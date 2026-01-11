Una violenta pelea entre vendedores ambulantes desató caos en una playa de Mar Azul

El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día, con golpes y patadas, frente a turistas y familias, y reavivó las críticas por la falta de controles en la zona.

Las playas de Mar Azul se vieron sacudidas por un violento enfrentamiento entre vendedores ambulantes y churreros, que rompió la tranquilidad habitual del balneario y generó alarma entre turistas y familias que disfrutaban de la jornada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pelea se produjo a plena luz del día y quedó registrada en distintos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes muestran una secuencia de golpes, patadas y agresiones con canastos, mientras los veraneantes, incluidos niños, se alejaban del lugar para evitar resultar heridos.

Embed SE PICÓ EN LA PLAYA: VENDEDORES AMBULANTES A LAS PIÑAS

- Fue en Mar Azul pic.twitter.com/2cXubdJfo4 — Vía Szeta (@mauroszeta) January 11, 2026 El episodio provocó indignación entre los turistas, que cuestionaron la ausencia de controles policiales o municipales en la zona costera. Fuentes locales señalaron que el trasfondo del conflicto estaría vinculado a la crisis económica que atraviesa la temporada, con una marcada caída en las ventas que habría intensificado la disputa por los sectores más concurridos de la playa.

Pese a la violencia del cruce, no se registraron heridos de gravedad ni personas detenidas, de acuerdo con los reportes oficiales. No obstante, el hecho reavivó el debate sobre la falta de regulación y la necesidad de reforzar la presencia de autoridades para evitar nuevos episodios de violencia en espacios turísticos.