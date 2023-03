Una escuela de Ciudad vuelve a las clases virtuales porque no tiene agua desde que empezó el año

La situación en la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en calle Julio Argentino Roca de la Ciudad de Mendoza, se ha tornado desesperante para los más de 1.000 alumnos que asisten al lugar, así como también para sus padres y los propios docentes y directivos del establecimiento. Y es que, según denunciaron los padres de los alumnos -y confirmaron en off los trabajadores del lugar- la escuela está sin suministro regular de agua desde que comenzaron las clases, el lunes 27 de febrero (15 días y contando).

Más allá de los insistentes reclamos, ellos mismos confirmaron a Los Andes que desde la DGE no les han dado ninguna respuesta concreta y que, incluso, no han suspendido las clases en el establecimiento, por lo que consideran que el dictado de clases es “normal” y, en caso de que los adultos decidan no enviar a sus hijos, correrá por cuenta de ellos (lo que significa, en lenguaje criollo, que se les computará la inasistencia).

Una escuela de Ciudad está sin agua desde la vuelta a clases, hoy no abrió y darán clases virtuales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Ante esta situación, directamente las autoridades escolares de ese establecimiento decidieron no abrir la escuela hoy, haciéndose cargo de la decisión.

“Los padres que llevamos hoy a los chicos a la escuela nos encontramos con que, directamente, hoy ni abrieron el colegio. La directora, cansada de los reclamos y con temor ante las posibles denuncias hacia ella y de tener que tomar la responsabilidad de dar clases igual sin agua en el baño, hoy directamente no abrió la escuela. Y los padres nos encontramos con la situación cuando fuimos a llevar a nuestros hijos”, destacó a Los Andes el padre de dos niños que asisten a la escuela ubicada en la Quinta Sección.

“No hay agua y es algo que viene desde la semana pasada. Ayer estuvimos sin nada de agua durante toda la tarde, por lo que -efectivamente- hoy directamente no se abrieron las puertas de la escuela”, destacaron desde el establecimiento educativo. Y en la entrada al edificio, sobre calle Roca, las rejas delimitaban el interior del exterior y, a diferencia de otros días, este martes directamente no fueron abiertas para que los alumnos ingresen.

“La directora ya había tomado la decisión de no abrir el miércoles pasado, pero la presionaron y tuvo que hacerlo. Pero, por lo visto, ahora decidieron no abrir para que no haya denuncias en contra de ella. El primer lunes y el primer martes post vuelta a clases bajaba turbia el agua, pero había. Ya el miércoles, directamente caía apenas un hilito. Ese día, en el ingreso, la directora nos dijo que no se podía abrir la escuela así. Pero el mismo miércoles, cuando estábamos volviendo a nuestras casas -ya eran pasadas las 9-, mandaron al grupo de WhatsApp de padres un mensaje de que el problema estaba solucionado, que si querían, podían volver a enviar a los chicos. Pero nunca se solucionó de fondo”, agregó por su parte Ariel Merlik, padre de una alumna de sexto grado.

Desde la DGE, en tanto, aclararon que el establecimiento tiene agua y que esta mañana contó con normalidad con el servicio, aunque confesaron que hay problemas de presión en la zona, lo que lleva a que haya problemas periódicamente.

En tanto, también durante la mañana de hoy, a los padres y alumnos de la Escuela Sarmiento se les avisó desde la institución que las clases se dictarán de manera virtual hasta nuevo aviso y mientras se llevan adelante obras de infraestructura y en los tanques y cañerías del edificio.

Una escuela de Ciudad está sin agua desde la vuelta a clases, hoy no abrió y darán clases virtuales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Más de dos semanas sin agua

El ciclo lectivo 2023 comenzó el pasado lunes, 27 de febrero, al menos en lo que a clases presenciales y tradicionales respecta. Y desde ese mismo lunes se registran -de forma continua- los problemas con el suministro de agua potable en la escuela Sarmiento, de Ciudad de Mendoza.

“En realidad no les importa si hay agua, si se cae el techo. Solamente quieren llegar a una determinada cantidad de días de clases, quieren abrir la escuela como postal. Quieren vender esa postal de las escuelas abiertas”, continuó Ariel. “Hoy los chicos y padres fueron y la directora directamente se plantó, dijo que no había ni siquiera ese hilito de agua que siempre hay y se termina a las 9, 9:30. Las celadoras tienen que ir a una canilla en la puerta de la escuela. Porque ahí había presión, pero adentro nada”, agregó.

“Desde comienzos de clases, la institución está sin el servicio de agua potable. Tanto los directivos como docentes y padres hemos hecho reclamos ante la Supervisión zonal y la misma DGE. Pero la situación no se regulariza. Por ello apelo a este medio masivo de comunicación para hacer visible esta irregularidad, que es de público y notorio conocimiento en la comunidad educativa en la que nos hallamos insertos”, se explayó hace ya unos días Elsa, madre de una alumna de la escuela.

Desde el inicio del ciclo escolar, la escuela Domingo F. Sarmiento está sin agua. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“La realidad es que, en el turno tarde, los mismos directivos salieron a decir que no hay suministro, pero que queda en los padres dejar a los niños o retirarlos voluntariamente, atento a que hasta la fecha, DGE acusa en la institución clases ‘normales’. Es contradictoria dicha normalidad, pues como bien menciono, no hay suministro de agua, y ello implica falta de un servicio esencial para nuestros niños, docentes y personal en general que acude a la escuela”, agregó la mujer la semana pasada, y ejemplificó con que los baños y todas las instalaciones estaban trabajando con baldes de agua que llenaban cuando podían.

“Hay una falta de criterio y empatía por parte de quienes deben garantizar, no solo la educación de nuestros hijos, sino también la seguridad e higiene que garantiza la salud de ellos y de sus docentes a cargo. Espero que alguien de la clase política en cuestión acuse de esta situación y se resuelva a la brevedad”, destacó la mujer.

Las clases continuarán de forma virtual

Ante el insistente reclamo y la decisión de no abrir las puertas de la escuela hoy, desde la DGE indicaron que el agua estaba restituida en la institución esta mañana y que el suministro estaba garantizado.

No obstante, reconocieron que hay momentos de mayor y menor presión. “Temprano en la mañana se dispuso que no habrían clases a pesar de que hay agua, pero AYSAM también está colaborando y estamos a la espera de más información a través de Infraestructura Escolar. El servicio funciona, pero no funciona de manera regular todo el día, ese es el problema”, indicaron desde la DGE, y agregaron que este lunes se envió un camión con agua de AYSAM para llenar los tanques. El detalle es que, según indicaron, cuando el vehículo llegó, los tanques estaban llenos de agua.

Por otro lado, durante la mañana de este martes, desde la dirección de la escuela se les avisó a los padres de los alumnos que las clases seguirán de forma virtual.

“Señores padres: la dirección de la Escuela 1-278 informa que a partir del día de la fecha las clases serán virtuales ya que comenzarán en la institución escolar obras de refacción de cañerías y tanques. Se les irá informando de los avances de la misma y la fecha de retorno a la presencialidad”, se les avisó a los adultos.