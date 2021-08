Vacunación contrarreloj: nuevos grupos y avances, cómo sigue la campaña

Desde hoy, los mayores de 40 años que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Covid Sputnik V podrán acceder a completar el esquema con el inoculante de Moderna.

Esto tras la habilitación del gobierno provincial de este nuevo segmento y en el marco de una campaña que trata de abarcar la mayor cantidad posible de personas con esquema completo de vacunación Covid. La provincia atraviesa una pausa epidemiológica y busca aprovecharlo para ganarle terreno todo lo posible a una tercera ola, que se da por segura las próximas semanas y asociada sobre todo a la variante Delta.

La combinación es voluntaria y ya se estaba haciendo en mayores de 50 años. Quienes quieran acceder deben asistir de manera espontánea con DNI y el carnet de vacunación a los centros habilitados para tal fin, próximos al domicilio. Quienes no quieran, pueden esperar a que llegue el componente 2 de Sputnik.

Este es un paso más en el marco de una campaña de vacunación, que se ha vuelto un pilar para afrontar la pandemia, víctima de cuestionamientos, incumplimientos y déficits. En ese contexto, la ministra de Salud, Ana María Nadal, hizo junto a los Andes una evaluación sobre cómo va la campaña en la provincia y cuáles son las expectativas. Reconoció que se trata de la carta fuerte ante un rebrote.

“Lo dice la ministra de Salud de la Nación: lo que no ha llegado no existe”, resaltó al destacar que el fin de semana se recibieron vacunas pero no hay información oficial sobre cuándo llegarán los próximos envíos.

“Lo que queremos transmitir es que la gente se vacune, cumpla y complete su esquema de vacunación”, subrayó.

Esto incluye los esquemas heterólogos: “El mensaje es que es más importante completar esquema que esperar la misma vacuna”. En ese marco dijo que la combinación da muy buenos resultados.

Ayer se realizó una reunión del Consejo Federal de Salud, mencionó que allí se habló de fortalecer las próximas semanas la campaña para completar esquemas en mayores de 18 años. Sería el próximo paso. Los detalles están por verse aunque dijo que en principio se haría con la vacuna china de Sinopharm y que apunta a reducir la transmisibilidad del virus.

Objetivos

En principio, destacó que el objetivo anunciado por Nación de llegar a 60% de los mayores de 50 años con esquema completo durante agosto ha sido superado por Mendoza que ha logrado 67%. En tanto, 92% tiene una dosis.

“El objetivo es colocar la mayor cantidad de esquemas posibles en todas las personas que estén en condiciones de recibir segunda dosis”, afirmó

En tanto, comentó que la vacunación Covid-19 para adolescentes sin comorbilidades podrá ser habilitada cuando llegue la vacuna de Pfizer. Dijo que no tienen fecha de entrega de la primera partida de este desarrollo. Sin embargo, de acuerdo a los anuncios de Nación, en la semana del 6 de septiembre Argentina recibirá 100.620 dosis, y en la semana del 13 de septiembre, 160.290 dosis. Esto permite suponer que, si la distribución es inmediata, hasta mediados de septiembre aproximadamente unas 10.400 dosis de la vacuna de Pfizer podrán estar en la provincia.

En proceso

Este fin de semana se realizó un operativo especial de vacunación Covid-19 destinado a grupos específicos. Se esperaba alcanzar a 40.000 personas, sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Mendoza destacaron que se observó un alto ausentismo ya que sólo acudió la mitad.

En esta oportunidad se habilitó la vacunación para aquellas personas mayores de 18 años con obesidad, que habían sido vacunadas con primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V y quisieran voluntariamente recibir la segunda del laboratorio Moderna. Además, desde el jueves y hasta el domingo, el operativo incluyó vacunación para completar el esquema de más de 45 mil mendocinos que tuvieran la primera dosis de Sinopharm. Esto se hizo mediante turnos otorgados. La ministra atribuyó las ausencias a que la gente acomoda los horarios a sus actividades personales y pidió que acudan. Destacó que se ha montado una campaña amigable para que se pueda ir otro día distinto del turno a la misma sede de vacunación.

Por otra parte, está abierta la vacunación espontánea (sin turno) para quienes tengan intervalo cumplido de Sinopharm (más de 30 días desde la primera dosis) y AstraZeneca (más de 56 días desde la primera dosis).

El domingo llegaron a la provincia 47.300 dosis de Sputnik V. De ellas, 21.600 fueron de las tan esperadas segundas dosis de esta vacuna. En tanto, 25.8000 fueron de componente 1. Las de segundo componente están siendo colocadas para completar esquemas de quienes esperan su segunda dosis y no eligieron completar con Moderna. Se trata de personas que recibieron su primera dosis desde abril, es decir que llevan al menos 4 meses de espera.

La funcionaria también hizo referencia a que no hay suficientes segundas dosis de AstraZeneca para cubrir la totalidad de quienes iniciaron esquema con este inoculante. Aunque el Ministerio de Salud de la Nación habilitó la combinación de Sputnik con Moderna o AstraZeneca, en Mendoza sólo están usando la primera debido a este faltante.