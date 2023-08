Valentina Herrero: la sobrina-nieta de una reina de la Vendimia que se convirtió en Miss República Argentina

Una joven mendocina de sólo 17 años fue elegida como la representante argentina en un certamen internacional de belleza. Se trata de Valentina Herrero, oriunda de San Rafael y familiar de una exreina nacional de la Vendimia, quien fue electa Miss República Argentina 2023 en Buenos Aires.

La modelo vio pasar todo muy rápido. A comienzos de julio participó en un desfile realizado en un espacio cultural de su ciudad natal y apenas semanas después, viajaba rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para competir por la distinción que finalmente obtuvo.

Combinando la moda con sus estudios secundarios –está cursando quinto año del Colegio del Carmen–, Valentina tiene en claro que el modelaje es el ámbito en el que quiere desarrollarse. En paralelo, la sanrafaelina lleva adelante otro de sus objetivos en esta vida: consolidar un proyecto solidario con adultos mayores.

Es que desde hace algunos meses se ha convertido en madrina del asilo hogar Las Mercedes de San Rafael, espacio en donde apunta a intentar ayudar a los ancianos en todo lo que esté a su alcance para mejorar su calidad de vida.

La coronación

Herrero fue coronada el domingo 30 de julio como Miss República Argentina en Buenos Aires, evento que se llevó a cabo en uno de los salones de la Federación de Sociedades Españolas de CABA.

En el certamen, que tuvo como conductor invitado al modelo Hernán Drago, compitieron chicas de todo el país y la nacida en el Sur de Mendoza se quedó con toda la gloria. “Esta coronación significa el comienzo de muchas oportunidades y emociones para mí”, reconoció.

En este evento también hubo elección de Miss República del Paraguay en Argentina, y allí resultó electa Lilian Méndez, con quien Valentina compartió las fotos finales con la banda puesta, la corona correspondiente y los regalos que recibieron.

Un dato que aclararon desde la producción del evento, a cargo de Urban Fénix Producciones de Sebastián Deluca y Belén Acosta Moreno, es que este año las elegidas no competirán en un certamen internacional, que sí podría darse más adelante por unas tratativas que ya se están haciendo en conjunto entre organizadores de otras competencias de renombre mundial.

Su costado solidario

Como dijimos, el rol social de esta joven está apuntado a un segmento específico de la sociedad: los adultos mayores. Como madrina del asilo hogar Las Mercedes de San Rafael, una entidad que alberga a más de 50 personas y que a fin de año cumplirá 115 años de vida, Valentina quiere hacerlo visible para que las personas puedan conocer la realidad de los abuelos que viven allí.

“La idea del proyecto es hacer visibles las problemáticas que tienen los abuelos en el hogar, que son más que nada económicas, ya que es muy difícil sustentar un asilo donde residen más de 50 abuelos y todas sus necesidades”, indicó Herrero al tiempo que invitó a la gente a sumarse a esta movida porque “hay muchísimas formas de colaborar desde donaciones como también visitarlos y compartir, al menos, un rato con ellos”.

Después de la pandemia, este hogar sufrió los embates de la crisis económica y para paliar esta situación, los miembros de la comisión idearon una campaña para sumar socios que aporten dinero para los gastos fijos de la institución centenaria.

De acuerdo a datos históricos, el asilo hogar Las Mercedes se fundó el 6 de diciembre de 1908 por la Sociedad de Damas de Beneficencia. Esta iniciativa de un grupo de mujeres destacadas de la época tuvo como principal misión ayudar a los más necesitados: mendigos, ancianos desprotegidos en la salud y gente de bajos recursos.

La sede quedó radicada, según consta el acta oficial, en lo que por entonces era la Villa de San Rafael y actualmente funciona en la zona céntrica del departamento. En esta institución trabajan 17 empleados realizando diversas tareas durante el día y la noche, para asistir a los adultos mayores que residen.

Por su gran relevancia en la comunidad es que Valentina se interesó en la tarea que realizan y, a pesar de su juventud, se sintió comprometida e interesada en ofrecer su ayuda. Hoy, tras obtener este reconocimiento como Miss República Argentina, cree que podrá visibilizar mejor esta labor solidaria que nunca deja de demandar esfuerzo y compromiso.

Por qué el modelaje

En muchos sentidos, Valentina Herrero se muestra como una adolescente madura y decidida. No sólo por su faceta solidaria, sino también por la profesional. Y es que ella, a pesar de contar con tan sólo 17 años, ya ha incursionado en el mundo del modelaje en Mendoza y también en otros lugares del país. Según sus palabras, este camino fue motivado por un deseo personal que estuvo presente desde su niñez: “La idea de ser modelo me interesaba desde hace años y fue mi mamá, Julia Toledo, la que me impulsó a hacerlo, llevándome a diferentes castings y presentaciones, siempre acompañándome”.

Para Vale, tal como la conocen íntimos y familiares, su madre Julia es su fiel compañera y se convierte “en sus ojos” en cada desfile o evento que ella participe. Es más, fue en los desfiles donde la mendocina llamó la atención de algunos diseñadores que luego decidieron convocarla para que fuese la imagen de sus marcas.

“Ella se hizo conocida también en el Fashion Music and Wine que organizó el productor Mauro Díaz, a Valentina le gustaría formar parte, en algún momento, del Fashion Week Mendoza”, dijo su mamá, orgullosa por la, aunque incipiente, ya notable trayectoria de su hija como modelo.

Exreina de la Vendimia en su familia

Pero en este recorrido por el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, Valentina no sólo tiene el impulso de su madre, sino que, de alguna manera, esto le corre por la sangre. Y es que la actual Miss República Argentina 2023 conoce de cerca lo que es ser reconocida por su belleza, ya que es es sobrina-nieta de Nilda Eraso, una sanrafaelina que fue electa reina nacional de la Fiesta Nacional de la Vendimia allá por el año 1958.

El caso de esta mujer es particular ya que fue una de las pocas soberanas que cumplió dos años de mandato –la otra fue Mayra Tous en 2020, en época de pandemia del Covid 19–, debido a que en 1959 no se realizó la fiesta máxima de los mendocinos y recién se eligió reina nuevamente en 1960.

Con la banda de Miss República Argentina en su poder, ahora Valentina Herrero quiere dedicarse a su anhelo de ser modelo profesional de pleno, y a esperar que otros eventos de moda se le presenten de aquí en adelante como nuevos desafíos. Sin abandonar nunca, claro está, su faceta solidaria.