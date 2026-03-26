Una relación única: el montañista Nacho Lucero y su perro Oro, juntos incluso después de la muerte

Uno los dos; una relación simbiótica en la que ambos se beneficiaban mutuamente con la convivencia entre sí. Así era el vínculo entre el montañista y guía mendocino Ignacio "Nacho" Lucero –quien falleció en la Cordillera de los Andes en noviembre de 2023– y su fiel compañero, el perro Oro –fallecido en 2020–. Y, así como compartieron todo en la vida, Nacho y Oro también permanecen juntos en el descanso eterno .

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Porque las cenizas de los dos apasionados por la montaña ya fueron llevadas al cerro Aconcagua y al Cementerio del Andinista (en Puente del Inca). Mientras que este sábado, la pareja y madre del hijo de Lucero, María Fernanda Martínez Thierry , llevará al Museo de la Montaña , ubicado al pie del cerro Arco , las cenizas de Oro que Lucero había preservado consigo en su casa.

Tras la muerte de Oro, en la última expedición que Nacho Lucero hizo al Manaslú , también había llevado cenizas del perro para dejar en esta montaña de Nepal . Por lo que, una vez que se depositen las cenizas de Oro en la base del cerro Arco, los restos del perro más montañista del mundo reposarán en cuatro sitios emblemáticos para los amantes del montañismo.

Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco

" Nacho guardó parte de las cenizas con él, porque no pudo desprenderse y estaban en casa", explicó Fernanda, quien invitó a los amigos y conocidos de Nacho y de Oro que quieran sumarse a este homenaje a los dos amigos expedicionarios.

La cita será el sábado 28 de marzo, a las 11, en el Puesto Puerta de la Quebrada (en la base del cerro Arco ).

La historia de Nacho, el perro Oro y el amor por la montaña

Oro llegó a la vida de Nacho como un regalo inesperado en 2013. Dos años antes, el 3 de octubre de 2011, Ignacio Lucero había sufrido un infarto masivo en Nepal cuando intentaba hacer cumbre en la cordillera del Himalaya; mientras que días después de aquel episodio –durante la operación como consecuencia del infarto– sufrió un ACV en un hospital de Nepal.

Oro, el perro guía del Aconcagua, visitó el museo del Louvre y contempló las obras de arte Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco Archivo

Nacho, quien debió bajar infartado y con lo poco que le quedaba de fuerzas desde 7.350 msnm, sobrevivió a este doble episodio y regresó a su casa. Y aunque al principio estaba prácticamente convencido –por obligación– de que sus días en la montaña habían terminado, ello no fue así. Oro fue clave en su regreso para seguir conquistando cumbres.

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Nacho Lucero comenzó la rehabilitación ya en Mendoza para recuperar el habla y la movilidad. Y así fue como, estando en su casa, un día apareció inesperadamente Oro. De hecho, fue una vecina quien le dijo que el perro iba todas las noches y se acostaba a dormir en la puerta de su casa.

“En la rehabilitación tuve a un ángel, que es Oro, mi perro de asistencia”, contó Nacho en septiembre de 2019 al repasar su historia de vida y supervivencia en el programa de televisión de Mirtha Legrand. Incluso, su fiel compañero peludo lo acompañó en aquella edición al estudio de televisión.

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“Yo le puse Oro, salió del inconsciente. Mi sobrina no sabía que yo tenía un perro, entró y me preguntó: ‘¿Y ese perro?’. ‘Es Oro’, le dije, salió del inconsciente”, contó Lucero en vivo. En distintas oportunidades, Lucero contó que se inspiró en el color del pelaje del perro para elegir el nombre, mientras que la vida terminó por confirmarle que justamente se trataba de un amigo y compañero “de oro”.

Oro 2 Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco Archivo

Desde que Oro se cruzó en la vida de Nacho Lucero en 2013 –o Nacho se cruzó en la vida de Oro–, el perro se convirtió en el inseparable compañero de expediciones del andinista. Oro fue clave para que Nacho regresara a la montaña y, juntos, hicieron cumbres en distintos cerros. En cuatro oportunidades, escalaron el Aconcagua, así como también otros tantos cerros en Mendoza y en Argentina.

Durante los 7 años que compartió con Nacho, Oro se convirtió en el perro más montañés de Mendoza, tanto que llegó a ser venerado y querido por andinistas del mundo entero.

