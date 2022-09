Un nene de 11 años que había hecho un curso de primeros auxilios salvó al abuelo de su amiga

Un nene de 11 años, que había hecho un curso de reanimación cardiopulmonar, le salvó la vida al abuelo de su amiga. Dylan recibió una capacitación de RCP y primeros auxilios en la Escuela N°21 de Gándara, en Buenos Aires.

Según informó diario Clarín, el viernes pasado Dylan y una compañera esperaban el colectivo para ir al colegio. Su amiga estaba con su abuelo. Luego de algunos minutos el jubilado comenzó a sentirse mal y se desvaneció.

Al darse cuenta de la situación Dylan actuó de manera inmediata. Chequeó la respiración del hombre, pidió que llamaran al 107 y hasta tranquilizó a su amiga. Momentos después, una ambulancia arribó al lugar y trasladó al anciano al hospital Municipal de Chascomús.

Silvina, una de las encargadas de dar ese curso de Defensa Civil, contó a Telefe que realizan esos cursos en establecimientos educativos desde el 2016. “Consideramos que todo ciudadano que no sea un profesional está apto para realizar las maniobras de salvamento. Tienen que tener los conocimientos básicos”, dijo.

“En este caso, Dylan tal vez no tenga la fuerza necesaria como para realizar un RCP, pero hizo lo primero que debemos saber, que es cómo tenemos que actuar. No perder tiempo, comunicar la situación que estamos atravesando y algo sumamente importante: tener conocimiento de los números de emergencia. Eso es vital”, detalló la mujer.

Gentileza 0223.com

“Estábamos con mi compañera y el abuelo. El abuelo se cayó al suelo y empezó a tener movimientos extraños. Tranquilicé a mi compañera y me fijé si el abuelo seguía respirando y si estaba bien”, contó Dylan.

“Después, pedí ayuda y empecé a gritar por todos lados. Se acercó una chica y llamó al 107. Llegaron y justito había llegado el micro de nosotros y nos fuimos. La ambulancia se llevó al señor y después mi maestra llamó a ver si estaba bien y le dijeron que sí, que ya estaba en la casa”, agregó.

“Todo lo aprendí de Defensa Civil, que el día anterior me había enseñado estas cosas. Y con eso lo pude solucionar. Cuando pasó eso, me dije que lo tenía que hacer y ya está. Cuando la chica llamó a la ambulancia igual vinieron rápido”, confió. “Me sentí bien cuando ayudé al señor. Me sentí un héroe”, cerró.