Una empleada mendocina depositó $27.000 por error a un cliente y pide ayuda para encontrarlo: “Peligra mi trabajo”

Una joven que trabaja en un local de Pagofácil del centro mendocino cometió un descuido y depositó 27 mil pesos por error en la cuenta de Mercado Pago de un cliente. Al percatarse de la situación, la comerciante acudió a sus redes sociales para explicar el episodio e intentar dar con el hombre.

Cada vez son más las transacciones permitidas en las sucursales de los sistemas de cobro como Rapipago o Pagofácil. Si bien muchos ciudadanos optan por pagar allí sus impuestos, la opción de ingresar o extraer dinero de una cuenta de Mercado Pago es cada vez más solicitada.

Sin embargo, en un día concurrido o atareado, pueden ocurrir equivocaciones. Tal es el caso de Flor Leyria, una joven de 33 años que trabaja en la sucursal ubicada sobre calle Garibaldi de la ciudad de Mendoza. El pasado miércoles, tras una confusión, la joven le depositó a un cliente $30.000 en lugar de $3.000.

Lamentablemente, la joven no se percató del error en ese momento, sino que lo advirtió mucho después. Por ello, acudió a su cuenta de Twitter para contar lo sucedido. “Yo trabajo en un pago fácil y la persona me pidió que le cargue $3000 a la MP y por error mío le cargue $30.000, yo me di cuenta cuando cerré caja que me faltaban esa plata y mi jefa estaba al lado, me re bardeó mal”, explicó.

“Tengo esperanzas de que hay gente buena. Si cargaste tu Mercado Pago en el Pagofácil de calle Garibaldi 25 a eso de las 19 horas y me podés devolver los $27.000 de más que te puse en tu cuenta, te agradezco. Me arruinas económicamente y encima peligra mi trabajo, gracias”, escribió con desespero en un Tweet en el que pedía a los internautas que dieran “retweet” para dar con el individuo.

Una mendocina depositó por error $27.000 y pide ayuda para encontrar al destinatario para que se lo devuelva. Foto: Twitter

Hasta el momento, el hombre no ha aparecido y la joven no tiene forma de rastrearlo, puesto que la información del usuario solo aparece al momento de realizar la transacción, según explicó. Por ello, asegura que apela a “la bondad de la gente”.

El lado positivo de la historia de Flor es que muchos de los usuarios que difundieron el Tweet le aconsejaron que publicara su alias de Mercado Pago. Gracias a ello, la joven comenzó a recibir donaciones y para poder reunir el dinero en su cuenta en caso de que el cliente no se presente.

“Realmente estoy muy sorprendida de la bondad de la gente. Gracias a todos los que me están transfiriendo plata a mi MP. No ha vuelto por el momento pero las esperanzas siguen intactas” agregó en las últimas horas.