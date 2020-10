Unos 200 vecinos autoconvocados del barrio “Cordón del Plata”, de Vistalba (Luján de Cuyo) reclaman por la instalación de una antena de telefonía celular en un predio de la Unión Vecinal, contiguo a la plaza del lugar.

Según cuentan, la instalación no tiene una declaración de impacto ambiental “prolija” y tampoco se realizaron audiencias con los pobladores del Barrio. También reclamaron explicaciones al Municipio quien les explicó que solo pueden “controlar la construcción de la obra civil, la base de la antena”.

“Hoy mismo están colocando la antena, una empresa privada que hizo un contrato con la Unión Vecinal, con la firma de su comisión directiva sin el aval de la mayoría de socios y no socios del Barrio, por el cual cede en alquiler su parte de terreno donado por el Municipio “para sede social” en la Plaza del Barrio Valle Cordón del Plata, único espacio verde de mas de 400 vecinos por un esquelético alquiler del espacio público basado en 12 mil pesos mensuales”, contaron.

Vecinos de Vistalba rechazan la instalación de una antena en la plaza barrial. Gentileza

Además, aseguraron que tres vecinos alternativamente fueron a pedir fotocopias del expediente a la municipalidad y que había tres expedientes diferentes además de que el informe de impacto ambiental era de otro barrio. “Decía despoblado. Además, tampoco cumplen con la ley 7435 que es la regulatoria de antenas”, dijo uno de los vecinos que prefirió el anonimato.

Para reflejar lo que está ocurriendo los jóvenes del barrio están haciendo manifestaciones en las tardes, en la entrada del barrio y en la plaza para evidenciar la instalación de esta antena. “Esa antena va a afectar el medio ambiente y el espacio público el área de ejercicios ya que pasa todo el mundo corriendo o jugando fútbol en esa zona”, remarcó el vecino.

Denuncian irregularidades

Los vecinos contaron que los reclamos se realizaron a partir de mayo las primeas a la municipalidad, solicitando los expedientes de la obra y explicaciones por la antena. En tanto, también se enviaron pedidos de explicaciones a la Enacom, entidad que no contestó nunca.

En julio comenzaron con la obra, y los vecinos compulsaron el expediente, por lo que se frenó. “Los planos no estaban firmados y la antena estaba ubicada en el medio de la plaza y una pilastra en un costado sobre la calle Peralitos”, relató una de las vecinas que participó en el pedido de explicaciones.

Por otro lado, la universidad de ingeniería consultada respecto de la obra dijo que no consideraba que la antena se debía colocar ahí. “El expediente habla de que esto es un barrio country, cosa que no es así. En tanto, en otro expediente dice que los escombros y la maquinaria no deben estorbar la ruta 82, que está a 14 kilómetros del barrio”, detallaron.

Desde el Municipio afirman que la documentación está en orden. Gentileza

Por otra parte señalaron que no hubo audiencia pública en la Unión Vecinal y que solo hubo una reunión informativa donde se tocó el tema de la antena pero no consta en actas cuantas personas estaban presentes. “Cuando dice que supuestamente se aprobó la instalación de la antena, con vecinos representativos, no es cierto. Eso no ocurrió porque esa figura no existe”, denunciaron.

Impacto ambiental

En los estudios de impacto ambiental figuran tres direcciones diferentes de locación dentro del mismo barrio, en los cuales una y en forma vaga es donde efectivamente se está colocando la antena.

Además, se menciona que el lugar está despoblado, con una construcción habitacional y el resto son tendidos eléctricos y carteles de propaganda, cosa que según los vecinos no ocurre, porque es una plaza adentro de un barrio. Y se menciona que no hay flora ni fauna cuando hay fincas y bodegas en los alrededores sumado a la vegetación que sí existe.

“Se nombra que no va a haber impacto en el lugar ni durante los trabajos ni posterior a ellos, con la antena ya colocada. Se indica además que se va a colocar un grupo de antenas en el mismo predio, que es un predio donado a la Unión Vecinal dentro de la plaza. Y en la parte final del estudio, se argumenta que va a traer mejoras al lugar –no dice barrio- por ofrecer trabajo a la gente. La sensación que nos queda es que es un copia y pega de otro estudio”, dijo una de las vecinas.

Por último señalaron que no hay carteles de señalización por la obra y tampoco hay iluminación recordando que han dejado en un estado lamentable la plaza.

Aval municipal y de la Unión vecinal

Desde la municipalidad de Luján de Cuyo indicaron que la documentación está en orden y que además el proyecto cuenta con el aval de la Unión Vecinal, por lo que no pueden hacer nada al respecto. Además, indicaron que la obra no hubiese podido avanzar si no contase con el visto bueno de la comunidad.

“Tiene el aval de la Unión Vecinal y cumple los requerimientos ambientales y técnicos. En su momento se evaluó la obra y constatamos que no estaban los planos visados y por eso se paró la obra, pero es algo que ocurre con muchas obras”, explicó Esteban Allasino, jefe de gabinete municipal.

Los Andes intentó comunicarse con la Unión Vecinal sin respuesta favorable.