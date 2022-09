Los costos de higiene menstrual superan los $ 5.000 anuales: realizan colecta para personas de los penales

La menstruación dejó de ser una cuestión del ámbito privado, algo tabú para muchas mujeres hasta hace unos años. Desde hace un tiempo no sólo ha perdido esa carga sino que además se ha puesto en agenda para referir los costos que implica afrontarla.

Hay quienes sostienen que la menstruación puede ser motivo de desigualdad: contar con productos de gestión menstrual no es una elección y tiene un costo que para muchas personas es difícil de afrontar.

Por eso, desde algunos sectores se plantea la necesidad de generar políticas públicas para facilitar el acceso a estos productos, tener información y romper estigmas.

La campaña MenstruAcción, nació en Buenos Aires y llegó a Mendoza hace unos años. Apunta no sólo a instalar el tema para generar normas al respecto sino además, recolectar productos para ser donados a personas en situación de vulnerabilidad económica. Por otra parte, desde 2018 hay un proyecto de ley presentado en la Legislatura en este sentido.

Este año, organizaciones han lanzado una nueva campaña que apunta a recolectar elementos de higiene menstrual específicamente destinados a personas que se encuentran en los penales.

“ReUnidas junto a Colectivo Suculentas -organización de mujeres detenidas y ex detenidas- lanzamos en Mendoza nuevamente la campaña #MenstruAcción. ReUnidas es más que un programa radial, es un espacio de acción sobre las causas que nos importan y una red de contención para mujeres y diversidades”, expresan. Por ello, hasta este sábado estarán reuniones de los elementos, aunque luego se mantendrá sólo en algunos puntos (ver debajo).

Costos y desigualdad

“Porque hay gente que falta a la escuela. Porque se desmonta la selva nativa. Porque nuestros ingresos son menores y los productos para gestionar la menstruación son caros. Porque si nos manchamos no podemos estar en público. Porque en los colegios nos dan poca información. Porque quienes no pueden comprar toallitas y tampones tampoco acceden a otros métodos y son más vulnerables a infecciones e infertilidad. Porque cuando nos enojamos nos preguntan si nos vino para menospreciar nuestras razones”, advierte la doctora en Economía Mercedes D’Alessandro para sustentar la propuesta. Ella es creadora del espacio Economía Feminista, que generó la campaña y exdirectora de Economía, Género e Igualdad del gobierno nacional actual. Se hace referencia a la feminización de la pobreza y destacan que 7 de cada 10 personas pobres son mujeres, además de que ellas ganan 27% menos por igual tarea y puesto que un varón. No acceder implica exclusión y riesgos para la salud.

“¿Sabes cuánto te cuesta menstruar? - preguntan las organizaciones mendocinas en un comunicado- 4.890 pesos anuales, usando toallitas (cálculo realizado por Economía Femini(s)ta, a marzo de 2022)”

Con precio actual, un paquete de 8 toallitas de las más accesibles puede costar unos 230 pesos. Si con ello se cubren dos días y se piensa en una duración habitual del periodo, de unos 4 días, con suerte, hay que pensar en un costo anual de al menos 5.500 pesos, solo en apósitos y de los económicos. Pero además hay que considerar que son muchas las mujeres a las que se les puede extender hasta por 7 días, en cuyo caso el costo anual ascendería al menos a 9.660 pesos. Por otra parte, las toallitas más económicas no son para cualquiera ya que tienen menos poder de absorción. En tal caso, hay que pensar en un recambio más frecuente y son inviables para quienes tienen un flujo intenso, con lo cual deben buscar opciones que el mercado ofrece a mayor precio.

HIGIENE MENSTRUAL. Proponen que sean artículos de primera necesidad (Web).

En un contexto de pobreza creciente, se hace difícil pensar que una familia a la que le cuesta cubrir alimentos pueda acceder a estos recursos. Un relevamiento hecho por Unicef en junio dio cuenta de que en el país, 1 de cada 3 hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero y que las familias están cada vez más endeudadas. Incluso, puso en evidencia que más de un millón de niñas, niños y adolescentes no hacen una comida diaria por falta de dinero en Argentina.

Crisis y costo de vida

“Nuestro objetivo principal con MenstruAcción es la visibilización de la menstruación, sus implicancias y el reclamo por políticas públicas que garanticen que los productos de gestión menstrual sean considerados de primera necesidad. En un contexto de crisis, no garantizar la provisión de estos productos, contribuye a que las personas menstruantes y en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres detenidas en los penales provinciales, vean reducidas aún más sus posibilidades de inserción social”, refieren desde ReUnidas.

Además avierten que la falta de acceso a productos de gestión menstrual resulta en prácticas inadecuadas que implican una violación del derecho a la dignidad de las personas que menstrúan y la falta de medios para manejar correctamente la menstruación. Esto puede resultar en infecciones y daños a la salud física y mental a largo plazo por practicarse formas de gestión menstruales antihigiénicas como el uso de paños viejos y desgastados, o trapos, que pueden causar infecciones del tracto urinario, problemas de salud reproductiva y hasta infertilidad.

“Por eso, hablar del tema, romper tabúes y generar conciencia es poner en evidencia los desafíos y dificultades que enfrentamos durante la menstruación, para abrir el diálogo sobre proyectos y políticas públicas a nivel provincial y nacional. Les invitamos a compartir y a colaborar, porque hablar de menstruación es hablar de lo que nos pasa”, convocan.

¿Cómo colaborar?

Desde las organizaciones estarán reuniendo:

- Toallitas femeninas

- Papel higiénico

- Shampoo y acondicionador en sobres

- Desodorante en crema

- Puntos de recolección.

Los lugares donde pueden entregarse son:

•Ciudad: @radionacionalmdz + @radionacionalmdz + @museomoyano PGSM •Lavalle: CEIL Lavalle

•Las Heras: @redsonarte104.1 (San Martín 2177) + @casahermanamza (Olascoaga 136)

•Luján: IES 9029 (en sus tres sedes) + Escuela Jauretche en Ugarteche + Escuela Torres en Luján Centro y Escuela Marianetti en Mayor Drummond

•Godoy Cruz: @ilnuovoprovolone (Belgrano 10 de Godoy Cruz, al lado de la farmacia Chester.) De 9 a 13:30 y de 17 a 21 de lunes a sábados.

La campaña termina el sábado pero para quienes no puedan llevar elementos hasta esa fecha, luego podrán hacerlo en Radio Red Soñarte y Radio Nacional o se puede contactar por las redes sociales a la organización de ReUnidas, quienes incluso pueden ir a retirarlo.