Un particular billete de un dólar podría valer hasta 2.500.000 de pesos: cómo reconocerlo

Aunque el “dólar blue” siga subiendo, no alcanzará el valor que tiene un billete de 1 dólar debido a una particularidad que esconde. En internet, este particular ejemplar tiene un precio que supera los 2 millones de pesos.

Hay gente alrededor el mundo y de todas las edades que se dedica a coleccionar monedas y billetes. Los ítems más preciados y por los que más dinero se puede desembolsar son aquellos que tienen alguna singularidad en su diseño, ya sea un error en la impresión, alguna marca particular o bien ser parte de series especiales.

En Mercado Libre, hay un usuario que vende su billete de un dólar por una increíble cifra por ser una serie única. El billete está valuado por $2.500.000, lo que equivale a más de 5.000 dólares. Este ejemplar es de una serie de 1957, y cuenta con ciertas particularidades que lo diferencias de los demás.

Cómo reconocer el billete de un dólar que cuesta una fortuna

Este billete de un dólar es parte de una serie que en su frente, a la izquierda y al lado de la cara de George Washington tiene el número 1 y la siguiente leyenda: “This certificate is legal tender for all debts public and private”. Mientras que en costado derecho, no está escrito “one”, sino que dice “Washington D.C.” y posee el sello de color azul, lo que lo hace más distintivo.

Este no es el único billete singular que se vende en la plataforma de compra-venta online. El local Filatelia y Numismática Kurchan tienen un billete de dólar de un año anterior y lo venden $41.000, aproximadamente. En este caso, su singularidad es que en el reverso, el diseño no tiene ninguna figura no paisaje, sino que está solo la palabra “ONE” con la frase “one dollar” superpuesta.