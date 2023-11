Vallecitos: del primer centro de esquí de Mendoza a una escuela natural de andinismo

Años atrás, Vallecitos supo ser un emblemático centro de esquí de Mendoza. De hecho, fue el primero. Ahora los refugios de montaña son los que le dan vida, con actividades pensadas para los aventureros. Además, es ideal para una escapada, ya que se encuentra a sólo 82 kilómetros desde la Ciudad de Mendoza.

Vallecitos se encuentra ubicado en Luján de Cuyo, a una hora y media de la Ciudad, uno de los motivos por los que era uno de los preferidos centros de esquí. Está situado a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, sobre las laderas de la cadena montañosa del Cordón del Plata.

Los costos de traslado pueden valer entre 2.000 pesos y 8.000 si se realiza en colectivo, 5.000 y 8.000 en taxi, mientras que en vehículo particular puede costar hasta 5.000 pesos desde Mendoza.

El pasado invierno, Vallecitos se convirtió en uno de los lugares más elegidos para visitar por su imponente paisaje, que estuvo repleto de nieve. En las estaciones más frías es uno de los lugares elegidos para hacer montañismo, caminatas y cabalgatas de alta montaña.

Vista de Vallecitos. | Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo

Sin embargo, en el verano la actividad del lugar no disminuye. Vallecitos también es un lugar óptimo para el turismo de aventura, el ecoturismo, los ascensos y como escuela de andinismo, entrenamiento y aclimatación.

Desde Municipalidad de Luján de Cuyo comentaron que en verano es visitado por andinistas de todo el mundo para realizar escaladas a la cumbre del cerro El Plata o a formaciones vecinas como el Vallecitos, Lomas Blancas y el Colorado, para realizar la aclimatación que exige la altura para aquellos andinistas que aceptan el desafío de ascender el Aconcagua.

Épocas de gloria: el primer centro de esquí

Vallecitos era uno de los centros de esquí más importantes de la provincia, el lugar turístico por excelencia antes de Penitentes y Las Leñas. Contaba con 11 pistas y un desnivel esquiable de 450 metros de pura nieve.

Este emblemático lugar recibía a esquiadores de todo el mundo y funcionó por última vez con sus medios de elevación en 2007. Penitentes fue otro de los centros de esquí que dejó de funcionar hace años. Además se abandonaron maquinarias y se cortaron las posibilidades de volver a ser uno de los centros con más esplendor de Argentina.

| Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo

Hoy esa famosa pista se ve vacía y la utilidad de la zona se fue convirtiendo a lo largo de los años, ante la reiterada escasez de nevadas, que obligó a abandonar temporada tras temporada el sueño de mantener con vida estos sitios mágicos de la cordillera, en donde miles de deportistas, tanto mendocinos como turistas, construyeron recuerdos y aventuras.

Actualmente forma parte del parque provincial Cordón del Plata y está abierto al público. Desde 2011 fue declarada Área Natural Protegida, con las 175.500 hectáreas de la región montañosa que forma parte de Luján de Cuyo y Tupungato. La declaración tiene el objetivo de proteger los hielos permanentes en el suelo, los glaciares, la flora y la fauna autóctona.

El ingreso al área protegida se encuentra en el refugio San Antonio, donde está la seccional de guardaparques. El acceso es gratuito, según declararon desde la Coordinación de Turismo de la Universidad Nacional de Cuyo.

El área de refugios

Para dirigirse a esa zona desde Potrerillos, el concurrido distrito de Luján, partiendo desde la comisaría distrital, el recorrido es de 25 kilómetros de los cuales 10 son de asfalto y el resto es camino consolidado, según la información brindada por el secretario de Turismo y Cultura de Luján, Gonzalo Ruiz.

Por la avenida Ingeniero Guiñazú, variante de la ruta provincial 89, se accede al centro de actividades de montaña y nieve de Vallecitos a 2.800 msnm. “Es un lugar ideal para realizar juegos de nieve, trekking, avistaje de aves o mountain bike. La proximidad de sus refugios a montañas de diferentes grados de dificultad lo convierten en una escuela natural para andinismo, prácticamente única”, describió el funcionario lujanino. “El área es muy linda para pasar el día, más allá del antiguo centro de esquí”, agregó Martín Hanono, estudiante de la UNCuyo que lo visitó recientemente.

Los refugios en funcionamiento de Vallecitos son varios, entre ellos, el Ski & Montaña, refugio Mausy, el Universidad, la Roca, San Bernardo y San Antonio. “El año pasado nos quedamos en el refugio de la UNCuyo, organizamos un grupo para ir todos juntos y la pasamos genial. Además de ser accesible para los estudiantes, tienen la opción de acampar afuera, que es posible en el verano”, comentó el universitario.

El refugio de la UNCuyo ofrece económicas alternativas para hospedarse. | Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo

El refugio de la UNCuyo cuenta con una capacidad para hospedar a 36 personas, con habitaciones a compartir con camas cuchetas, baños, cocina, heladeras, PC libre y Wi-Fi. Además, ofrecen servicio de desayuno.

En la actualidad, el refugio funciona como eje de la comunidad, que lo utiliza como base para las distintas actividades. “Hay senderismo, montañismo, trekking, trail running y ciclismo, entre otras”, contó a Los Andes el coordinador de Turismo de la casa de estudios, José Sánchez.

Eso ha llevado a que el refugio y la zona no pierdan visitas durante el verano y se mantengan con actividad permanente, sin depender de la nieve. De seguir así, seguramente el deporte, las fogatas y las leyendas seguirán apareciendo en el histórico refugio.

Para estudiantes, socios y jubilados hay tarifas especiales: cuestan 1.000 pesos por el día y 2.800 por la noche. Para la comunidad de la universidad en general el costo es de 1.500 pesos el día y 4.000 por noche, pero también cuenta con libre acceso al público en general, con un costo de 2.500 pesos durante el día y 5.500 por noche.

Vista de los caracoles desde Vallecitos. | Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo

Por otro lado, refugio Ski & Montaña es el hospedaje más alto, ubicado a 3.000 msnm. Allí Claudia y Sebastián brindan servicios de hospedaje, comidas y bebidas. Según detallaron a este diario, el costo de la cama o noche son 7.000 pesos, con reserva previa, e incluye el uso de áreas comunes, cocina, baños, comedor y heladera. Hay un detalle a tener en cuenta:#es obligatorio llevar bolsa de dormir.

Recomendaciones para visitantes

A quienes busquen realizar trekking o ascensos en Alta Montaña se recomienda estar al tanto de los accesos y refugios, además de consultar el pronóstico para evitar exponerse a situaciones de riesgo. Utilizar equipo y la indumentaria adecuada para la montaña, es otro de los tips. Y si es la primera vez, visitarlo con alguien que conozca el terreno o contratar un guía profesional.

“Tener en cuenta que Las Veguitas es el trekking más cercano y es ideal para público en general”, apuntó el coordinador turístico de la UNCuyo, José Sánchez. “Lo recomiendo para el que le gusta el andinismo. El paisaje de los cordones montañosos que te rodean es único”, comentó Martín Hanono a su turno.

Tanto en el área del parque provincial como en la zona privada, hay cartelería que indica las precauciones a tener, entre ellas, no llevar mascotas ni encender fuego, no traspasar las áreas restringidas y no alimentar a la fauna local.

Los habitantes del valle cumplen un rol fundamental en el cuidado del lugar, particularmente del agua y piden encarecidamente cuidar la limpieza del lugar ya que no hay servicios de recolección de basura. “La consigna para visitar es bajar con tus residuos de la montaña”, indicaron desde el refugio Ski.