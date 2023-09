Una encuesta concluyó que 3 de cada 10 personas se siente sola en Argentina

Una encuesta hecha en Argentina concluyó que 3 de cada 10 personas (33%) manifiesta sentirse sola al menos una vez por semana. Asimismo, más de un tercio (37%) ha indicado que ha perdido el contacto con amigos desde la pandemia. Además, 1 de cada 3 de los encuestados (30%) señala que el trabajo o estudio a distancia los ha hecho sentir mucho menos conectados socialmente.

Se trata de un trabajo hecho a solicitud de Bumble, una aplicación de redes y citas en línea que buscó conocer cuál es la situación de los vínculos en el escenario pospandémico.

Una encuesta concluyó que lo más importante al momento de hacer nuevos amigos es que casi la mitad de los encuestados en Argentina (47%) priorizan la confiabilidad (amigos que siempre estén ahí cuando los necesitas) siendo una elección con porcentaje significativamente mayor a otros aspectos como que puedan ser ellos mismos (33%) y finalmente, que compartan intereses y pasiones similares (9%).

En este sentido, la encuesta además demostró que casi un tercio de los argentinos encuestados (27%) se desencontró de sus amistades porque simplemente perdieron contacto, y 1 de cada 5 (22%) porque tenían diferencias en el estilo de vida o en cómo deseaba pasar su tiempo. Con estos datos, no sorprende que 2 de cada 5 argentinos (40%) quieran hacer nuevos amigos que compartan sus intereses.

Desde la organización plantean que la soledad conlleva consecuencias importantes sobre la salud tanto física como mental.

En el mismo abordaje se expresó que 3 de cada 10 argentinos (35%) han visto afectadas sus amistades debido a que han experimentado un cambio drástico en sus vidas en los últimos dos años, y casi la misma cantidad (38%) no han logrado hacer nuevos amigos en el mismo periodo de tiempo. Por otro lado, los resultados muestran que los criterios y necesidades de las personas para forjar amistades significativas están evolucionando. De acuerdo con este estudio, lo más importante al momento de hacer nuevos amigos es que casi la mitad de los encuestados en Argentina (47%) priorizan la confiabilidad (amigos que siempre estén ahí cuando los necesitas) siendo una elección con porcentaje significativamente mayor a otros aspectos como que puedan ser ellos mismos (33%) y finalmente, que compartan intereses y pasiones similares (9%).

“Encontrar amigos en línea es más común que nunca en Argentina. De hecho, 1 de 4 argentinos confirmó tener amigos que se conocieron en línea. Bumble For Friends funciona reuniendo a personas cercanas a uno que están interesadas en hacer nuevos amigos, proporcionando una oportunidad única para forjar nuevas conexiones, impulsadas por la intencionalidad”, expresó Javier Tuirán, Director de Comunicaciones de Bumble para América Latina.

Bumble Inc., la empresa matriz de Bumble, Badoo, Fruitz y Official, anunció el lanzamiento en Argentina, España, Portugal y otros mercados latinoamericanos de Bumble For Friends, una aplicación para encontrar amigos. BFF (por sus siglas en inglés) ofrece una nueva manera para que los argentinos amplíen su círculo de amistades mediante la creación de conexiones significativas, amables y divertidas, y es independiente a la existente aplicación de citas Bumble.