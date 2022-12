Vacaciones en Chile: aclaran que son obligatorias las dos dosis del esquema de vacunación completo

La proximidad del Año Nuevo y de las vacaciones de verano, sumado a la nueva normalidad post etapa más crítica de la pandemia, volvieron a convertir a Chile en un atractivo para miles de mendocinos que buscan descansar en las playas del Pacífico. De hecho, durante los últimos días se ha incrementado considerablemente la cantidad de personas que llegan para evacuar dudas y hacer consultas al Consulado de Chile en Mendoza.

Precisamente ante este panorama es que desde la sede diplomática aclararon cuáles son las vacunas que se exigen obligatoriamente para poder ingresar al país vecino.

“El requisito sanitario es uno solo y tiene que ver con el esquema completo de vacunación. En Argentina, se considera esquema completo a las dos dosis de cualquier componente, mientras que los otros son refuerzos. Es decir, quienes se hayan colocado ya las primeras dos dosis, pueden ingresar a Chile sin inconvenientes”, destacó la cónsul adjunta de Chile en Mendoza, Francisca Rivera Pérez.

La funcionaria diplomática destacó, además, que la última de esas dos dosis tiene que haber sido recibida 14 días antes -o más- del momento en que se quiere entrar a Chile.

“La única vacuna monodosis -que consta de una sola dosis- que se considera esquema completo es la CanSino. Esto quiere decir que aquellas personas que hayan recibido la vacuna CanSino, tienen el esquema completo con una sola dosis y puede ingresar a Chile”, resaltó.

Los refuerzos no son obligatorios, aunque se recomiendan

En el caso de las vacunas y sus componentes disponibles en Argentina, como ya se dijo, solo las primeras dos dosis conforman el esquema de vacunación completo (a excepción de la CanSino, que es monodosis). Las demás son de refuerzos, no son obligatorio.

Cualquier persona que ya tenga la dosis 1 y 2 está en condiciones de ingresar a Chile. En el caso de la tercera, cuarta y quinta dosis, se trata de refuerzos, por lo que vendrían a ser en realidad primero, segundo y tercer refuerzo, respectivamente.

“A los pasajeros no se les exigen los refuerzos, eso es algo importante. Claro que también es importante el hecho de que 80% de la población de Mendoza ya tenga la cuarta dosis y esté aplicándose la quinta ya, que ews lo recomendable. Pero si por alguna razón, alguien no tiene algún refuerzo, debe saber que no se exigen”, agregó la cónsul adjunta.

Viajes a Chile: PCR Negativo si no hay esquema completo de vacunación

La cónsul adjunta de Chile en Mendoza Francisca Rivera Pérez destacó que si, por distintas circunstancias, alguna persona no tiene las dos dosis obligatorias del esquema completo, puede ingresar al vecino país llevando un PCR con resultado negativo y con no más de 48 horas de antigüedad.

“También se ofrece un Seguro de Salud con cobertura en Chile. Eso no es obligatorio, lo que quiere decir que no va a impedir el ingreso a quien no lo tenga. Pero sí es algo que se recomienda”, destacó la cónsul.

Qué se exige a mendocinos y argentinos que quieran ingresar a Chile

- Esquema de vacunación completo (primera y segunda dosis de cualquier componente). Los refuerzos -tercera, cuarta y quinta dosis- no entran en lo que se considera esquema completo, aunque se recomiendan.

- Carnet de vacunación Covid-19 con la constancia de las dosis aplicadas.

- De no contar con el carnet de vacunación o con el esquema completo, se pide PCR con resultado negativo y con menos de 48 horas de vigencia.

La documentación exigida para cruzar a Chile

Según lo informado por el Gobierno de Chile, las únicas exigencias para entrar al país son en caso de argentinos mayores de edad son:

- Documento de identidad.

Ya no se pide barbijo para circular ni pase de movilidad. No es obligatorio contar con un seguro de salud, no obstante, las autoridades chilenas recomiendan viajar con uno que posea cobertura para SARS CoV 2 (COVID19).

Por otro lado, algunos turistas, optan por adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soapex) en caso de alguna eventualidad con los vehículos particulares. Esto tampoco se exige al momento de entrar a Chile, aunque las autoridades camineras pueden exigirlo circulando por rutas trasandinas.

Entusiasmo por los mendocinos en temporada

La cónsul adjunta de Chile en Mendoza, Francisca Rivera Pérez se mostró entusiasmada por cómo asoma la primera temporada de verano en el pais vecino luego del momento más crítico de la pandemia (aunque aún no ha terminado). Sobre todo ante la gran cantidad de mendocinos que se han acercado al Consulado con sus dudas.

“Hay mucho interés de la gente de Mendoza para viajar a Chile y eso es bueno. Esperemos que esto sea el regreso del re encanto de Mendoza y los mendocinos con Chile. Sobre todo porque hay muchas zonas de Chile que son mendocinas ya”, concluyó.