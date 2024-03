Un podcast mendocino competirá en el prestigioso festival de Nueva York

Con “Voces de libertad”, un documental sonoro que celebra 40 años de democracia, la Radio Universidad de la Universidad Nacional de Cuyo competirá por quinta vez en New York Festivals Radio Awards. Será el próximo 16 de abril, con un jurado integrado por productores de radio de todo el mundo. El trabajo está a cargo de Juan Villalba, el director de Radio U, y del productor periodístico de Unidiversidad, Federico Kruger.

En el certamen internacional también fueron seleccionadas las radios o productoras BBC, Paramount Studios, The Washington Post, The Boston Globe y ABC News, entre otras. Radio Universidad es el único medio argentino nominado en el prestigioso Festival de Nueva York y esta es su quinta vez que eligen un trabajo documental del medio universitario.

El domingo 24 de marzo, miles de personas marcharon por las calles céntricas de Mendoza, para recordar el Golpe de Estado del 1976. | Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En esta oportunidad, el trabajo documental de la FM 96.5 obtuvo dos nominaciones en las categorías Documental sobre Vidas Heroicas y Documental sobre Derechos Humanos. Donde a través de los testimonios de varios protagonistas del último período dictatorial -1976 a 1983-, Voces de Libertad recorre la recuperación de las libertades civiles tras la oscuridad de la dictadura, los procesos sociales abiertos, las conquistas y las deudas acumuladas, entre otros temas.

Se trata de un podcast con ocho entrevistas a intérpretes de la historia argentina, entre ellos destaca el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el dirigente sindical Víctor De Gennaro, el historiador Felipe Pigna, el abogado e hijo de desaparecidos Julián Axat, la psicóloga y docente Analía Kalinec, quien es hija de un genocida, la antropóloga Silvana Turner, el dibujante Miguel Repiso (Rep) y el gestor cultural Omar Viola.

“Cada una de las 8 personas tiene un punto de vista particular sobre la democracia, y en lo personal fue totalmente grato poder hablar con Adolfo Perez Esquivel, por su gran trabajo para visibilizar lo que pasaba durante la dictadura”, manifestó Juan Villalba. “Hay que seguir contando lo que pasó, moleste a quien moleste”, agregó el director. La propuesta se puede escuchar por Unidiversidad, Spotify y Youtube.

La realización y producción del podcast estuvo a cargo de Villalba y Federico Kruger, mientras en la locución estuvo Andrea Sanhueza, en el diseño de imágenes Silvina Barbanente y en el diseño web, Leandro Fernández.

Sobre el Festival

Los premios New York Festivals Radio Awards honran a los narradores de historias de todo el mundo. Desde 1957 celebran la excelencia y la innovación en todos los géneros y plataformas, manteniéndose al día con los desarrollos de toda la industria y las tendencias globales.

El certamen es considerado el más importante del mundo por, antes que nada, la participación global de las emisoras y productoras de mayor relevancia, como la BBC, la Canadian Broadcasting Corporation, Al Jazeera, NPR (la radio pública de Estados Unidos), Bloomberg, Paramount, Deutsche Welle, Radio Francia, Harper Collins, Penguin Random House, la RAI, Sveriges Radio (la radio pública de Suecia) y The Washington Post, entre otras.

Las categorías de premiación incluyen prácticamente todos los formatos posibles de la radio, tales como programas de entretenimiento, noticias y debates, radio-arte, entrevistas, personalidades destacadas, documentales y podcasts. Además, el jurado está integrado por prestigiosos productores de amplia y reconocida trayectoria.

La motivación de los realizadores

“Es una noticia muy importante ser finalista en el certamen de radio más grande del mundo, donde participan producciones de todos los países y continentes. Una curiosidad es que este año está nominado Paul McCartney, quien hizo un podcast muy interesante entrevistado por un poeta en el que explica cómo se hicieron las letras de The Beatles”, dijo a Los Andes Juan Villalba, director de la emisora de la UNCuyo.

“Por otro lado, el placer de pertenecer a una universidad pública con un sistema de medios que puede generar este tipo de producciones”, reflejó el director, y recalcó que esta es la quinta vez que Radio universidad dice presente como finalistas del Festival de Nueva York.

La noticia de la nominación de este año, se dio con el aniversario del golpe de Estado.“Nos genera un sentimiento muy fuerte y una satisfacción especial. Es muy poderoso también que se llame Voces de libertad, justamente cuando la palabra libertad está siendo en parte apropiada por el discurso oficialista, pero es una palabra tan polisémica y tan fuerte que trasciende ampliamente la realidad del momento”, enfatizó Villalba.

Juan Villalba trabaja hace años en la radio universitaria y se enorgullece de que puedan formar parte de certámenes internacionales

“Tanto Federico como yo, tenemos nuestra propia visión personal de los años de democracia y para mí en lo individual, siempre significó el retorno de la democracia, tal como me lo explicaron mis padres, ya que yo tenía en ese momento 11 años”, confesó el director.

Entre las motivaciones, ambos coincidieron en abordar de distintas perspectivas el camino hacia la recuperación de la democracia y la consolidación posterior, con voces muy testimoniales y significativas. “Reunir voces, distintas miradas que de algún modo confluyeran y graficaran lo que ha sido todo este proceso de recuperación democrática”, comentó Federico Kruger, productor periodístico del sistema de medios de la casa de estudios.

La historia para nuevas generaciones

Luego de 40 años de la vuelta de la democracia, los historiadores se encuentran con un nuevo público que no vivió esa parte oscura de la historia, por lo tanto, surgen nuevos interrogantes y formar de concebir lo sucedido. Para Federico, al vivir en una época que se busca imponer discursos, lo mejor es optar por los hechos: “Ya que nadie puede negar lo que pasó cuando hay un hecho”.

“Un hecho es un desaparecido, grupos minoritarios siendo perseguidos, una hija de un represor que dice que fue encarar a su padre en prisión y ahí recién ahí su padre le pudo contar lo que hizo eso, es el premio nobel de la paz que cuestionando diversas dictaduras latinoamericanas y realidades”, continuó Kruger.

“Siempre hay discursos y hay contra discursos, y no está mal porque podemos participamos de esa lucha, respondiendo con los discursos con los cuales nosotros creemos que plantea cierta historicidad de lo ocurrido y los hechos”, agregó Federico.

“En más de una ocasión nos han preguntado por qué volver a contar las mismas historias, y la verdad que las nuevas generaciones deben escucharlo de todas las maneras posibles, en este caso, el formato es un podcast y podría ser cualquier otra manera”, confesó Villalba.

Las otras nominaciones

No es la primera vez que Radio U es nominado en el New York Festival’s World’s Best Radio Programs. La primera vez fue en 2017 por el documental “El Tata e Hijos”, sobre la vida y obra del cantor de tangos Juan Carlos “el Tata” Cedrón.

Al siguiente año, el documental Abuela sobre los cuarenta años de Abuelas de Plaza de Mayo recibió tres nominaciones y finalmente se alzó con el Premio de Plata. En 2019 el documental “El grito de Córdoba”, un trabajo para conmemorar el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, obtuvo una nominación en la categoría Documentales Históricos.

Luego, en 2021, sumó nuevas nominaciones con “Los mensajes de Abel” en la categoría Documental, Héroes, un podcast sobre Abel Trillini, un motivador del nudo vial; y Salida de emergencia como mejor Estudiante de Periodismo, un programa hecho por estudiantes de las escuelas secundarias de la UNCuyo desde sus hogares, en el contexto de la pandemia de Covid-19.