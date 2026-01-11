11 de enero de 2026 - 21:30

Pronóstico en Mendoza: caluroso y amenaza de tormentas en el arranque de la semana

La temperatura en los próximos días no bajará de los 30°C.

Caluroso con nubosidad variable en Mendoza para este lunes.

Caluroso con nubosidad variable en Mendoza para este lunes.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Para el lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur rotando al este". En la cordillera, el cielo estará: "Parcialmente nublado". La mínima será de 23°C y la máxima de 35°C.

Pronóstico: así estará el tiempo esta semana en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: lunes caluroso y con amenaza de tormentas hacia la noche

Por Redacción Sociedad
Este domingo se espera una jornada con calor en Mendoza. 

Continúa el calor sofocante en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

Por Redacción Sociedad

En el caso del martes , el pronóstico extendido prevé: "Inestable con nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur". En el sector de cordillera se esperan "precipitaciones". Para esa jornada adelantaron el ingreso de un "frente frío". La mínima se ubicaría en 23°C y la máxima en 31°C.

El miércoles estará "caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste". La mínima rondaría los 20°C y la máxima los 35°C. El jueves habría otro "descenso de la temperatura", con una máxima de 31°C.

El viernes ese alivio quedará en el pasado ya que la temperatura máxima volvería a los 35°C.

