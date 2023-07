Una investigación comparó la infelicidad, la salud y la desconfianza de los argentinos durante y pospandemia

En el año 2022, luego de la crisis sanitaria, la gente empezó a recuperar más o menos su vida “normal”, tras un trauma social y económico de los más grandes que se tenga recuerdo. Durante ese duro proceso, la mayor de las pérdidas fueron todos aquellos seres queridos que resultaron víctimas de esta enfermedad.

Sin embargo, ya no como síntoma sino como secuela, los argentinos no sólo no pueden lidiar con tal sufrimiento, sino que lo incrementaron. Los datos surgen de una encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde refutaron la frase “ya vendrán tiempos mejores”, ante lo acontecido en nuestro país.

Así estaban las calles durante el confinamiento en Mendoza.

Ese año de corte (2022) fue elegido por la UCA para medir una serie de variables de la vida de los argentinos, dando cuenta del deterioro experimentado. Cabe mencionar que los autores del trabajo fueron Carolina Garófalo, Solange Rodríguez Espínola, María Paternó Malavella, Nazarena Bauso y Francisco Laferriere.

“Desigualdades y retrocesos en el desarrollo humano y social 2010-2022. El deterioro del bienestar de los ciudadanos en la pospandemia por Covid-19″, es el título del informe. La investigación de la UCA analizó, en el período mencionado, varios aspectos de la vida de los argentinos.

Aun así, si bien la pandemia fue una crisis global, las estrategias para enfrentarla, mejores o peores, fueron propiedad de cada país y gobierno. De esta toma de decisiones gubernamentales fue en definitiva lo que terminó arrojando el saldo final de la pesadilla.

LOS ASPECTOS INVESTIGADOS

Sobre los argentinos, la investigación tuvo en cuenta: el sentimiento de infelicidad, el malestar psicológico, el déficit del estado de salud percibido, no haber realizado una consulta médica pese a esa percepción y el crecimiento del uso de la salud pública. También evaluó la disconformidad con el funcionamiento de la democracia y la desconfianza en las instituciones.

Según el informe: “2022 estuvo marcado por un contexto internacional adverso, sobre un escenario local recesivo, con alta inflación y desfavorable en materia de empleo que produjo la pérdida de ingresos y menor consumo de los hogares”.

Desigualdades. Según la ONU y el Banco Mundial, las diferencias entre ricos y pobres se ampliaron durante la pandemia. (AP)

Y agregó: “La poca mejoría respecto al año 2021 en el ámbito del empleo se debió al incremento de trabajos informales, a un subempleo inestable que empeora las condiciones del bienestar, de la salud, de los proyectos personales, desmejorando la mirada a las instituciones democráticas”. Y continuó: “Desde 2010, las desigualdades sociales, económicas y laborales sitúan a las personas con mayor vulnerabilidad en franco deterioro de su bienestar.

MALESTAR PSICOLÓGICO E INFELICIDAD

Sobre este aspecto, la investigación evaluó la sintomatología ansiosa y depresiva sin indicar patología o trastorno. Durante el periodo 2010-2022 observaron una tendencia relativamente constante de alrededor del 20%, con valores que fluctúan entre el 18,4 por ciento (2010) y 25,4% (2022).

Sobre estos datos, los investigadores manifestaron: “La última medición refleja el valor más elevado en la serie, incluso superando a lo reportado en 2020, año de mayores condicionantes negativos por el impacto de la pandemia por Covid”. Y agregaron que “el malestar psicológico aumenta a mayor vulnerabilidad socio-ocupacional: es mayor en el bajo marginal, y alcanza a alrededor de 4 de cada 10 adultos”.

Malestar psicológico. Foto: Clarín

Por otra parte, el sentimiento de infelicidad que implica sentirse poco o nada feliz, alcanza en promedio a 1 de cada 10 personas de zonas urbanas de Argentina y varía según la clase social. Es mayor en las clases bajas marginales (23,1%) y bajas integradas (14,9%).

En este último estrato aumentó con respecto a 2021, al igual que en el sector medio profesional, donde el mismo sentimiento trepó del 7,7 al 11,3 por ciento. El año de menor infelicidad en la clase media profesional fue 2017, cuando apenas el 3,9 por ciento se sentía de esa manera. De hecho, en esa época fue el sector más feliz de toda la población analizada en la serie 2010-2022.

Infelicidad en Argentina. Foto: Clarín

PROYECTOS PERSONALES Y SALUD

En lo que respecta al déficit de proyectos personales, éste se manifiesta en 2 de cada 10 personas en la serie temporal medida. En 2022 arroja un 14,8% y representa un leve descenso respecto de 2021, año de salida de la pandemia. Sin embargo, el déficit se acentúa en las clases bajas. En 2022, la falta de proyectos personales fue mayor en el estrato bajo marginal (23,5%).

