Unos 1.000 presos denunciados por violencia de género están con huelga de hambre desde hace 12 días

Internos de los complejos penitenciarios de Boulogne Sur Mer y de San Felipe mantienen desde hace 12 días una huelga de hambre en los pabellones donde se encuentran. Según confirmó el abogado criminalista Alfredo Bendini a Los Andes, la medida tiene que ver con el alto porcentaje de hombres denunciados por abusos sexuales y violencia de género que, sostiene, se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario sin tener condenas y, ni siquiera –según sus palabras- pruebas contundentes en su contra que permitan siquiera tener la presunción de que hayan cometido el delito por el que se los acusa.

“Ni todos son inocentes, ni tampoco todos son culpables. Ninguno de los dos extremos son adecuados, pero en el medio hay una cantidad relevante y significativa de personas que están privadas de la libertad sin pruebas contundentes en su contra. Y esto se asemeja más a la Edad Media que a un Estado de Derecho. Porque alguien por condición de poder –en este caso, por su género-, tiene la posibilidad de señalar a alguien y cortarle la libertad”, acusó Bendini.

En Mendoza marcharon contra la violencia de género.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza destacaron que, en delitos vinculados a hechos de Violencia de Género, la detención de los imputados se sustenta en informes técnicos de contenido científico que realizan profesionales de la salud mental (psicología y psiquiatría) del E.P.I. (Equipo de Profesionales Interdisciplinario).

“Dichos informes se elaboran en base a estándares de evaluación internacionales, arrojando el riesgo que corre la víctima de sufrir nuevamente hechos de violencia. Sin perjuicio de las pruebas obrantes en el expediente (declaraciones testimoniales, procedimiento policial, informe de lesiones del Cuerpo Médico Forense), si del informe del EPI surge que el riesgo es Alto o Moderado, el imputado podrá ser detenido a fin de garantizar la integridad física de la mujer”, indicaron desde el órgano judicial.

A modo de ejemplo, desde el MPF indicaron que en 2022 ingresaron un total de 8.783 causas referidas a Violencia de Género. De ellas, los fiscales ordenaron la detención de 667 hombres, lo que equivale a 7,59% del total de personas denunciadas. “En este sentido, es importante destacar que del total de imputados, 59% de ellos ya habían delinquido con anterioridad (reiterantes o reincidentes)”, indicaron.

Huelga de hambre y reclamo

Ya desde fines del año pasado, el Alfredo Bendini tomó un marcado protagonismo en el reclamo por las causas que involucran a denunciados por distinto tipo de agresiones y violencia hacia las mujeres. En febrero, el letrado se encadenó en la puerta de la Legislatura de Mendoza y también en la puerta del Palacio Judicial reclamando por las personas que están presas por estas denuncias y sin pruebas contundentes en su contra.

“En un Estado de Derecho, esto no puede pasar. La calidad de la Justicia se mide por la cantidad de inocentes que tenés presos, y no por los delincuentes que están en la calle. Y el hecho de que haya inocentes en la cárcel y haya una huelga de hambre, es responsabilidad plena del Poder Judicial”, resumió Bendini, quien indicó que la medida cumple hoy 12 días y en las últimas horas se plegaron internos del Pabellón de ex funcionarios.

Alfredo Bendini, abogado que acompaña a los internos que mantienen la huelga de hambre. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“En una denuncia por Violencia de Género, lo primero que se hace es discriminar al hombre. Se vulneran en forma inmediata los derechos de los varones. Una huelga de hambre es una medida muy extrema, pero que deja en claro también que hay gente dispuesta a morir porque sabe que es inocente. Por supuesto que hay gente que no es inocente y se va a adherir inmiscuir también. Pero que te manden a la cárcel siendo inocente es como que te peguen un tiro en la frente. Y se va a empezar a morir gente inocente”, advirtió Bendini.

El abogado destacó, además, que ha solicitado reuniones con el procurador de la Corte y jefe de Fiscales, Alejandro Gullé y con distintas autoridades para plantear el tema, aunque oficialmente no pudo obtener ninguna.

“Puntualmente empecé a trabajar en algunos casos de estos porque detecto que hay fallas en los resortes que deberían evitar que algunos inocentes estén presos. El centro de la Justicia es la mujer y empecé a sentir que había una criminalización hacia el hombre. Yo a esto lo hago como abogado, pero también como ser humano. Mi sobrino fue víctima de una falsa denuncia por abuso sexual, pero recientemente se confirmó el sobreseimiento liso y llano de él”, concluyó Bendini.

7 de cada 100 denunciados por Violencia de Género son detenidos, previo realizarle estudios científicos

Ante esta medida de fuerza y las críticas del abogado Bendini, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el año pasado se dispuso que 7,59% de los denunciados queden detenido en distintos complejos penitenciarios de Mendoza. Y que ello se determinó a raíz de distintas pruebas y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que evidenciaron que las denunciantes quedaban expuestas a un riego si no se disponía esta medida.

Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

“Es importante aclarar que en ningún caso transcurren más de 10 días desde la detención hasta la realización de la audiencia de prisión preventiva ante el juez penal colegiado, que es quien ratifica o no la detención, en concordancia con lo establecido por el Código Procesal Penal de Mendoza. En esa audiencia de prisión preventiva, es un juez quien debe evaluar las pruebas reunidas por el fiscal y, de acuerdo con el estándar probatorio reunido, es ese mismo juez quien dispone o no la prisión preventiva del imputado, no siendo decisión del fiscal el mantenimiento de la detención”, aclararon desde el MPF.

Además, indicaron que tanto los y las fiscales de Mendoza, así como también los jueces y las juezas en Mendoza se basan en Normas y Convenciones Internacionales para sus investigaciones y decisiones procesales a las cuales Argentina ha adherido en la Constitución Nacional.