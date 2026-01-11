11 de enero de 2026 - 21:50

Una violenta pelea entre vendedores ambulantes desató caos en una playa de Mar Azul

El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día, con golpes y patadas, frente a turistas y familias, y reavivó las críticas por la falta de controles en la zona.

Batalla campal entre churreros y vendedores en la playa de Mar Azul.

Batalla campal entre churreros y vendedores en la playa de Mar Azul.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las playas de Mar Azul se vieron sacudidas por un violento enfrentamiento entre vendedores ambulantes y churreros, que rompió la tranquilidad habitual del balneario y generó alarma entre turistas y familias que disfrutaban de la jornada.

Leé además

El vecino brasileño de Eros Mancuso denunció agresión.

Escándalo en Año Nuevo: acusan a un exjugador de Boca por morder la nariz de un vecino en una violenta pelea

Por Redacción Deportes
Ramonof: Un barrio que lleva el nombre de una moto

Estaba ebrio, se metió a separar una pelea familiar y terminó apuñalado

Por Enrique Pfaab

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pelea se produjo a plena luz del día y quedó registrada en distintos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes muestran una secuencia de golpes, patadas y agresiones con canastos, mientras los veraneantes, incluidos niños, se alejaban del lugar para evitar resultar heridos.

Embed

El episodio provocó indignación entre los turistas, que cuestionaron la ausencia de controles policiales o municipales en la zona costera. Fuentes locales señalaron que el trasfondo del conflicto estaría vinculado a la crisis económica que atraviesa la temporada, con una marcada caída en las ventas que habría intensificado la disputa por los sectores más concurridos de la playa.

Pese a la violencia del cruce, no se registraron heridos de gravedad ni personas detenidas, de acuerdo con los reportes oficiales. No obstante, el hecho reavivó el debate sobre la falta de regulación y la necesidad de reforzar la presencia de autoridades para evitar nuevos episodios de violencia en espacios turísticos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caluroso con nubosidad variable en Mendoza para este lunes.

Pronóstico en Mendoza: caluroso y amenaza de tormentas en el arranque de la semana

Por Redacción Sociedad
Incendios en Chubut: la lluvia trajo alivio pero sigue la alerta.

Alivio en Chubut: llegaron las lluvias a las zonas afectadas por los incendios

Por Redacción Sociedad
El Papa León XIV (C) saluda a los fieles durante la Santa Misa con motivo del Jubileo del Mundo Misionero y el Jubileo de los Emigrantes, Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 05 de octubre de 2025.

El papa León XIV estaría considerando viajar a Argentina: la última visita de un pontífice fue hace casi 39 años

Por Redacción Sociedad
La apertura al público permanece demorada debido al temporal de nieve y a los trabajos de despeje y acondicionamiento del camino de acceso.

Temporal y deshielo: por ahora el ingreso a la Laguna del Diamante deberá esperar

Por Gisel Guajardo