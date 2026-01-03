Continúa el calor sofocante en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos moderados del sector sur. Paso Cristo Redentor habilitado.

Este domingo se espera una jornada con calor en Mendoza.

Para este domingo 4 de enero está pronosticada una jornada con calor intenso y algo nublada, con vientos moderados del sector sur en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado caluroso en la provincia, para este domingo está prevista una jornada similar ideal para disfrutar al aire libre. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 34°C y la mínima será de 19°C.

En la zona de cordillera está pronosticada una jornada con precipitaciones. El paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está prevista una jornada aún más calurosa y con tormentas hacia la noche. La máxima será de 35°C y la mínima de 19°C.

Mientras que el martes está pronosticada una jornada nublada y ventosa con leve descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 22°C.