Oro se convirtió en el compañero de expediciones de Nacho Lucero en la “segunda vida” que este incansable aventurero mendocino comenzó a transitar en 2011, luego de haber sufrido el infarto y posterior ACV mientras intentaba hacer cumbre en la montaña Manaslu (Himalaya).

De hecho, el can y su compañía incondicional fueron claves en la recuperación de Lucero; al igual que en su regreso al andinismo. Y juntos –se convirtieron en compañeros de aventuras– completaron cuatro cumbres en el Aconcagua, el Coloso de América, desde 2016.

Tras su regreso a la actividad como guía de montaña, Lucero logró que Oro fuese habilitado y certificado como perro de asistencia.

Oro 3 Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco Archivo

En 2017, durante la Primera Jornada de Derecho Animal de Mendoza, Oro se convirtió en protagonista excluyente del evento. Y fue Nacho quien, aprovechando justamente la jornada, insistió en el derecho a que su compañero pueda acceder a una jubilación.

“Yo creo que tiene que tener aportes y estar inscripto para poder jubilarse. Una cosa ridícula para la Justicia de Argentina, pero que en Pakistán se hace”, explicó Lucero en una nota a Los Andes en noviembre de 2017. Además, el fiel compañero de Oro explicó que en ese país asiático los burros y mulas utilizados por los militares tienen distintos grados de sargento y, una vez que dejan de trabajar, se jubilan y tienen derechos.

“A Oro yo lo considero un perro de trabajo y tiene que ganar en los derechos laborales”, agregó.

En noviembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Oro falleció. Su compañero, Nacho, llevó parte de sus cenizas al Aconcagua y también dejó otro puñado en el Cementerio del Andinista (en Puente del Inca), a metros del ingreso al Parque Aconcagua.

El regreso de Lucero al sitio donde volvió a nacer y donde quedaron cenizas de Oro

En octubre de 2022, Lucero regresó al Manaslu con el objetivo de volver a intentar hacer cumbre. Pero también el 3 de octubre –aunque 11 años después del momento en que sufrió la crisis– un accidente lo obligó a abandonar su misión.

Oro 4 Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco Archivo

Aunque esta vez su vida no corrió peligro –al menos no de la forma en que había ocurrido en 2011–, Lucero debió regresar al campo base, una vez más un 3 de octubre, una vez más tras haber llegado a los 7.350 msnm. En aquel regreso a Nepal, Nacho llevó otro puñado de las cenizas de Oro, por lo que su alma también descansa alrededor de la cadena de los Himalaya.

“A la hora que él come, se pone sobre mi falda. Y es a la misma hora a la que debo tomar las pastillas”, contó el montañista mendocino en el programa de Mirtha en 2019. “Él es lo que me falta de corazón, la potencia que me falta me la da Oro”, agregó.

La muerte de Nacho Lucero

Nacho Lucero, de 50 años por entonces, el intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, y el escribano Sergio Berardo –estos últimos dos oriundos de La Pampa– fallecieron el 30 de noviembre de 2023 mientras participaban de una expedición en la que se habían propuesto hacer cumbre en el cerro Marmolejo (6.100 msnm), que tiene acceso por Argentina (Mendoza, a la altura del Valle de Uco) y por Chile.

Emotivo último adiós a Nacho Lucero: proponen bautizar un cerro en Vallecitos con su nombre. Foto: Gentileza Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco Archivo

Antes de confirmar el fallecimiento, los cuerpos de los 3 expedicionarios habían sido avistados desde un helicóptero. Y, tras lograr el rescate de los cadáveres por medio de un amplio operativo, la autopsia confirmó que la causa de muerte de los hombres había sido hipotermia accidental.

Lucero tiene su propio cerro en el Cordón del Plata

Apasionado, referente y, por sobre todas las cosas, muy querido entre los montañistas. Así fue Nacho Lucero.

Homenajearán a Nacho Lucero en Mendoza y en Nepal: el emotivo recuerdo de quien lo acompañó al Manaslu luego del ACV. Foto: Gentileza Vijay Oro, el perro montañista que conquistó grandes cerros, descansará en paz en Nepal, Aconcagua y el Cerro Arco Archivo

En junio de 2024 se dio un paso clave para un más que merecido homenaje a Ignacio Javier Lucero: la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza firmó una resolución donde se declaraba de interés la designación con el nombre de Cerro Lucero a un pico que se encuentra pegado al ya conocido Cerro Marucho, dentro de la cadena del Parque Provincial Cordón del Plata.