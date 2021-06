Vacunarán a mayores de 45 años y a empleados de supermercados

Ayer se abrió la inscripción online para que mayores de 45 años sin comorbilidades pidan su turno para la vacuna contra el Covid-19, según confirmó la ministra de Salud, Ana María Nadal.

Los primeros turnos se darán para esta misma semana, incluso desde hoy. En cuanto a futuros grupos etarios, se seguirá de quinquenios hacia abajo. Como ocurre siempre, la persona debe revisar el correo electrónico para asistir al centro de vacunación en la fecha y hora asignada. Por otra parte, la titular de la cartera de Salud también anunció una “leve tendencia a la baja” en cuanto a la cantidad de contagios diarios de coronavirus.

Por otra parte, mediante un comunicado, el Centro Empleados de Comercio (CEC) informó que mediante un acuerdo con el gobierno provincial, los empleados de supermercados, repositores externos y personal de apoyo, comenzarán a ser vacunados a partir de la próxima semana. Se explicó que se trata de trabajadores esenciales y por esta razón serán incluidos en el esquema de vacunación contra el Covid-19.

Vale recordar que todos estos anuncios permitirían suponer que aún transcurriendo uno de los momentos más críticos en términos epidemiológicos por la cantidad de contagios y víctimas fatales, la perspectiva en relación a un futuro cercano se torna alentadora cuando se analiza el avance en la vacunación contra el Covid-19 en otras partes del mundo. Es a partir de ahí que comienzan los interrogantes acerca del retorno a la denominada nueva normalidad. De esta manera, las estimaciones señalan que esa etapa se podría alcanzar en dos a tres meses, es decir, con la primavera de estas latitudes. Para ello, es necesario que el 60% de la población esté vacunada con la primera dosis y que no se liberen las restricciones de golpe, sino de forma gradual.

Próximos, mayores de 40

Desde Inmunizaciones de la provincia de Mendoza se aclaró que no está definido el próximo rango etario, aunque trascendió que se bajaría a 40 años. “No tenemos nada definido”, dijo a Los Andes la jefa del departamento de Inmunizaciones de la Provincia de Mendoza, Iris Aguilar. De todos modos, voceros de Salud, Desarrollo Social y Deportes dejaron entrever que en los próximos días frente a la llegada de las nuevas dosis al país, serían beneficiados los mayores de 40 sin enfermedades de base.

A mediados de la semana pasada el ministerio anunció la convocatoria para los mayores de 50 sin comorbilidades: los turnos se otorgaron inmediatamente después de completarse los formularios y buena parte de la vacunación tuvo lugar entre el viernes y sábado anterior. Otra de las franjas inmunizada recientemente fue la de docentes y no docentes mayores de 30 años, que ocasionó, el sábado pasado, largas filas y demoras en el estado Arena Aconcagua.

La vacunación en Mendoza avanza a paso firme y los distintos grupos esperan su turno con expectativa. En este sentido se insiste en la importancia de chequear en forma permanente el correo electrónico y especialmente el spam o correo no deseado.

En tanto, los 18 departamentos de la provincia lanzaron la semana pasada un extenso y ambicioso operativo para buscar a los aproximadamente 40.000 mendocinos mayores de 55 años que por distintos motivos no se han inscripto para recibir la vacuna contra el coronavirus y están en condiciones de hacerlo. Según informaron desde el ministerio de Salud estos operativos ya iniciaron en La Paz y Las Heras. Las comunas han montado brigadas para relevar casa por casa, sobre todo en barrios más vulnerables, donde la tecnología y las posibilidades de inscribirse escasean, para asistir con ayuda y aumentar el porcentaje de vacunados. Si bien se entiende que siempre habrá algún porcentaje que por dudas o por decisión propia no se inoculará –la aplicación es voluntaria-, la estrategia es acercar el Estado a aquellos que no tienen las herramientas para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que la inscripción es a través de la web y que el turno llega a un correo electrónico. El objetivo es claro: frenar la ola de contagios y aliviar los hospitales.