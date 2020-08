Una Vendimia online, la propuesta para evitar la suspensión

¿Es posible imaginar un marzo en Mendoza sin Fiesta Nacional de la Vendimia? ¿Sin coloridos preparativos, ni deslumbrante espectáculo, festivales asociados o elección de reina? Seguro es posible en el contexto actual, pero definitivamente doloroso. Si bien todavía no es un hecho confirmado, el gobernador, Rodolfo Suárez, admitió esta posibilidad en declaraciones a este diario días atrás.

De concretarse la decisión, entre los sectores más perjudicados estarían los artistas, quienes año tras año le ponen el cuerpo, la creatividad y toda la energía a esta celebración. Por esa razón tanto los ex directores de la celebración, así como las asociaciones que nuclean a los artistas, comenzaron a tomar cartas en el asunto.

De hecho, este primer grupo, conformado por los 18 artistas que alguna vez estuvieron al frente de la máxima celebración desde 1983, se han reunido virtualmente y han presentado una nota para dialogar tanto con el gobernador como con la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri.

Una de las propuestas que están pensando en presentar a las autoridades, según trascendió, es la posibilidad de que cada uno de ellos dirija un cuadro con artistas locales y que juntos conformen el espectáculo vendimial para transmitir vía streaming a nivel nacional.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo, no emitieron opinión al respecto y aclararon que no hay definiciones aún sobre qué pasará con la Vendimia 2021.

“Lo importante para decir ahora es que logramos que todos los directores escriban una nota para que se haga algo por nuestra querida vendimia”, dijo Vilma Rúpolo consultada por este diario sin dar detalles. Con cinco actos centrales como directora, ella siente la responsabilidad de defender el trabajo del artista, que se ha visto perjudicado por la situación actual. “Por eso hay que ir pergeñando algo para la Vendimia rápidamente. No hay que dejar pasar mucho tiempo para que las mejores ideas se puedan llevar a la práctica”, expresó.

El histórico director, Pedro Marabini, se mostró en el mismo tono que su colega. “Lo que proponemos es un diálogo y un trabajo compartido. No queremos plantear el cómo, sino ver si es posible hacer algo que genere fuentes de trabajo y no deje a nadie, en lo posible, afuera”, expuso.

En tanto para Walter Neira, que tiene tres actos centrales en su haber, lo fundamental es que la Vendimia no pase desapercibida porque es la forma en que empezaría a dejarse de lado esta tradición tan mendocina. “Es muy destacable que todos los directores nos hayamos juntado con el mismo fin”, expuso a la vez que comentó que acordaron no adelantar nada hasta no hablar con las autoridades.

Asociaciones de artistas

Desde las diferentes asociaciones que nuclean a los artistas también han tomado este tema seriamente. Enzo De Lucca, vicepresidente de la Asociación Civil Movimiento por la Danza, aseguró que desde allí también están trabajando para aportar ideas constructivas para llevar adelante la fiesta. “Es insólito que se suspenda la Vendimia porque tiene una importancia cultural extremadamente trascendente para la provincia. Si tuviera que hacerse vía streaming, hay una infinidad de formas de hacerlo”, señaló a la vez que resaltó que actualmente se están transmitiendo espectáculos sobre escenarios convencionales con público que los sigue desde el hogar.

Pero además, según los cálculos del referente, por las dimensiones del Frank Romero Day, sería posible hacerlo presencial con una reducción importante de gente y un exhaustivo protocolo. “Tiene 20.000 localidades por lo que se podría sentar una persona cada tres butacas y, por las dimensiones del escenario, los artistas podrían estar a más de 2 metros y que entren 300”, detalló De Lucca.

Carlos Casciani, vicepresidente del Movimiento Independiente Mendocino de Músicos (MIMM) subrayó que no se puede comunicar la posibilidad de suspender la fiesta tan “livianamente”. “Me parece que hay que buscarle la forma y, en todo caso, si fuera absolutamente imposible hacer nada, siempre hay alguna alternativa”, manifestó desde su visión personal. En tanto adelantó que si llegara a ocurrir, el presupuesto que se asigna anualmente a la fiesta máxima debería redireccionarse a la actividad cultural en general.

Por su parte, Rolando Moscardelli, delegado general en Mendoza de la Asociación Argentina de Actores, reconoció que desde allí son conscientes de la situación de incertidumbre que trajeron aparejados los dichos del gobernador. “En función de esto estamos pidiendo que nos atienda él o la ministra de Cultura y Turismo”, contó.

Sobre posibles medidas a tomar fue cauto. “Sabemos que hay un colectivo de entre 2.000 y 3.000 personas que son los que suelen inscribirse en los castings de vendimia y con ellos tendremos que ver qué hacemos si se confirma que no se hará la fiesta”, remarcó el dirigente.

Sólo no se hizo dos veces en 84 años

Con 84 años en su haber, la Fiesta Nacional de la Vendimia sólo se canceló excepcionalmente. La primera vez fue en 1956, cuando se tomó la decisión por problemas económicos. En ese momento la reina Nélida Rotti mantuvo la corona otro año. La segunda fue en 1985, tras el terremoto que sacudió a Mendoza el 26 de enero, y también se había decidido que continuara la soberana de 1984, Nora Stocco, pero renunció para casarse y dejó a la virreina, Mónica Rosana Tous.

Tras la crisis de 2001, se evaluó la suspensión de la edición de la Vendimia de 2002 pero finalmente se decidió realizarla en el estadio Malvinas Argentinas con un presupuesto más acotado. Si bien en 2011 el Acto Central se realizó, se cancelaron las dos repeticiones por un conflicto entre el gobierno de ese entonces y los artistas.