Una argentina compró una "mistery box" y se llevó una sorpresa: "Fui ilusa"

Una mujer oriunda de La Plata, Buenos Aires, decidió adquirir productos tecnológicos por Internet a bajo costo. En ese sentido, optó por encargar la famosa "mistery box" (caja misteriosa).
Se trata de una "caja misteriosa" que se encarga por Internet. La ilusión de la compradora pronto se convirtió en desencanto.
Al hacer este pedido, la compra que se recibe es un paquete sellado que muchas veces es promocionado por influencers. Esto genera muchas veces que varios compradores curiosos paguen por ese objeto.
Este es el caso de Patricia, que hizo la compra online y días después recibió su pedido. Le llegó una caja con cintas de embalar que llevaban la insignia de la multinacional “Amazon Prime”.
Sin embargo, una vez que abrió la caja se llevó una profunda desilusión. “Solo encontré una farola de dos luces, encima no funcionaba”, manifestó decepcionada y triste por la situación. Además, la mujer difundió imágenes de lo que se ofrece vs lo que recibió.
“En parte fui ilusa por creer y ahora pido que se conozca esto para que no le pase a nadie mas”, sostuvo. Cabe mencionar que este tipo de estafas se multiplicaron en los últimos meses a través de sitios y anuncios en redes sociales que ofrecen "cajas misteriosas".