: 21 años

● Estatura: 1.63

● Ojos: color marrón claro

● Cabellos: Rojizo

● Estudios: Secundario completo, pre universitario para trabajador social

● Ocupación actual: Es estudiante y trabaja como cajera en un supermercado

● Le gusta: Bailar, entrenar y andar en bicicleta

Catalina Nievas

Chivilcoy

Distrito: Chivilcoy

● Edad: 19 años

● Estatura: 1.64

● Ojos: marrones

● Cabellos: castaño oscuro

● Estudios: Secundario completo y cursa el 1º de psicología

● Ocupación actual: Estudiante

● Le gusta: Leer, el maquillaje y en sus tiempos libres le gusta confeccionar ropa

Sofía Candelaria Henríquez

El central 2024

Distrito: El Central

● Edad: 23 años

● Estatura: 1.67

● Ojos: color marrón claros

● Cabellos: castaño claro

● Estudios: Secundario completo y cursa el 2º año de profesorado de nivel inicial

● Ocupación actual: estudiante

● Le gusta leer, hacer deporte y compartir tiempo con amigos y su familia.

Daniela Ayelen Osorio

El divisadero 2024

Distrito: El Divisadero

● Edad: 19 años

● Estatura: 1.68

● Ojos: Marrón oscuro

● Cabellos: Negro

● Estudios: Secundario completo y realizó un curso de seguridad privada

● Ocupación actual: Trabajo en viñas de su distrito

● Le gusta: Hacer deporte y pasar tiempo en familia y con amigos

Melanie Natali Cenci

El espino

Distrito: El Espino

● Edad: 19 años

● Estatura: 1.82

● Ojos: Color miel

● Cabellos: Rubios

● Estudios: Secundaria completa y estudia óptica y contactología

● Ocupación actual: Estudiante y es peluquería y manicurista

● Le gusta: Pasar tiempo en familia y con amigos, brindarle tiempo a los demás, le gustan los animales y cocinar

Agustina Janet González

El Ramblón

Distrito: El Ramblón

● Edad: 18 años

● Estatura: 1.60

● Ojos: Marrones

● Cabellos: castaño oscuro

● Estudios: Secundario completo-Pre de Psicología

● Ocupación actual: Realiza trabajos rurales en su distrito

● Le gusta: Cantar, salir con amigas, conocer lugares, hacer deportes

Rosario Priscila Castro

Ingeniero Giagnoni

Distrito: Ingeniero Giagnoni

● Edad: 19 años

● Estatura:1.60

● Ojos: Marrones

● Cabellos: Castaño claro

● Estudios: Secundario completo y estudia profesorado de lengua y literatura

● Ocupación actual: Estudiante

● Le gusta: Leer y escribir, ser solidaria, escuchar a los demás, ayudar, le gustan lo animales y pasar tiempo en familia

Amaya Janet Eliana

Las Chimba

Distrito: Las Chimbas

● Edad:27 años

● Estatura: 1.64

● Ojos: marrones

● Cabellos: castaño claro

● Estudios: Secundario Completo y realiza un curso de asistente al automotor

● Ocupación actual: Es mamá y estudiante

● Le gusta: Bailar

Rocio Belén Scerca

Nueva California 2024

Distrito: Montecaseros

● Edad: 22 años

● Estatura: 1.53

● Ojos: color verdes

● Cabellos: rubios

● Estudios: Secundario completo, estudio profesorado de Geografía y es profesora de danzas árabes

● Ocupación actual: Profesora de Geografía

● Le gusta: Cocinar, los animales, estar en familia y con amigos, escuchar música, estudiar, ir al gimnasio. Escuchar y dar consejos

Camila Gómez Simionato

Distrito: Nueva California

● Edad: 23 años

● Estatura: 1.73

● Ojos: color verdes

● Cabellos: castaño claro

● Estudios: Último año de la carrera Contador Publico

● Ocupación actual: Estudiante

● Le gusta: Pasar tiempo en familia

María Valentina Ríos

Palmira

Distrito: Palmira

● Edad: 23 años

● Estatura: 1.68

● Ojos: Verdes

● Cabellos: Morocho

● Estudios: Maquilladora profesional y empieza a estudiar marketing digital

● Ocupación actual: estudiante y modelo

● Le gusta: Ir al gimnasio, meditar, todo lo que tiene que ver con moda y estética. Pasar tiempo con amigos y familia, la fotografía y los animales.

Fernanda Marcela Luna

Tres Porteñas

Distrito: Tres Porteñas

● Edad: 20 años

● Estatura: 1.65

● Ojos: Verdes Oscuros

● Cabellos: Rubios

● Estudios: Secundario completo-1º año de enología

● Ocupación actual: es niñera

● Le gusta: le gusta mucho la comunicación con la gente, en especial con su familia y amigos