Otro aspecto clave de la investigación es el estado de salud y los hábitos preventivos. El primero es el estado de salud percibido e identifica personas con problemas de salud y enfermedades crónicas o graves. Paradójicamente, durante los dos años más duros de la pandemia, el indicador alcanzó sus valores más bajos (13% aproximadamente en 2020 y 2021).

Salud en Argentina. Foto: Clarín

Según los autores del informe: “Dicha situación podría explicarse por la prioridad conferida al Covid-19 en ese tiempo y por la baja en la prevalencia de enfermedades asociadas al contacto a partir de las medidas preventivas, entre otras posibles causas”. En 2022 subió el porcentaje de personas con problemas de salud y enfermedades crónicas a un 14,7%.

Además, hay dos datos que sobresalen al analizar por grupos etarios el déficit del estado de salud percibido. A partir de los 60 años en adelante hubo un notorio incremento del porcentaje en 2022 con respecto a 2010. Entre los 60 y 75 años, el universo que manifiesta esa percepción negativa pasó del 15,2 al 30,9%. Y entre los mayores de 75 pasó del 10,9 al 36,5%.

Vacunatorio Central, contra Covid 19. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Otros de los datos que alarman es que en promedio, en 2010, uno de cada diez encuestados indicó no haber realizado una consulta médica a pesar de tener problemas de salud o enfermedades. En los últimos tres años fue un indicador sensible al contexto de la pandemia.

De esta manera, en 2020, evidentemente producto de la cuarentena, el 39,9% de esa población no fue al médico y luego ese índice mejoró: alcanzó al 32,9% de los adultos en 2021 y al 17,1% en 2022. Sin embargo, el déficit no ha logrado llegar al valor prepandémico de 2019, cuando fue del 12,6%.

Salud pública en Argentina. Foto: Clarín

Aun así, en el rubro que analiza la utilización del sistema público de salud, el indicador presentó su valor más bajo (25,8%) en 2020 y el más alto de la serie en 2022 (32,7%). Las clases bajas y marginales fueron los que más lo demandaron.

Menos del 10% de las personas de clase media profesional, en tanto, dijeron haber realizado la consulta médica en este subsector sanitario a lo largo de toda la serie. Sin embargo, hubo un incremento de la concurrencia entre 2021 y 2022 tanto en la clase media profesional como no profesional.

DEMOCRACIA, GOBIERNO Y JUSTICIA

Por último, la investigación evaluó la percepción sobre el funcionamiento de la democracia y las instituciones. Ahí se observa un fuerte salto en la disconformidad con la democracia entre 2020 y 2022. En 2020, cuando la grieta se achicó por los tiempos más duros de la pandemia, ese sentimiento abarcaba al 32,2% de la clase baja y en 2022 pasó al 52,2%.

Respecto a la clase media no profesional, esta pasó del 37,2 al 48,3% por ciento. Los autores vinculan ese malestar a “la continuidad de las medidas de restricción a la circulación por la pandemia de Covid”.

Alberto Fernández y su ex ministro de Salud Ginés González García, despedido por el escándalo del vacunatorio VIP.

Cabe destacar que aproximadamente un tercio de la población dijo que el voto no funciona como una herramienta para cambiar la realidad social, en cuanto al déficit en la consideración del voto como factor de cambio, donde los estratos más bajos reportaron los niveles de rechazo más altos.

Sobre la confianza en el gobierno nacional, esta alcanzó su máximo histórico en 2020 con el 49,5% (con un pico de 62,2% en la clase baja), pero para 2022 sufrió una drástica caída en el nivel de apoyo por parte de la población, posicionándose en el segundo valor más bajo de la serie de 12 años (19,7%).

Respecto a la confianza en la Justicia, la misma fue variando con el paso de los años: en 2018, se registró el valor más bajo de la serie con solo el 7% de la población conforme; y en 2021 el valor más alto con el 25,8%. “Igualmente, el nivel de apoyo que recibe es bastante bajo, en 2010 dos de cada diez personas tenían confianza en la Justicia y para 2022, sólo una de cada diez (21,4% y 18,6% respectivamente)”, consideran los autores.

PARTIDOS POLÍTICOS

Para finalizar, el estudio reflejó un alto nivel de desconfianza de la gente en los partidos políticos. En 2022, sólo el 8,2% confiaba.

Elecciones 2023. Urna en Argentina. (Archivo)

Los investigadores señalaron: “Desde la pospandemia, y bajo las constantes grietas coyunturales que preceden y se agudizan en los últimos años, se necesita un esfuerzo estratégico entre actores políticos y la población en su conjunto a los fines de construir una población con mayor capacidad de desarrollo”.

Cabe destacar que la muestra incluyó 5.760 casos por año en conglomerados de más de 80 mil habitantes, que incluyeron la Ciudad, el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Gran Mendoza; Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

