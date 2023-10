Una investigación de Harvard reveló que dormir desnudo aumenta la fertilidad masculina

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que dormir sin ropa interior aumenta la fertilidad masculina. En palabras simples, descansar sin calzoncillos puede mejorar la salud de las personas de manera considerable.

No se trata solo de un aspecto físico, dormir sin ropa también puede favorecer otros aspectos a nivel emocional. No obstante, si la persona es tímida o no se siente cómoda puede optar por usar ropa interior holgada.

En dialogo con Antena 3, la doctora y divulgadora científica Teresa Arnandis explicó que esta práctica favorece la circulación y activa el metabolismo, por lo que sirve para adelgazar.

También sirve para airear zonas del cuerpo que, generalmente, acumulan una gran cantidad de humedad a lo largo del día. Es el caso de las zonas íntimas, las axilas e, incluso, los pies.

En tanto, la ginecóloga Alyssa Dweck explicó a el portal Shape que las mujeres tampoco deberían dormir con ropa interior de ningún tipo. “Las partes femeninas son de manera natural húmedas, oscuras y cubiertas de pelo. Si esa zona está constantemente cubierta, sobre todo por una tela que no transpire, la humedad se acumula. Todo esto es el caldo de cultivo perfecto para bacterias u hongos”, dijo.

Otros beneficios de dormir sin ropa

Los beneficios de dormir sin ropa son muchos. Combate el envejecimiento puesto que evita que el cuerpo acumule temperaturas altas y esto favorece la liberación de melatonina, una hormona que actúa, entre otros, en evitar el envejecimiento celular.

Según un estudio internacional de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, dormir desnudo también estabiliza la glucosa. Se tiene evidencia de que con la temperatura corporal ideal se estabilizan los niveles de glucosa lo cual promueve una mayor sensibilidad a la insulina.

Ayuda al control de la presión arterial. El contacto de piel con piel mejora los niveles de oxitocina -hormona del amor- responsable de varios beneficios para la salud, entre ellos el refuerzo del sistema inmunológico y la reducción de la presión arterial.

