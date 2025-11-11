Una argentina compró una "mistery box" y se llevó una sorpresa: "Fui ilusa"

Se trata de una "caja misteriosa" que se encarga por Internet. La ilusión de la compradora pronto se convirtió en desencanto.

Una vecina de La Plata se llevó una sorpresa al comprar una "mystery box".

Una mujer oriunda de La Plata, Buenos Aires, decidió adquirir productos tecnológicos por Internet a bajo costo. En ese sentido, optó por encargar la famosa "mistery box" (caja misteriosa).

Al hacer este pedido, la compra que se recibe es un paquete sellado que muchas veces es promocionado por influencers. Esto genera muchas veces que varios compradores curiosos paguen por ese objeto.

Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una "mistery box" Lo que supuestamente recibiría la mujer en la “mistery box”. NA Este es el caso de Patricia, que hizo la compra online y días después recibió su pedido. Le llegó una caja con cintas de embalar que llevaban la insignia de la multinacional “Amazon Prime”.

Sin embargo, una vez que abrió la caja se llevó una profunda desilusión. “Solo encontré una farola de dos luces, encima no funcionaba”, manifestó decepcionada y triste por la situación. Además, la mujer difundió imágenes de lo que se ofrece vs lo que recibió.