Vecinos del oeste de Godoy Cruz contaron en Aconcagua Radio cómo construyeron su propio espacio verde

Según Poggi, la justificación municipal es que el terreno originalmente previsto para el asentamiento no es apto. Sin embargo, los vecinos se oponen rotundamente a esta modificación. "La excusa es que el lugar donde querían hacer este barrio el terreno no es apto. Entonces, el municipio ofrecía este terreno donado por el IPV", afirmó el presidente de ADEIF, y agregó que "obviamente no quieren un barrio [que] viene de afuera, que no es parte de nosotros y más en el lugar donde hace ya muchísimos años veníamos [y] estamos peleando por un lugar para los chicos, para la gente mayor".

A pesar del esfuerzo y la dedicación, el temor a una posible demolición por parte de las autoridades municipales está latente. No obstante, para los vecinos, el riesgo de perder el terreno a manos de una construcción ajena es aún mayor. "El miedo siempre está, pero está el es más grande el miedo por el nuevo barrio que quieren poner que que si quieren derribar la esta plaza que estamos haciendo nosotros", sostuvo Poggi.

La invitación al intendente Costarelli es directa. "Hemos solicitado hasta la presidencia del intendente Costarelli porque le gusta hacer campaña política, le gusta ir a los barrios, filmarse, editan los videos cuando salen las cuando hay críticas. Bueno, lo invitamos a que venga y que vea cómo estamos trabajando y que de una vez por todas se digne a hacer la plaza", expresó Poggi, enfatizando que lo que piden es "mucho más grande" que una simple plaza.

La voz de los vecinos se suma a un reclamo generalizado en la zona. Un oyente, identificado como Nicolás, envió un mensaje a la radio que resume el sentir de muchos: "El terreno fue donado para espacios verdes, no para que hagan política siendo barrios. El oeste mendocino está abandonado". Poggi coincide con esta apreciación, enumerando una serie de falencias en la gestión municipal: "Desde hace muchísimos años que no se podan los árboles, hacen años que no hay un plan asfaltado. El tema del agua es un desastre... parece la superficie de la luna en los cráteres que hay".

A pesar de las adversidades y la falta de apoyo oficial, la comunidad del oeste de Godoy Cruz demuestra una notable capacidad de autogestión y resistencia. "No dependemos de nadie, eso es lo que queremos decir. Nosotros pedimos ayuda, no nos ayuda, bueno, listo, nosotros con lo que tenemos lo vamos a hacer. Con la plaza es lo mismo", sentenció Poggi, dejando en claro que no se detendrán en su objetivo de lograr un espacio digno para sus familias.

