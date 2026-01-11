Pronóstico en Mendoza: caluroso y amenaza de tormentas en el arranque de la semana

La temperatura en los próximos días no bajará de los 30°C.

Caluroso con nubosidad variable en Mendoza para este lunes.

Para el lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur rotando al este". En la cordillera, el cielo estará: "Parcialmente nublado". La mínima será de 23°C y la máxima de 35°C.

En el caso del martes , el pronóstico extendido prevé: "Inestable con nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur". En el sector de cordillera se esperan "precipitaciones". Para esa jornada adelantaron el ingreso de un "frente frío". La mínima se ubicaría en 23°C y la máxima en 31°C.

Para más detalles consultá el pronóstico extendido en nuestra página: https://t.co/y94E5Hylg7 #MendozaGobierno #MinisterioDeProduccion #ContingenciasClimaticas pic.twitter.com/zRIp35qHxJ — Contingencias Climáticas Mendoza (@ContingenciasDA) January 12, 2026 El miércoles estará "caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste". La mínima rondaría los 20°C y la máxima los 35°C. El jueves habría otro "descenso de la temperatura", con una máxima de 31°C.

El viernes ese alivio quedará en el pasado ya que la temperatura máxima volvería a los 35°C.